Лучшие семейные фото Трампов с инаугурации

Минувшая пятница, 20 января, стала для четы Трамп важнейшим днем в семейной истории — их глава, 70-летний Дональд Трамп, официально стал президентом США. Весь инаугурационный день его сопровождали практически все члены его семьи, в том числе новая первая леди и его третья супруга Мелания и его дети от всех трех браков — дочери Иванка и Тиффани и сыновья Эрик, Бэррон и Дональд Трамп-младший. Поддержать деда пришли и его внуки и внучки: Кей, Донни, Тристан, Спенсер, Теодор и Арабелла — всего у 45-го президента Соединенных Штатов восемь внуков. Среди приглашенных на праздничные события также были две бывшие жены Трампа, Ивана Трамп и Марла Мейплз.

В обзоре ELLE — самые трогательные и милые семейные фото Трампов со дня инаугурации, которые точно войдут в их памятный архив.