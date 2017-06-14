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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

14 июня 2017Сергеева Алина

Любимые женщины Дональда Трампа

Истории любви нынешнего президента, которыми он гордится

Казалось, что Трамп погорел на женщинах в период предвыборной гонки, но нет — скандалы, связанные с его бурным прошлым, стали лишь штрихами к портрету самого эксцентричного президента США. Он любит говорить о том, что честен — да, дескать, люблю женщин и не собираюсь этого скрывать. Мол, завидуйте молча. Кроме того, Трамп считается не просто любителем, но профессионалом и экспертом — по крайней мере, участниц конкурса «Мисс США» и «Мисс Вселенная» он отбирает сам. Что касается личной жизни нынешнего президента США, то только к 70 годам в ней наступил какой-никакой штиль. Но вспомнить ему, как все мы понимаем, есть что. Главные женщины в жизни Дональда Трампа — в нашем обзоре.

Ивана Трамп (Зельничкова)

Ивана Трамп (Зельничкова)

Эта героическая женщина провела в браке с Трампом 15 лет и родила ему троих детей, включая Иванку, любимую дочь и наследницу империи. Именно с Иваны и началась любовь миллиардера к славянским красавицам — девушка из социалистической Чехословакии покорила его красотой, непосредственностью и любовью к авантюрам. Ее биография полна сомнительных моментов — так, утверждается, будто Ивана состояла в олимпийской сборной ЧССР по фигурному катанию, но журналисты так и не нашли доказательств этой теории.

Ивана была не просто тенью при известном муже, но звездой не меньшего масштаба — в 80-е и 90-е она считалась главной светской львицей Нью-Йорка и была партнером Трампа по бизнесу. Когда муж был пойман на изменах, Ивана отсудила у него почти рекордные $25 млн. отступных — шансов на большее адвокаты Трампа ей просто не дали. Со своей стороны, первая супруга миллиардера хранит молчание об их совместной жизни. После расставания она не бедствует — романы с молодыми красавцами и собственный бизнес держат ее на плаву и по сей день.

Марла Мэйплс

Марла Мэйплс

Ставшая коварной разлучницей с первой супругой Марла прожила с Дональдом Трампом 6 лет и родила ему дочь. Бизнесмена покорила эта женщина с первого взгляда — сильная, волевая, многогранная, Марла играла в кино и бродвейском мюзикле, была ведущей на радиошоу и чемпионате мира по рестлингу, а также вела социально-политическую деятельность в Израиле и Палестине. Как и положено двум сильным личностям, разошлись они со скандалом — Марла не получила достойного, по ее мнению, содержания, а Дональд вспоминает о времени, проведенном с ней, как о страстном, но проблемном периоде в своей личной жизни.

Ингрид Сейнхейв

Ингрид Сейнхейв

Трамп встречался с красавицей-моделью Sports Illustrated недолго — каждый раз, когда расходился с Марлой. Миллиардер жениться не намеревался, но ценил блондинку за кроткий нрав и понимание. Сегодня они дружат, а в память о романе у Ингрид осталось множество приятных и ценных подарков.

Виктория Здрок

Виктория Здрок

Playmate мужского журнала «Playboy» создала Дональду Трампу так много проблем, что он пожалел об этом романе не раз. Девушка сливала на миллиардера компромат, шпионила за ним и как только не комментировала в прессе отношения с бывшим возлюбленным. Трамп и не думал выглядеть джентльменом, отвечая Виктории выпадами похлеще.

Габриэла Сабатини

Габриэла Сабатини

Бурный роман со звездой тенниса стал для Трампа настолько волнительным, что он подумывал о серьезном продолжении. Впрочем, отношения закончились через пару месяцев так же стремительно, как и начались.

Леди Диана

Леди Диана

Дональд Трамп любит говорить о том, что единственная женщина, которая ему отказала, — это Леди Ди. К слову, принцесса принимала ухаживания миллионера после расставания с Чарльзом, но весьма сдержанно. Говорят, что она отвергла Трампа ради Доди аль-Файеда, с которым случилась химия.

Кара Янг

Кара Янг

В начале 90-х американская топ-модель была невероятно популярна и считалась настоящей большой звездой. Как водится, ухаживания миллиардера вышли бурными, а отношения — скоротечными. О щедрости Трампа по отношению к Каре ходили легенды, хотя многие экс-подруги, напротив, жаловались на прижимистость Дональда. Впрочем, есть основания думать, что Кара попросту умеет общаться с богатыми мужчинами — в 2005 году ее мужем стал миллиардер Петер Георгиопулос.

Карла Бруни

Карла Бруни

Не очень ясно, кто из них двоих чью коллекцию трофеев пополнил — Карла стала украшением гарема Дональда или же Трамп дополнил внушительный список ее мужчин. Среди любовников Бруни числились Эрик Клэптон, Мик Джаггер, Венсан Перес, а замуж она вышла за Николя Саркози, став первой леди Франции. Говорят, Трамп был без ума от свободных нравов Карлы, которая любила повторять, что моногамия ей наскучила. Впрочем, жениться он предпочел вовсе не на ней.

Мелания Трамп (Кнаусс)

Мелания Трамп (Кнаусс)

Нынешняя первая леди США состоит в браке с Трампом 11 лет и является матерью его сына. Биография Мелании удивительна — в ней нет ни намека на скандальное или хотя бы сомнительное прошлое. Самым пикантном моментом является то, что югославская модель является дочерью коммуниста. В 18 лет она переехала в США, в 26 познакомилась с Трампом на Неделе высокой моды в Нью-Йорке, но, как гласит легенда, сразу дала ему отпор. К слову, он был тогда женат второй раз, но брак трещал по швам. В возрасте 35 лет Мелания встретила Трампа снова — и на этот раз он уже сделал все, чтобы заполучить эту женщину. По иронии судьбы почетным гостем на их свадьбе была тогдашняя хорошая знакомая Трампа Хиллари Клинтон.

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