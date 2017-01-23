Лучшие семейные фото Трампов с инаугурации

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Памятные кадры с самого главного для семьи 45-го американского президента события
Минувшая пятница, 20 января, стала для четы Трамп важнейшим днем в семейной истории — их глава, 70-летний Дональд Трамп, официально стал президентом США. Весь инаугурационный день его сопровождали практически все члены его семьи, в том числе новая первая леди и его третья супруга Мелания и его дети от всех трех браков — дочери Иванка и Тиффани и сыновья Эрик, Бэррон и Дональд Трамп-младший. Поддержать деда пришли и его внуки и внучки: Кей, Донни, Тристан, Спенсер, Теодор и Арабелла — всего у 45-го президента Соединенных Штатов восемь внуков. Среди приглашенных на праздничные события также были две бывшие жены Трампа, Ивана Трамп и Марла Мейплз.
В обзоре ELLE — самые трогательные и милые семейные фото Трампов со дня инаугурации, которые точно войдут в их памятный архив.
Дональд, Мелания, Иванка и Тиффани Трамп
Мелания и Бэррон Трамп
Семья Трамп во время подписания первых указов
Дональд и Мелания Трамп
Иванка Трамп и Джаред Кушнер с дочерью Арабеллой и Теодором
Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп, Иванка Трамп и Джаред Кушнер
Иванка Трамп и Джаред Кушнер
Иванка Трамп и Джаред Кушнер, Эрик Трамп и Лара ЮнаскаФОТО
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