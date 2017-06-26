Мини-Мэрайя: интересные факты об Ариане Гранде

26 июня день рождения отмечает Ариана Гранде — хрупкая девушка, к своим 24 годам достигшая статуса достойной преемницы поп-див Уитни Хьюстон и Мэрайи Кэри. ELLE выбрал любопытные факты из жизни и творчества Арианы. Полное имя певицы, названной в честь принцесс Орианы из мультфильма «Кот Феликс», – Ариана Гранде-Бутера. Ариана на латыни – «святая», а Гранде в переводе с испанского – «большая». Будущая звезда начала карьеру в мюзикле на Бродвее, после чего оказалась на съемочной площадке сериала «Виктория-победительница», выходившего на канале Nickelodeon.

Первыми ее шагами в карьере поп-певицы были кавер-версии хитов Уитни Хьюстон и Адель. Свои демозаписи девушка публиковала на YouTube. Кстати, Уитни Хьюстон – любимая певица Арианы и ее кумир на пару с Глорией Эстефан и Майклом Джексоном. Вокальный диапазон Гранде близок к возможностям Уитни: у исполнительницы I Will Always Love You он составлял пять октав, у Арианы – четыре октавы и полутон сопрано. Впрочем, пресса сравнивает ее, скорее с Мэрайей Кери, так и называя – Мини-Мэрайя. Несмотря на то, что Ариана обожает Уитни Хьюстон, великой певицы не оказалось в списке пяти гостей, которых Гранде пригласила бы на идеальную вечеринку. В вишлист, составленный девушкой, попали Майкл Джексон, Одри Хепберн, ее бабушка, Леонардо Ди Каприо и Имоджен Хип. Что до Майкла Джексона, то известие о его смерти так потрясло Ариану, что она проплакала всю ночь. Ариана выступала в Белом Доме по личному приглашению Барака Обамы. Скорее всего, инициатива исходила, конечно, от дочерей президента.



В школе друзья придумали Ариане прозвище «Шоколадная», потому что однажды у нее в рюкзаке растаяла плитка шоколада. В детстве Ариана, как и многие дети, периодически устраивала переполох и была изрядным поводом для беспокойства. Будучи двухлетней крохой, она ударила старшего брата телефоном и сломала ему нос. А впервые она была вызвана к директору школы из-за того, что несколько дней подряд пыталась целовать мальчиков. И это, разумеется, не все. «Мама думала, что я вырасту серийным убийцей, потому что я почти не расставалась с маской Хэллоуина», – признаетсяпевица. Первым концертом, который она посетила, было шоу Кэти Перри. Что общего между Арианой и Канье Уэстом? Оба хранят верность твиттеру. Как и Канье, Ариана считает, что эта социальная сеть лучше всего подходит для общения с поклонниками. Число подписчиков блога Гранде – около 40 миллионов. В Instagram фолловеров, правда, почти в два раза больше, но твиттер все равно в приоритете.

Ариана Гранде в сериале «Королевы крика»