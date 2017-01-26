На вес золота: 5 самых худых знаменитостей

Как бы ни менялись общественные тренды, как бы ни восхищались медиа Эшли Грэхем, стройность по-прежнему является нормой. Некоторые готовы идти дальше, переходя ту границу, за которой представления о хорошей фигуре сменяются анорексией и проблемами со здоровьем. ‪ELLE‬ выбрал нескольких знаменитостей, дающих публике поводы говорить не только об их работе, но и об их чрезмерной худобе.

Анджелина Джоли

История Джоли — это образец того, что называют «работа над собой». Когда-то — теперь уже кажется, что это было очень давно — актриса выглядела совершенно нормально, а в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и вовсе радовала мужскую часть публики своими округлостями. В последние годы, увы, что-то пошло не так. Источники связывают это, прежде всего, со смертью мамы Анджелины Маршелин, которая проиграла битву с раком в 2007-м. Действительно, преображение внешности Джоли началось в конце нулевых. В 2013-м актриса, чтобы предупредить у себя наследственную склонность к раку, сделала двойную мастэктомию, о чем сообщила и даже превратила это в некое социальное высказывание. Далее пресса стала судачить о сложностях в личной жизни, и хоть Джоли и Брэд Питт выглядели вполне счастливыми, таблоиды это не убеждало. Весной прошлого года в СМИ пролетела молния о госпитализации актрисы, которая якобы на тот момент весила 39 кило при росте 169 кг. Информация, как всегда, толком не подтвердилась, однако Анджелина продолжила таять на глазах, и этот процесс не прекратился даже после неожиданного заявления о разводе. Сейчас Джоли крайне редко появляется на людях, кутается в просторные одежды, скрывающие фигуру, но очевидцы говорят, что веса там не прибавилось.

Кира Найтли

Одна из главных британских кинозвезд весит 48 кило при росте 170 см. Худоба актрисы — чуть ли не главная особенность бренда «Кира Найтли». По крайней мере, этим вопросом очень озабочены британские таблоиды, которые регулярно вбрасывают очередные байки про «анорексичку Киру». Дважды тема выходила в «топы». После премьеры «Пиратов Карибского моря» в 2006-м пресса мусолила открытое платье актрисы, показавшее публике острые ключицы и полное отсутствие груди. Далее одно из изданий косвенно повесило на Найтли обвинение в смерти 19-летней Софи Мазурек, скончавшейся от анорексии. Мол, Софи ориентировалась на Киру и, пытаясь быть такой же, свела себя в могилу. Актриса подала в суд и предсказуемо выиграла. Год спустя история повторилась, только в мягкой форме — СМИ вновь подняли шум из-за «болезненной» комплекции Найтли, впечатлившись ее формами на премьере «Искупления». На этот раз на защиту Киры вышла ее мама. «Она ест как лошадь. Ей приходится придерживаться специальной диеты с высоким содержанием белков и углеводов, потому что она пошла в своего отца и всегда была худой», — заявила Шерман МакДональд. Сама Кира реагировала на очередные пересуды с истинно английским юмором: «Да у меня зад как у Джей Ло, неужели вы не видите?».

2006 г.

Виктория Бекхэм

Бывшая участница Spice Girls и жена Дэвида Бекхэма никогда не была, что называется, в теле. Однако естественные формы у нее прежде наблюдались. В последние лет пять Виктория сильно сосредоточена на своей фигуре, причем в сторону избавления от лишнего веса. Есть ли в том необходимость, личное дело самой Виктории, однако пресса и фаны неоднократно били тревогу — мол, Бекхэм тает на глазах. Оно и неудивительно: жесткая диета, многочасовые тренировки в спортзале и в целом дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина. Любые сплетни и предположения в свой адрес на предмет анорексии Бекхэм резко отвергает. «Между расстройством пищевого поведения и контролем за питанием есть большое различие. Я слежу за своим рационом, при этом ем все, что люблю», — утверждала она в одном из интервью. На тот момент (апрель прошлого года) Виктория весила 44 кило, а источник сообщал, что ей велик даже самый маленький размер одежды и вещи приходится «крепить» к телу с помощью специальных насадок.

Николь Ричи

История Николь Ричи — наглядный пример пословицы «С кем поведешься, от того и наберешься». А еще она — Николь Ричи — рекордсменка: первой из больших знаменитостей призналась, что является анорексичкой. Кроме того, потерять почти половину веса (а Ричи в свое время усохла, иначе ведь не скажешь, с 65 килограммов до 38) по собственной инициативе — это надо было постараться. Хотя, если верить сплетням, без помощи друга, точнее, подруги в этом рискованном деле не обошлось — на столь серьезное похудение Николь натолкнула Пэрис Хилтон, в те яркие нулевые годы сама игравшая в опасную игру. На приведение себя в порядок у Ричи ушло больше двух лет. Вернуться к нормальным, в меру округлым формам Николь смогла, став мамой.

Маколей Калкин