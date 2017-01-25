Мозговой штурм: феноменально умные знаменитости

Принято считать, что уровень IQ среднестатистического образованного человека равен 100—110 баллам. Если после прохождения теста Айзека результат 120—135 — человек обладает высокими интеллектуальными способностями, еще выше — может без стеснения называть себя настоящим гением. К категории сверхинтеллектуалов заслужено причисляют и Альберта Эйнштейна (200), и Стивена Хокинга (160). Однако не только великие ученые демонстрировали во время теста впечатляющие результаты — немало умников и умниц и в мировом шоу-бизнесе. Представляем самых мозговитых из них.

Арнольд Шварценеггер — 135

Столь высокий коэффициент интеллекта Терминатора приятно удивляет даже его самых преданных поклонников. Результат «Мистера Олимпия» и видного политика кажется поразительным еще и потому, что Железный Арни известен не только своими стальными мышцами, но и одиозными высказываниями. Например: «Решение стать губернатором Калифорнии для меня было самым сложным в жизни, если, конечно, не брать в расчет эпиляцию в области бикини в 1986 году» или, самое нелепое, «Я думаю, что гомосексуальные браки должны заключаться между мужчиной и женщиной».

Мэтт Деймон — 135

Дебютная роль Деймона в кино — оскароносная картина «Умница Уилл Хантинг», сценарий которой он и Бен Аффлек написали сами. В фильме именно Мэтту досталась роль непризнанного гения, работающего уборщиком в Массачусетском технологическом институте. В реальной жизни Мэтт учился (правда, так и не закончил) не в MIT, а в Гарварде, где он и начал работу над «Умницей». И хотя влиятельного диплома у него нет, в его личной коллекции наград хранится престижная Почетная медаль Гарвардского университета за работу в сфере изящных искусств.

Натали Портман — 140

Израильско-американская актриса Натали Портман — не только одна из самых талантливых, но и умных актрис своего времени. Подростком, она пропустила собственную премьеру фильма «Звездные войны Эпизод 1: Призрачная угроза» из-за подготовки к выпускным экзаменам в средней школе. Лауреатка «Оскара» имеет степень бакалавра в области психологии Гарвардского университета и свободно говорит на пяти языках.

Шакира — 140

Колумбийская певица — одна из самых влиятельных и успешных женщин в шоу-бизнесе. Танцем живота и вокальными данными таланты Шакиры не ограничиваются. Она говорит на 7 (!) языках, изучала историю искусств, а в 2007 году — неожиданно для преподавательского состава и студентов Калифорнийского университета — записалась на курс «Введение в европейскую культуру» для саморазвития. Шакира регулярно жертвует крупные суммы денег на образование детей в бедных странах и открыла две современные школы в родной Колумбии.

Мадонна — 140

В школе взбалмошная исполнительница была кроткой отличницей и даже заработала стипендию на бесплатное обучение в Университете штата Мичиган. Этой возможностью Мадонна Луиза Чикконе так и не воспользовалась — бросила альма-матер ради карьеры танцовщицы и певицы. Между тем, королева поп-музыки до сих пор слывет одним из самых начитанных собеседников в мировом шоу-бизнесе.

Стив Мартин — 142

Не только известный комедийный актер, но и серьезный интеллектуал. В школе он получил прозвище «Самый талантливый парень» — добивался прекрасных результатов в любом деле, за которое брался. Будучи студентом Калифорнийского университета, юноша был уверен, что продолжит свое образование и станет профессором философии. Но, судьба распорядилась иначе. Сегодня Мартин — член организации Менса, объединяющей людей с высоким коэффициентом интеллекта.

Дэвид Духовны — 140

Звезда сериалов «Секретные материалы» и «Блудливая Калифорния» учился в школе настолько блестяще, что получил возможность поступить бесплатно в любой вуз США. Духовны выбрал Принстон, где получил степень бакалавра по педагогике, после чего изучал английскую литературу в аспирантуре Йельского Университета. В студенческие годы он писал новеллы и готовился защищать докторскую диссертацию по литературе, пока однажды ему не предложили сняться в рекламе пива, что в корне изменило всю его жизнь...

Кейт Бекинсейл — 152

Еще одна умница-полиглот. Выпускница знаменитого Оксфордского университета и обладательница почетного приза для лучших молодых писателей. Кейт говорит на четырех языках, и, что особенно приятно, в их числе — русский.

Синди Кроуфорд — 154

Самая умная супермодель в истории моды. Окончив среднюю школу с максимально высоким баллом, она выиграла стипендию на бесплатное обучение. Недолго думая, Кроуфорд решила изучать инженерную химию в Северозападном Университете. Увы, осваивала азы профессии Синди недолго — бросила образование ради модельного бизнеса уже через несколько месяцев после начала семестра.

Алиша Кис — 154

Талантливая девочка начала писать музыку в 14 лет — природное очарование и редкий дар помогли ей экстерном окончить престижную школу изящных искусств. Поступив в Колумбийский университет в 16 лет, спустя месяц Алиша бросила его ради карьеры сольной исполнительницы.

Шэрон Стоун — 154

Главная героиня «Основного инстинкта» с детства умна не по годам — в 5 лет пошла сразу во второй класс, а в 15 — получила стипендию Университета Эдинборо в Пенсильвании. Как и подавляющее большинство звезд, Стоун оставила обучение, чтобы стать моделью. На протяжении многих лет блондинка утверждала, что была членом клуба интеллектуалов Менса с коэффициентом в 154 балла.

Квентин Тарантино — 160

Режиссер и сценарист «Криминального чтиво», «Бешеных псов» и «Джанго Освобожденного» без преувеличения — не только художественный гений, но и «Мистер Мозг» Голливуда. Поразительно высокий коэффициент IQ Тарантино получил не благодаря, а вопреки формальному образованию. После того, как его выгнали из школы в 15 лет, он устроился на работу в видеопрокат, где часами смотрел и анализировал кино. Тарантино утверждает, что именно этот опыт вдохновил его стать режиссером.

Дольф Лундгрен — 160