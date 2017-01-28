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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

28 января 2017Кузьмичев Игорь

На высшем уровне: политики и их романы со звездами

ELLE вспомнил политиков, замеченных (или подозреваемых) в связях со знаменитостями

28 января свой день рождения отметит экс-президент Франции Николя Саркози. Последние годы правления Саркози не сходил со страниц глянца и таблоидов и все благодаря роману с Карлой Бруни. ELLE вспомнил других политиков, замеченных (или подозреваемых) в связях со знаменитостями.

Джон Кеннеди и Мэрилин Монро

Они встречались почти восемь лет. За это время Мэрилин успела дважды побывать замужем, и надеялась, что «когда-нибудь сможет составить Джону пару, дотянуться до него в интеллектуальном смысле, быть ему интересной». Но интеллект, понятное дело, привлекал в Мэрилин Монро в последнюю очередь. Их роман особо не афишировался, но близкий круг был в курсе — в том числе и первая леди. Жаклин все это было неприятно, но она знала, что муж ее не бросит, — иначе его каьере политика придет конец. Знала это и Мэрилин, гробившая свою жизнь ради мужчины, которому была особо не нужна. Чтобы нервная любовница не путалась под ногами и не помешала переизбраться на второй срок, Джон напустил на Монро своего брата, сенатора Роберта. Последний год жизни актриса встречалась сразу с двумя Кеннеди. И очень напрягала обоих истериками, привычкой подслушивать важные разговоры и дружбой с Фрэнком Синатрой (который был еще тем гангстером). Кончилось все плохо. Причем для всей компании: Мэрилин отравилась (или ее отравили), братьев Кеннеди перестреляли.

Джон Кеннеди
Мэрилин Монро

Валери Жискар д'Эстен и Сильвия Кристель

Президент Франции Валери Жискар д'Эстен очень ценил слабый пол. Даже свою победу на выборах он объяснял тем, что влюбил в себя «17 миллионов французских женщин». Главным увлечением д'Эстена была актриса Сильвия Кристель, звезда эротического фильма «Эммануэль». Он начал встречаться с ней до того, как стал президентом, и вся страна знала про их роман. Сильвия ходила на дипломатические приемы, сопровождала д'Эстена в поездках (что об этом думала его жена, мы не знаем). В итоге Сильвии Кристель это все надоело — и не потому, что она хотела стать первой леди, а д'Эстен не хотел разводиться — нет, наоборот, любознательная актриса желала новых впечатлений и мужчин. Президент, кстати, тоже был любознательным. Например, его президентство началось с конфуза — он попал в ДТП у Елисейского дворца, впилившись на своем «Феррари» в грузовик молочника. Никто не пострадал, зато вся страна узнала, что в машине рядом с новым главой государства сидела молоденькая актриса Марлен Жобер. В любой другой стране такое убило бы карьеру президента. Но только не во Франции.

В 2009 году д'Эстен выпустил книгу мемуаров, в которой сообщил о своем романе с принцессой Дианой. Правда, это было за несколько лет до того, как та вышла замуж за принца Чарльза.

Валери Жискар д'Эстен
Сильвия Кристель

Белинда Карлайл и Морган Мэйсон

Звезда самой успешной американской девичьей панк-группы The Go-Go's, гремевшей в первой половине восьмидесятых, Карлайл вела разгульный образ жизни, почти не трезвея. В один прекрасный день Белинда познакомилась с Морганом Мэйсоном, советником тогдашнего президента Рейгана. Сутки спустя крутая панкерша дала себе обещание не пить и переехала (!) к Мэйсону — по его инициативе, разумеется. Потом ушла из группы, стала петь красивые баллады, превратилась в поп-звезду мирового масштаба и преданную жену. Когда Рейган покинул президентский пост, муж Белинды завязал с политикой и стал кинопродюсером. Семья живет тихо и счастливо где-то на юге Франции, Карлайл давно уже не звезда, и последнее, что было слышно об этой паре — успехи их сына Джеймса в тяжелом деле борьбы за права геев.

Морган Мэйсон
Белинда Карлайл

Жак Ширак и Клаудиа Кардинале

Другой французский президент, Жак Ширак, как считалось долгое время, не отличался похотливостью и был верен супруге. Но вышедшие мемуары его личного шофера испортили репутацию примерного семьянина. Выяснилось, что Ширак хватал все, что движется, а в его окружении ходила шутка «Ширак: три минуты на все, включая душ». В охотничий список президента попала и звезда киноэкрана, — Клаудиа Кардинале. Именно с ней связан скандальный случай: когда стало известно о гибели принцессы Дианы, помощники Ширака не могли найти босса, чтобы сообщить ему печальную новость. Глава государства нашелся в итоге в одном из отелей Парижа, где проводил время с Кардинале.

Жак Ширак
Клаудиа Кардинале

Николя Саркози и Карла Бруни

До встречи с Саркози Карла Бруни предпочитала полигамию, вовсю меняла мужчин и в одной из песен назвала точное число своих любовников (30). Роман с президентом заставил ее пересмотреть взгляды. «Я встретила того самого человека», говорила она, признавшись, что почти сразу влюбилась в Николя Саркози — «он смешной и очень умный, у него, наверное, пять или шесть мозгов». Похоже, похвальба самого Саркози, сказавшего когда-то «Я могу покорить любую», — не пустые слова. Бруни и Саркози довольно быстро поженились, обзавелись детьми, в скандалах замечены с тех пор не были. Пока президент боролся с безработицей и национальными проблемами страны, первая леди снималась у Вуди Аллена, записывала успешные пластинки и даже ездила на гастроли.

Николя Саркози и Карла Бруни

Франсуа Олланд и Жюли Гайе

Олланд вообще-то холостяк, так что формально никому ничего не должен. Однако история его романа с актрисой Жюли Гайе стала поводом для большого скандала. Семь лет Олланд жил в гражданском браке с журналисткой Валери Триервейлер. Валери, когда ее бойфренд стал президентом, устроилась неплохо — получила целое крыло Елисеевского дворца, завела кучу помощников за государственный счет. В январе 2014-го таблоиды засекли Олланда с Жюли Гайе (известной по отличному фильму «Набережная Овефр, 38») на улицах Парижа. Оба сначала возмущались, все отрицали — мол, это не мы, да как вы смеете лезть в частную жизнь — но потом перестали валять дурачка и во всем сознались. Валери Триервейлер (которую в народе называют Ротвейлером за неприятный и жесткий нрав) оперативно загремела в больницу с нервным срывом, но вернуть Франсуа Олланда ей это не помогло. «Между нами все кончено», — прямо заявил президент, и пришлось Валери съезжать из Елисеевского.В отместку она написала книжку о своей жизни с коварным Олландом, где обвинила в лицемерии и прочих смертных грехах. С учетом того, что в середине нулевых Валери сама увела будущего президента от жены и четверых детей, так уж кипятиться ей не стоило бы.

Франсуа Олланд
Жюли Гайе

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