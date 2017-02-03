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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

03 февраля 2017Матвеева Ирина

Любимые девушки принца Гарри

Все романы внука королевы Елизаветы II и главного холостяка Великобритании

Принц Гарри скоро распрощается со статусом холостяка: по сообщениям СМИ, в конце января он сделал предложение звезде сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл. До знакомства с 35-летней актрисой 32-летний принц Гарри слыл известным ловеласом: на его счету около двух десятков романов. ELLE вспомнил всех девушек, которые также претендовали на сердце самого завидного жениха Великобритании.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Натали Пинкхэм

Натали Пинкхэм

Натали Пинкхэм

В 20 лет у принца Гарри случился роман с телеведущей Натали Пинкхэм, которая старше его на шесть лет. Их роман закончился быстро. В 2009-м, когда Гарри расстался с Челси Дэйви, они возобновили отношения, но опять ненадолго.

Челси Дэйви

Принц Гарри и Челси Дэйви

Принц Гарри и Челси Дэйви

Про дочь миллиардера из Зимбабве Чарльза Дэйви, Челси, принц Гарри не раз говорил, что именно она была его «первой настоящей любовью». Они познакомились еще в школьные годы — Челси училась по соседству. В 2004 году Гарри и Челси встретились в Южной Африке, куда Гарри приехал ради поддержки благотворительного фонда помощи больным СПИДом в Лесото и где Челси училась в университете Кейптауна. Отношения пары были очень нестабильными: они расстались в 2007-м, через несколько месяцев сошлись, а в начале 2009 года снова разошлись. Около полугода они встречались с другими, а затем возобновили роман. Летом 2010-го принц Гарри и Челси Дэйви приняли решение расстаться окончательно. Дэйви объяснила это тем, что не представляет себя в качестве члена королевской семьи. Через год после разрыва Гарри пригласил ее на свадьбу своего брата принца Уильяма и Кейт Миддлтон — по старой дружбе.

Челси Дэйви

Челси Дэйви

Натали Имбрулья

Натали Имбрулья

Натали Имбрулья

Австралийская певица и актриса Натали Имбрулья старше принца Гарри почти на 10 лет, однако это не помешало их отношениям. Короткий роман случился в 2009 году. Впервые их заметили вместе на концерте группы The Killers в лондонском Гайд-парке, во время которого они постоянно обнимались и целовались. Достаточно быстро пара рассталась: в то время принц Гарри не отличался постоянством.

Кэролайн Флэк

Британская телеведущая Кэролайн Флэк стала еще одной девушкой, в объятиях которой Гарри искал утешения во время перерыва в отношениях с Челси Дэйви в 2009 году. В течение пары месяцев они несколько раз ужинали вместе и флиртовали в соцсетях, но повышенного внимания прессы Флэк не выдержала — в итоге Кэролайн и Гарри быстро разошлись.

Кэролайн Флэк

Кэролайн Флэк

Флоренс Бруденель-Брюс

Флоренс Бруденель-Брюс

Флоренс Бруденель-Брюс

Бикини-модель Флоренс Бруденель-Брюс и принц Гарри встречались всего одно лето, в 2011 году. Осенью Гарри уехал служить в Афганистан, и их отношения закончились.

Молли Кинг

Молли Кинг

Молли Кинг

С солисткой британской группы The Saturdays Молли Кинг у принца Гарри было всего несколько свиданий в 2012 году. Они пару раз ходили вместе в караоке Bunga Bunga — и больше ничего серьезного.

Крессида Бонас

Принц Гарри и Крессида Бонас

Принц Гарри и Крессида Бонас

Крессида Бонас считалась одной из лучших претенденток на роль супруги младшего сына принцессы Дианы. Бонас — внучка графа Эдварда Керзона и дочь популярной в 60-е модели Мэри-Гейл Курзон и директора крупной компании MacCulloch & Wallis Джеффри Бонаса. Их познакомила двоюродная сестра Гарри, принцесса Евгения, на одном из светских мероприятий в 2012 году. За два года романа они расставались несколько раз и в 2014-м уже окончательно, даже несмотря на многочисленные слухи о свадьбе, которые ходили вплоть до конца 2015 года.

Крессида Бонас

Крессида Бонас

Анастасия Гусева

Анастасия Гусева

Анастасия Гусева

На афтепати Гран-При гонок «Формула-1» в 2015 году Гарри приглянулась немецкая модель русского происхождения Анастасия Гусева. «Я встретила Гарри на лестнице. Он подошел очень близко, улыбнулся и пригласил в VIP-зону. Он трогал мои волосы, целовал шею, мы танцевали и целовались», — вспоминала Гусева о той вечеринке. Серьезного романа у модели и принца не вышло: после этого вместе их больше не видели.

Дженна Коулман

Дженна Коулман

Дженна Коулман

На фоне слухов о возобновлении отношений и возможной помолвки принца Гарри и Крессиды Бонас в 2015-м у сына принца Чарльза была интрижка со звездой сериала «Доктор Кто» Дженной Коулман. Гости вечеринки после благотворительного матча Audi Polo Challenge в Аскоте видели, как Гарри флиртовал с актрисой. Через пару дней принц и актриса уже вместе веселились в одном из лондонских баров. Затем они разъехались по разным концам света: принц Гарри — в Южную Африку, а актриса — в Америку, на съемки сериала. Позже Коулман уверяла, что с Гарри ее связывала только дружба.

Пиппа Миддлтон

Принц Гарри и Пиппа Миддлтон

Принц Гарри и Пиппа Миддлтон

После свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон многие считали идеальным вариантом для Гарри младшую сестру герцогини Кэтрин, Пиппу Миддлтон. Говорили, что взаимная симпатия появилась как раз на свадьбе Уильяма и Кейт, но встречаться они стали только в 2015 году. Первой инициативу проявила Пиппа, но после нескольких совместных ужинов они поняли, что ничего серьезного у них не выйдет. В мае этого года Пиппа Миддлтон выходит замуж за миллионера Джеймса Мэттьюса.

Пиппа Миддлтон

Пиппа Миддлтон

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон

В феврале 2015-го внуку королевы Великобритании приписали роман с Эммой Уотсон. Инсайдеры говорили, что Гарри действительно влюблен в звезду фильмов о Гарри Поттере и несколько раз устраивал с ней тайные свидания. «Мир, помните наш небольшой разговор о том, что нельзя верить всему, что пишет пресса? — ответила на слухи Уотсон. — Необязательно выходить замуж за принца, чтобы стать принцессой». К слову, принцессой Эмма действительно стала: ‪16 марта‬ на экраны кинотеатров выйдет фильм «Красавица и Чудовище», в котором актриса сыграла роль диснеевской героини Белль.

Кара Делевинь

Кара Делевинь

Кара Делевинь

Марго Робби

Марго Робби

С моделью и актрисой Карой Делевинь у принца Гарри дальше флирта так и не зашло. Первый раз они встретились в 2013-м на пикнике принцессы Беатрис, после несколько раз вместе ужинали. В 2016-м коллега Кары по фильму «Отряд самоубийц» Марго Робби рассказала, что Делевинь как-то обмолвилась, что пишет принцу Гарри «пьяные sms». К слову, потом Марго сама стала переписываться с Гарри, с подачи Кары Делевинь, которая и познакомила их.

Джульет Лабелль

В отношениях с юной Джульет Лабелль принца Гарри не смущали ни разница в возрасте (девушка младше на 10 лет), ни то, что она живет в США, ни ее происхождение. Гарри несколько раз летал в Америку, где Лабелль работает ассистентом в PR-департаменте местного представительства Dior, и даже встретил с ней 2016-й год. Но долго роман на расстоянии все же не продлился: пара разбежалась через пару месяцев.

Принцесса Греции Мария-Олимпия

Принцесса Мария-Олимпия

Принцесса Мария-Олимпия

Во внушительном списке девушек принца Гарри оказалась и наследница греческого престола — принцесса Мария-Олимпия. После совместных каникул в Швейцарии они расстались, чем сильно расстроили родственников Гарри. СМИ уверяли, что королевская семья Великобритании считает греческую принцессу идеальной для Гарри партией.

Афина Онассис-Руссель

Афина Онассис-Руссель

Афина Онассис-Руссель

Внучку Аристотеля Онассиса, второго мужа Джеки Кеннеди, и принца Гарри объединила любовь к конному спорту. Гарри поддерживал Афину Онассис-Руссель после ее развода с мужем в прошлом году — тогда и появились слухи об их романе. Однако удержать ветреного принца не удалось даже одной из богатейших женщин мира.

Элизабет Маркс

Принц Гарри и Элизабет Маркс

Принц Гарри и Элизабет Маркс

Принц Гарри и Элизабет Маркс

Принц Гарри и Элизабет Маркс

Элизабет Маркс — самая неординарная личность в любовном списке принца Гарри. 25-летняя американка — известная пловчиха, сержант армии США и чемпионка международной паралимпиады Invictus Games. В прошлом мае Гарри и Элизабет ходили на свидание, но дальше дело не пошло.

Элли Голдинг

Принц Гарри и Элли Голдинг

Принц Гарри и Элли Голдинг

Последней пассией Гарри (до судьбоносного знакомства с Меган Маркл) стала певица Элли Голдинг. «Он сам раздобыл номер Элли и стал инициатором их общения. Они знакомы уже несколько лет, но очень сблизились за последние несколько недель. Все мысли Гарри только о ней, и это взаимно», — говорили инсайдеры летом прошлого года, однако за рамки дружеского флирта отношения принца и певицы так и не вышли.

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