На Каннском кинофестивале в мае этого года молодая возлюбленная Венсана Касселя появилась в одиночестве, однако это лишь усилило всеобщий интерес к ее персоне. 20-летняя Тина Кунаки выходила на красную дорожку в изящных платьях, ничуть не переживая из-за Моники Беллуччи, которая была ведущей церемонии, и с удовольствием позировала фотографам на побережье в откровенном бикини.

ФОТО East News

ФОТО East News

На этот раз Кунаки поделилась в своем Instagram сексуальной фотосессией: на снимках девушка появилась в кружевном топе на голое тело и ботфортах. Смелую фотосъемку поклонники оценили, так что теперь Тине пророчат звездную модельную карьеру.

Напомним, Тина Кунаки и Венсан Кассель начали встречаться в 2015 году. Разница в возрасте возлюбленных составляет 30 лет, однако их это не смущает, наоборот, модель и актер не скрывают своих чувств.