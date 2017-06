Мини-Мэрайя: интересные факты об Ариане Гранде

Первыми ее шагами в карьере поп-певицы были кавер-версии хитов Уитни Хьюстон и Адель. Свои демозаписи девушка публиковала на YouTube. Кстати, Уитни Хьюстон – любимая певица Арианы и ее кумир на пару с Глорией Эстефан и Майклом Джексоном. Вокальный диапазон Гранде близок к возможностям Уитни: у исполнительницы I Will Always Love You он составлял пять октав, у Арианы – четыре октавы и полутон сопрано. Впрочем, пресса сравнивает ее, скорее с Мэрайей Кери, так и называя – Мини-Мэрайя.

Несмотря на то, что Ариана обожает Уитни Хьюстон, великой певицы не оказалось в списке пяти гостей, которых Гранде пригласила бы на идеальную вечеринку. В вишлист, составленный девушкой, попали Майкл Джексон, Одри Хепберн, ее бабушка, Леонардо Ди Каприо и Имоджен Хип. Что до Майкла Джексона, то известие о его смерти так потрясло Ариану, что она проплакала всю ночь.

Ариана выступала в Белом Доме по личному приглашению Барака Обамы. Скорее всего, инициатива исходила, конечно, от дочерей президента.