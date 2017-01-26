Какой Брэд Питт вам подходит? тест ELLE
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Неделя Высокой моды сезон весна-лето 2017
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 января 2017Кузьмичев Игорь

На вес золота: 5 самых худых знаменитостей

Звезды, которые мало весят

Как бы ни менялись общественные тренды, как бы ни восхищались медиа Эшли Грэхем, стройность по-прежнему является нормой. Некоторые готовы идти дальше, переходя ту границу, за которой представления о хорошей фигуре сменяются анорексией и проблемами со здоровьем. ‪ELLE‬ выбрал нескольких знаменитостей, дающих публике поводы говорить не только об их работе, но и об их чрезмерной худобе.

Анджелина Джоли

История Джоли — это образец того, что называют «работа над собой». Когда-то — теперь уже кажется, что это было очень давно — актриса выглядела совершенно нормально, а в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и вовсе радовала мужскую часть публики своими округлостями. В последние годы, увы, что-то пошло не так. Источники связывают это, прежде всего, со смертью мамы Анджелины Маршелин, которая проиграла битву с раком в 2007-м. Действительно, преображение внешности Джоли началось в конце нулевых.  В 2013-м актриса, чтобы предупредить у себя наследственную склонность к раку, сделала двойную мастэктомию, о чем сообщила и даже превратила это в некое социальное высказывание. Далее пресса стала судачить о сложностях в личной жизни, и хоть Джоли и Брэд Питт выглядели вполне счастливыми, таблоиды это не убеждало.  Весной прошлого года в СМИ пролетела молния о госпитализации актрисы, которая якобы на тот момент весила 39 кило при росте 169 кг. Информация, как всегда, толком не подтвердилась, однако Анджелина продолжила таять на глазах, и этот процесс не прекратился даже после неожиданного заявления о разводе. Сейчас Джоли крайне редко появляется на людях, кутается в просторные одежды, скрывающие фигуру, но очевидцы говорят, что веса там не прибавилось.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли фото
Анджелина Джоли анорексия

Кира Найтли

Одна из главных британских кинозвезд весит 48 кило при росте 170 см. Худоба актрисы — чуть ли не главная особенность бренда «Кира Найтли». По крайней мере, этим вопросом очень озабочены британские таблоиды, которые регулярно вбрасывают очередные байки про «анорексичку Киру». Дважды тема выходила в «топы». После премьеры «Пиратов Карибского моря» в 2006-м пресса мусолила открытое платье актрисы, показавшее публике острые ключицы и полное отсутствие груди. Далее одно из изданий косвенно повесило на Найтли обвинение в смерти 19-летней Софи Мазурек, скончавшейся от анорексии. Мол, Софи ориентировалась на Киру и, пытаясь быть такой же, свела себя в могилу. Актриса подала в суд и предсказуемо выиграла. Год спустя история повторилась, только в мягкой форме — СМИ вновь подняли шум из-за «болезненной» комплекции Найтли, впечатлившись ее формами на премьере «Искупления». На этот раз на защиту Киры вышла ее мама. «Она ест как лошадь. Ей приходится придерживаться специальной диеты с высоким содержанием белков и углеводов, потому что она пошла в своего отца и всегда была худой», — заявила Шерман МакДональд. Сама Кира реагировала на очередные пересуды с истинно английским юмором: «Да у меня зад как у Джей Ло, неужели вы не видите?».

Кира Найтли 2006 г.

2006 г.

Кира Найтли
Кира Найтли анорексия

Виктория Бекхэм

Бывшая участница Spice Girls и жена Дэвида Бекхэма никогда не была, что называется, в теле. Однако естественные формы у нее прежде наблюдались. В последние лет пять Виктория сильно сосредоточена на своей фигуре, причем в сторону избавления от лишнего веса. Есть ли в том необходимость, личное дело самой Виктории, однако пресса и фаны неоднократно били тревогу — мол, Бекхэм тает на глазах. Оно и неудивительно: жесткая диета, многочасовые тренировки в спортзале и в целом дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина. Любые сплетни и предположения в свой адрес на предмет анорексии Бекхэм резко отвергает. «Между расстройством пищевого поведения и контролем за питанием есть большое различие. Я слежу за своим рационом, при этом ем все, что люблю», — утверждала она в одном из интервью. На тот момент (апрель прошлого года) Виктория весила 44 кило, а источник сообщал, что ей велик даже самый маленький размер одежды и вещи приходится «крепить» к телу с помощью специальных насадок.

Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм фото
Виктория Бекхэм анорексия

Николь Ричи

История Николь Ричи — наглядный пример пословицы «С кем поведешься, от того и наберешься». А еще она — Николь Ричи — рекордсменка: первой из больших знаменитостей призналась, что является анорексичкой. Кроме того, потерять почти половину веса (а Ричи в свое время усохла, иначе ведь не скажешь, с 65 килограммов до 38) по собственной инициативе — это надо было постараться. Хотя, если верить сплетням, без помощи друга, точнее, подруги в этом рискованном деле не обошлось — на столь серьезное похудение Николь натолкнула Пэрис Хилтон, в те яркие нулевые годы сама игравшая в опасную игру. На приведение себя в порядок у Ричи ушло больше двух лет. Вернуться к нормальным, в меру округлым формам Николь смогла, став мамой.

Николь Ричи анорексия
Николь Ричи фото
Николь Ричи

Маколей Калкин

Тот самый милый мальчик из комедии «Один дома» довольно быстро вырос, слава прошла, зато остались деньги. За 22 года, прошедших с момента выхода его последнего заметного фильма, Калкин снялся лишь в шести лентах. Чем он занимался все это время, сказать сложно. Ясно одно — взросление не пошло Маколею на пользу. Пресса регулярно писала о его проблемах с наркотиками, представители актера (актера ли?) упорно все отрицали. Пика эта тема достигла в 2012-м, когда сети и СМИ обошел снимок Калкина, ужаснувший публику худобой вчерашней мировой звезды. «Это совершенно точно героин», — вынесли вердикт блогеры и таблоиды, пестревшие заголовками типа «Что случилось с Маколеем Калкиным?». Версия опять осталась без подтверждения, зато появились другие, альтернативные — например, что Маколей сильно переживает из-за расставания с Милой Кунис. В прошлом году Калкин впервые за много лет дал интервью, где еще раз опроверг все слухи о своей наркомании, сообщил, что окончательно завязал с актерством и просто «ищет себя». И, кстати, в последнее время он уже не выглядит таким изможденным, как прежде. Может, действительно переживал из-за Милы Кунис?

Маколей Калкин
Маколей Калкин фото

Материалы по темам

Дети звезд, которые стали известнее своих родителейПриложение Meitu, делающее фото людей милыми, стало хитом

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Бьюти-советы знаменитостей8 секретов красоты от супермоделей
Вторая половинаЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Что с ними не так8 красавиц, которым не везет в любви

Читайте также

ЗвездыПел как дышал: факты о Владимире Высоцком
КиноБольшое кино: главные фильмы Федора Бондарчука
КнигиСтрашно интересно: лучшие книги ужасов
ЗвездыИнтересные факты о Келвине Харрисе

ELLE рекомендует

Практика5 правил ухода за волосами в зимний период
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПрактикаКисти для макияжа: как выбрать и правильно использовать
Практика4 самые красивые палетки теней этого сезона

Лучшее на Elle

КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Анорексия – не приговор: самые стройные красавицы

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.