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27 июня 2017

Молодая возлюбленная Венсана Касселя снялась в откровенной фотосессии

20-летняя Тина Кунаки вновь привлекла к себе внимание

На Каннском кинофестивале в мае этого года молодая возлюбленная Венсана Касселя появилась в одиночестве, однако это лишь усилило всеобщий интерес к ее персоне. 20-летняя Тина Кунаки выходила на красную дорожку в изящных платьях, ничуть не переживая из-за Моники Беллуччи, которая была ведущей церемонии, и с удовольствием позировала фотографам на побережье в откровенном бикини.

Тина КунакиФОТОEast News
Тина КунакиФОТОEast News

На этот раз Кунаки поделилась в своем Instagram сексуальной фотосессией: на снимках девушка появилась в кружевном топе на голое тело и ботфортах. Смелую фотосъемку поклонники оценили, так что теперь Тине пророчат звездную модельную карьеру.

Напомним, Тина Кунаки и Венсан Кассель начали встречаться в 2015 году. Разница в возрасте возлюбленных составляет 30 лет, однако их это не смущает, наоборот, модель и актер не скрывают своих чувств.

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Венсан Кассель и Тина Кунаки

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