Молодые актрисы, чьи имена у всех на устах

Им еще совсем немного лет, а их имена уже прогремели на весь мир. ELLE вспомнил самых перспективных молодых актрис.

Лили-Роуз Депп, 18 лет

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз уверенно идет по стопам родителей. Сниматься в кино девушка начала еще до совершеннолетия, ее дебют — черная комедия «Бивень». Сейчас на ее счету уже есть роль молодой Айседоры Дункан в фильме «Танцовщица» и участие в ленте «Планетариум» с Натали Портман.

Эль Фаннинг, 19 лет

Юная блондинка долгое время оставалась в тени своей старшей сестры Дакоты, которая блистала в саге «Сумерки» и получила премию MTV. Судьбоносной для Эль стала роль принцессы Авроры в фильме «Малефисента». После Эль позвали в картину «Неоновый демон», которую очень оценили в Каннах. В этом году младшая Фаннинг вернулась на главный киносмотр уже с новой лентой Софии Копполы «Роковое искушение» и стала одной из главных звезд конкурса.

Хейли Стейнфилд, 20 лет

За фильм «Железная хватка» тогда еще 11-летняя Хейли Стейнфилд получила номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана, что сделало ее одной из самых молодых претенденток на эту награду. Затем актриса сыграла Джульетту в экранизации пьесы Уильяма Шекспира и показала миру свои вокальные способности в музыкальной комедии «Идеальный голос». За свой последний на данный момент фильм «Почти семнадцать» Хейли также была номинирована на «Золотой глобус».

Кэтрин Лэнгфорд, 21 год

Австралийке Кэтрин Лэнгфорд известность принес один из самых нашумевших сериалов последних месяцев, драма «13 причин почему». Когда Селена Гомес отказалась играть главную роль и осталась в проекте лишь на позиции продюсера, ей долго не могли найти замену. Прослушивание Лэнгфорд проходила по Skype и даже через экран монитора смогла покорить создателей шоу. Ее игра была очень высоко оценена критиками, и новые контракты не заставили себя ждать. Кэтрин уже предложили сняться в продолжении сериала, однако его выход пока все еще под вопросом.

Зендая, 20 лет

Зендая выбрала самый верный путь к карьерным высотам — актриса начала с работы на канале Disney. В прошлом году звезда сериала «Танцевальная лихорадка» получила роль в новом фильме студии Marvel «Человек-паук: Возвращение домой». И хотя Зендая играет не возлюбленную Питера Паркера Мэри-Джейн, в этой ленте она является центральным женским персонажем.

Софи Тернер, 21 год

Роль Сансы Старк в популярном сериале «Игра престолов» стала для Софи Тернер дебютной. Актриса завоевала расположение зрителей и кинематографистов не только яркой внешностью и природным магнетизмом, но и готовностью к откровенным сценам. Волноваться о том, что по окончании телешоу ее карьера пойдет на спад, Софи вряд ли придется — параллельно она успевает сниматься в кино. Например, в фильме «Люди Икс: Апокалипсис» ей поручили роль Джин Грей.

Аня Тейлор-Джой, 21 год

Свою карьеру Аня Тейлор-Джой начинала с фильмов ужасов и триллеров. Ее притягивающий взгляд стал одной из причин успеха хоррора «Ведьма». Недавно имя Ани прогремело в связи с выходом фильма «Сплит», где она не уступила даже Джеймсу Макэвою. Эта роль принесла ей награду Chopard как лучшей молодой актрисе Каннского кинофестиваля и сразу несколько новых предложений — так, в следующем году мы сможем увидеть Аню в образе Магики из «Людей Икс» в ленте «Новые мутанты».

Маргарет Куэлли, 22 года

Актерский талант достался 22-летней Маргарет Куэлли от матери, Энди Макдауэлл. Прославиться Маргарет помог сериал «Оставленные»: благодаря ему девушка во время съемок третьего сезона начала сниматься еще и в кино. Только до конца этого года у Куэлли должно выйти четыре новых фильма, в том числе многообещающая «Тетрадь смерти».

Сирша Ронан, 23 года

Сирша Ронан знакома зрителю еще по фильму «Искупление», где она играла младшую сестру героини Киры Найтли. За эту роль Ронан претендовала на «Оскар». Второй раз ее номинировали на премию Академии киноискусств и наук в 2016-м за фильм «Бруклин». Критики уверены: совсем скоро Сирша наконец сможет получить заветную золотую статуэтку.

Кая Скоделарио, 25 лет