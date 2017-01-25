Мозговой штурм: феноменально умные знаменитости

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Звезды, которые всерьез претендуют на звание гениев, если верить результатам их тестов на определение коэффициента интеллекта
Принято считать, что уровень IQ среднестатистического образованного человека равен 100—110 баллам. Если после прохождения теста Айзека результат 120—135 — человек обладает высокими интеллектуальными способностями, еще выше — может без стеснения называть себя настоящим гением. К категории сверхинтеллектуалов заслужено причисляют и Альберта Эйнштейна (200), и Стивена Хокинга (160). Однако не только великие ученые демонстрировали во время теста впечатляющие результаты — немало умников и умниц и в мировом шоу-бизнесе. Представляем самых мозговитых из них.
Столь высокий коэффициент интеллекта Терминатора приятно удивляет даже его самых преданных поклонников. Результат «Мистера Олимпия» и видного политика кажется поразительным еще и потому, что Железный Арни известен не только своими стальными мышцами, но и одиозными высказываниями. Например: «Решение стать губернатором Калифорнии для меня было самым сложным в жизни, если, конечно, не брать в расчет эпиляцию в области бикини в 1986 году» или, самое нелепое, «Я думаю, что гомосексуальные браки должны заключаться между мужчиной и женщиной».
Дебютная роль Деймона в кино — оскароносная картина «Умница Уилл Хантинг», сценарий которой он и Бен Аффлек написали сами. В фильме именно Мэтту досталась роль непризнанного гения, работающего уборщиком в Массачусетском технологическом институте. В реальной жизни Мэтт учился (правда, так и не закончил) не в MIT, а в Гарварде, где он и начал работу над «Умницей». И хотя влиятельного диплома у него нет, в его личной коллекции наград хранится престижная Почетная медаль Гарвардского университета за работу в сфере изящных искусств.
Израильско-американская актриса Натали Портман — не только одна из самых талантливых, но и умных актрис своего времени. Подростком, она пропустила собственную премьеру фильма «Звездные войны Эпизод 1: Призрачная угроза» из-за подготовки к выпускным экзаменам в средней школе. Лауреатка «Оскара» имеет степень бакалавра в области психологии Гарвардского университета и свободно говорит на пяти языках.
Колумбийская певица — одна из самых влиятельных и успешных женщин в шоу-бизнесе. Танцем живота и вокальными данными таланты Шакиры не ограничиваются. Она говорит на 7 (!) языках, изучала историю искусств, а в 2007 году — неожиданно для преподавательского состава и студентов Калифорнийского университета — записалась на курс «Введение в европейскую культуру» для саморазвития. Шакира регулярно жертвует крупные суммы денег на образование детей в бедных странах и открыла две современные школы в родной Колумбии.
В школе взбалмошная исполнительница была кроткой отличницей и даже заработала стипендию на бесплатное обучение в Университете штата Мичиган. Этой возможностью Мадонна Луиза Чикконе так и не воспользовалась — бросила альма-матер ради карьеры танцовщицы и певицы. Между тем, королева поп-музыки до сих пор слывет одним из самых начитанных собеседников в мировом шоу-бизнесе.
Не только известный комедийный актер, но и серьезный интеллектуал. В школе он получил прозвище «Самый талантливый парень» — добивался прекрасных результатов в любом деле, за которое брался. Будучи студентом Калифорнийского университета, юноша был уверен, что продолжит свое образование и станет профессором философии. Но, судьба распорядилась иначе. Сегодня Мартин — член организации Менса, объединяющей людей с высоким коэффициентом интеллекта.
Звезда сериалов «Секретные материалы» и «Блудливая Калифорния» учился в школе настолько блестяще, что получил возможность поступить бесплатно в любой вуз США. Духовны выбрал Принстон, где получил степень бакалавра по педагогике, после чего изучал английскую литературу в аспирантуре Йельского Университета. В студенческие годы он писал новеллы и готовился защищать докторскую диссертацию по литературе, пока однажды ему не предложили сняться в рекламе пива, что в корне изменило всю его жизнь...
Еще одна умница-полиглот. Выпускница знаменитого Оксфордского университета и обладательница почетного приза для лучших молодых писателей. Кейт говорит на четырех языках, и, что особенно приятно, в их числе — русский.
Самая умная супермодель в истории моды. Окончив среднюю школу с максимально высоким баллом, она выиграла стипендию на бесплатное обучение. Недолго думая, Кроуфорд решила изучать инженерную химию в Северозападном Университете. Увы, осваивала азы профессии Синди недолго — бросила образование ради модельного бизнеса уже через несколько месяцев после начала семестра.
Талантливая девочка начала писать музыку в 14 лет — природное очарование и редкий дар помогли ей экстерном окончить престижную школу изящных искусств. Поступив в Колумбийский университет в 16 лет, спустя месяц Алиша бросила его ради карьеры сольной исполнительницы.
Главная героиня «Основного инстинкта» с детства умна не по годам — в 5 лет пошла сразу во второй класс, а в 15 — получила стипендию Университета Эдинборо в Пенсильвании. Как и подавляющее большинство звезд, Стоун оставила обучение, чтобы стать моделью. На протяжении многих лет блондинка утверждала, что была членом клуба интеллектуалов Менса с коэффициентом в 154 балла.
Режиссер и сценарист «Криминального чтиво», «Бешеных псов» и «Джанго Освобожденного» без преувеличения — не только художественный гений, но и «Мистер Мозг» Голливуда. Поразительно высокий коэффициент IQ Тарантино получил не благодаря, а вопреки формальному образованию. После того, как его выгнали из школы в 15 лет, он устроился на работу в видеопрокат, где часами смотрел и анализировал кино. Тарантино утверждает, что именно этот опыт вдохновил его стать режиссером.
Еще один рекордсмен, чей коэффициент интеллекта не уступает нобелевским лауреатам. Звезда боевиков был студентом Королевского технологического института в Стокгольме, в 1982 году получил степень магистра по химической инженерии в Университета Сиднея, а уже в следующем году — награжден престижной стипендией Фулбрайта в Массачусетском технологическом институте. Интересно, пригодился ли солидный научный опыт для исполнения роли разъяренного советского солдата во франшизе «Рокки»?
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