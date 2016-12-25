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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

25 декабря 2016

Merry Christmas: 5 российских звезд-католиков

Знаменитости, которые отмечают Рождество 25 декабря

В это воскресенье весь католический мир празднует Рождество. Аккаунты западных звезд в Instagram уже заполнили атмосферные снимки с праздничной елкой, подарками и прочими рождественскими символами. Впрочем, не только на Западе знаменитости готовятся спеть «We wish you a Merry Christmas»: среди российских звезд тоже есть те, кто отмечает Рождество ‪25 декабря.

Владимир Машков

Владимир Машков

Бабушка Владимира Машкова по материнской линии была итальянкой из Швейцарии — от нее он унаследовал католическую веру. Актер не привык публично распространяться о вопросах веры и соблюдениях религиозных канонов, однако не раз участвовал в проектах с подобной тематикой — например, снимался в документальном кино «Паломничество в вечный город». К слову, со своей третьей супругой, журналисткой Ксенией Терентьевой, Машков венчался по католическим канонам в костеле в Осло. Ради будущего мужа девушка даже перешла в его веру.

Ольга Шелест

Ольга Шелест

Телеведущая Ольга Шелест считает, что в выборе веры каждый волен делать свой выбор. Так, будучи православной христианкой с детства, в 18 лет Ольга перешла в католицизм. «Я крещена в католической церкви и по сей день отношусь к этой конфессии. Merry Christmas! Пусть все сбудется! Да, я католичка и у меня сегодня праздник», — сообщает телеведущая в соцсети.

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте

Для Кристины Орбакайте католическое Рождество — традиционный праздник, так же как и для ее отца-католика Миколаса Орбакаса и ее дочери Клавдии, которую крестили в московском римско-католическом приходе святых апостолов Петра и Павла. Певица бережно соблюдает традиции и отмечает Рождество торжественно в кругу близких. «Кристина освобождает вечер сочельника, хотя это самая горячая пора для артистов. Дома у дочери собирается большая компания. Кристина готовит традиционные рождественские блюда: запекает индейку или гуся», — рассказал отец певицы в интервью «СтарХиту».

Владимир Познер

Владимир Познер

Журналист Владимир Познер едва ли испытывает особый трепет относительно того, что является католиком — телеведущий не раз открыто признавался, что считает себя атеистом. Тем не менее, будучи наполовину французом и родившись в США, Познер крещен в католической вере и Рождество для него не чуждый праздник.

Митя Фомин

Митя Фомин

Приверженностью к католической вере известен также экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин. Певец осознанно сделал выбор в пользу католичества в 16 лет в одном из храмов родного Новосибирска, причем из-за пристрастия к музыке. Сестра Фомина играла классическую музыку в католическом приходе, и он часто приходил послушать ее игру. «Тогда я был заядлым прихожанином, посещал все мессы. В силу своего возраста я был просто одержим этим. Сейчас я, конечно, гораздо меньше времени отдаю посещению храмов. Но и сегодня продолжаю придерживаться всех догм», — признается музыкант.

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