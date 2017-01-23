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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 января 2017

Лучшие семейные фото Трампов с инаугурации

Памятные кадры с самого главного для семьи 45-го американского президента события

Минувшая пятница, 20 января, стала для четы Трамп важнейшим днем в семейной истории — их глава, 70-летний Дональд Трамп, официально стал президентом США. Весь инаугурационный день его сопровождали практически все члены его семьи, в том числе новая первая леди и его третья супруга Мелания и его дети от всех трех браков — дочери Иванка и Тиффани и сыновья Эрик, Бэррон и Дональд Трамп-младший. Поддержать деда пришли и его внуки и внучки: Кей, Донни, Тристан, Спенсер, Теодор и Арабелла — всего у 45-го президента Соединенных Штатов восемь внуков. Среди приглашенных на праздничные события также были две бывшие жены Трампа, Ивана Трамп и Марла Мейплз.

В обзоре ELLE — самые трогательные и милые семейные фото Трампов со дня инаугурации, которые точно войдут в их памятный архив.

Дональд, Мелания, Иванка и Тиффани Трамп

Дональд, Мелания, Иванка и Тиффани Трамп

Мелания и Бэррон Трамп

Мелания и Бэррон Трамп

Семья Трамп во время подписания первых указов

Семья Трамп во время подписания первых указов

Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп

Иванка Трамп и Джаред Кушнер с дочерью Арабеллой и Теодором

Иванка Трамп и Джаред Кушнер с дочерью Арабеллой и Теодором

Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп, Иванка Трамп и Джаред Кушнер

Дональд и Мелания Трамп, Иванка Трамп и Джаред Кушнер

Иванка Трамп и Джаред Кушнер

Иванка Трамп и Джаред Кушнер

Иванка Трамп и Джаред Кушнер, Эрик Трамп и Лара Юнаска

Иванка Трамп и Джаред Кушнер, Эрик Трамп и Лара Юнаска

ФОТОGetty Images

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