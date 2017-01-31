Место на троне: почему дочери Сильвестра Сталлоне — это «новые Кардашьян»?

Отгадайте загадку про селебрити. Дано — три харизматичные сестры. Их имена начинаются с той же буквы, что и их знаменитая фамилия, одна из них — модель, и у них есть сотни тысяч подписчиков в Инстаграме. Нет, речь не о влиятельном клане Кардашьян, а о Софии, Систин и Скарлет Сталлоне — трех дочерях голливудского мастодонта Сильвестра Сталлоне. На прошедшем «Золотом глобусе», который в СМИ, как обычно, разобрали по косточкам, к «трио С» было приковано не меньше внимания, чем к голому платью Эмили Ратаковски и речи Мэрил Стрип. Впервые в истории премии титул «Мисс/мистер Золотой глобус», который вручают сыну или дочке выдающейся звезды шоу-бизнеса, достался сразу трем девушкам: 20-летней Софии, 19-летней Систин и 14-летней Скарлет. Кажется, юных дарований выбор жюри ничуть не удивил.

И хотя трех дочерей «Рокки» и модели Дженнифер Флавин не растили в обстановке строжайшей секретности, тем не менее, о «сестрах Сталлоне» как о «новых принцессах Голливуда» впервые заговорили лишь в прошлом году. Похоже, и нам пришло время узнать их поближе.

София Сталлоне

В свои 20 лет София — образцовая папина дочка: прилежно учится в Университете Южной Калифорнии, живет в общежитии и входит в состав престижного братства Kappa Kappa Gamma. Законив курс «Истории искусств», она сменила образовательный ракурс на «PR и коммуникацию», и тут же подтвердила всю серьезность своих намерений — обзавелась полумиллионом подписчиков в Инстаграме. Выбор будущей профессии девушка уже сделала — впрочем, нельзя сказать, что для отпрыска знаменитости решение чересчур оригинальное. «Я хочу быть предпринимателем и выпустить собственную линию одежды и макияжа, — заявляет юное дарование в одном из американских интервью. — Сегодня, когда жизнь резко развернулась в сторону социальных сетей и digital-пространства, ты сама должна быть главным бизнес-активом. Например, как Кайли Дженнер и ее линия Lip Kit, которая завоевывает все большую популярность». Все эти годы в СМИ о Софии говорили больше всего. Правда, поводом для статей становились не романтические отношения или выходы в свет, а серьезные проблемы со здоровьем. Будучи двухмесячной малюткой, она попала на стол хирурга, а в 2012 году — перенесла операцию на открытом сердце. Сталлоне-старшая быстро восстановилась и в том же году приняла участие в Парижском бале дебютанток, где трогательно станцевала вальс под руку с папой. К своей популярности София относится очень спокойно — перспектива голливудского триумфа и постоянных слежек папарацци ее не смущает: «В Сети есть тысячи наших детских фотографий, даже те, которые мы до этого и сами-то не видели. Можно сказать, что мы привыкли к повышенному вниманию».

Систин Сталлоне

Средняя из сестер Сталлоне — 19-летняя Систин — похоже, главная угроза клана Кардашьян (если уж мы решили проводить параллели). Девушка твердо решила — по актерским стопам папы она идти не хочет, а вот модельная карьера мамы — то, что нужно! «Не думаю, что из меня могла бы получиться приличная актриса, я просто ужасна в этом амплуа. Но для модельного бизнеса — подхожу идеально. Я мечтала о подиумах, когда была еще совсем маленькой девочкой», — комментирует она. И подтверждает слова делом: несколько месяцев назад Систин подписала контракт с престижным агентством IMG, появилась на обложках нескольких модных изданий, прошлась по красной дорожке Венецианского кинофестиваля, участвовала в показе Chanel и недавнем шоу Dolce & Gabbana. Чем не новая Кендалл Дженнер?

Скарлет Сталлоне