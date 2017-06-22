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22 июня 2017Степанов Сергей

Легенды «Оскара»: Мерил Стрип

Отмечающая день рождения лучшая из ныне живущих актрис и ее «Оскары»

Сегодня, 22 июня, день рождения отмечает Мерил Стрип — обладательница полуофициального титула лучшей актрисы на свете и рекордных 20 номинаций на «Оскар». Поздравляя Мерил, ELLE посвящает ей очередной выпуск рубрики о лучших людях в Голливуде и их отношениях с американской Киноакадемией.

Номинации: 20

«Оскары»: 3

«Оскар» №1

«Лучшая актриса второго плана» («Крамер против Крамера»), 1980

«Крамер против Крамера»

«Крамер против Крамера»

Свой первый «Оскар» Мерил выиграла со второй попытки (уступив годом ранее Мэгги Смит), за роль несчастной жены и матери в драме Роберта Бентона (заменившего в режиссерском кресле самого Франсуа Трюффо, причем по рекомендации классика). Игравший ее мужа Дастин Хоффман, хоть и не скрывал лютой неприязни к актрисе, был вынужден признать мастерство Стрип одним из первых, ну а вслед за ним подтянулись и академики, которые предпочли роль Мерил феноменальному выходу юной Мэриел Хемингуэй из «Манхэттена» (где без Стрип тоже не обошлось). Заработав свыше ста миллионов долларов и пять «Оскаров» в главных категориях (включая «Фильм года»), давший слово обоим супругам «Крамер против Крамера» считается одним из важнейших голливудских высказываний 1970-х, когда Америку охватила настоящая эпидемия разводов.

«Оскар» №2

«Лучшая актриса» («Выбор Софи»), 1983

«Выбор Софи»

«Выбор Софи»

Вторую оскароносную — и все еще лучшую в карьере — роль Мерил сыграла на пятом году в Голливуде, в буквальном смысле рухнув перед режиссером Аланом Пакулой на колени, чтобы тот рассмотрел ее кандидатуру. Ох, не зря: на уровне Стрип — освоившей убедительный восточноевропейский акцент и исполнившей (с первого же дубля!) одну из самых душераздирающих сцен в истории кинематографа — никто из актрис ее поколения не работал. Страшно представить, какие оскаровские рекорды Мерил обновила бы еще в начале 1980-х, не будь среди ее ранних соперниц звезды поколений постарше (годом ранее Стрип проиграла Кэтрин Хепберн, годом позже — Ширли МакЛейн). Но вышло как вышло: получив «Оскар» из рук Сильвестра Сталлоне (и уронив бумажку со списком благодарностей), следующую возможность вписать свое имя в историю Киноакадемии актриса ждала известно сколько лет.

«Оскар» №3:

«Лучшая актриса» («Железная леди»), 2012

«Железная леди»

Если кто запамятовал, 29 лет разделили неизбежный триумф «Выбора Софи» и довольно неожиданную победу «Железной леди» — в целом посредственного байопика Маргарет Тэтчер. Фаворитом в ее категории считалась Виола Дэвис («Прислуга»), но известная своей любовью необдуманно раздавать статуэтки из серии «давно пора» Академия не изменила себе и здесь: именно в тот год, когда Мерил, вопреки обыкновению, на «Оскар» особенно не рассчитывала, многолетнее заклятие было, наконец, снято. Справедливости ради, к роли Стрип претензий не было ни у кого: это требовательный, технически безукоризненный и щедрый на нюансы перформанс, который заслуживал лучшего фильма (сняла его англичанка Филлида Ллойд, незадолго до этого заставившая Мерил подать голос в адаптации мюзикла «Мамма MIA!») Впрочем, сомнительное качество большинства недавних картин с участием Стрип — это тема для отдельного разговора.

Поражения: соискательница рекордных 20 «Оскаров», Мерил неминуемо впереди планеты всей и по количеству поражений. В разные годы Стрип проигрывала и именитым ровесницам (Хелен Миррен, Кэти Бейтс), и вчерашним дебютанткам (Гвинет Пэлтроу, Эмма Стоун), и по делу (Кейт Бланшетт), и не очень (Кейт Уинслет), и даже поп-звезде Шер. Последняя оскаровская номинация Мерил - за титульную роль безголосой певицы в трагикомедии «Флоренс Фостер Дженкинс» - датируется минувшей зимой.

Роль, достойная номинации: последние 20 лет, хоть и принесли Стрип добрую половину ее оскаровских номинаций, приучили к тому, что на один хороший фильм в ее резюме приходятся пять или шесть заурядных. Тем обиднее, что лучший из хороших — «Часы» Стивена Долдри — принес номинации Николь Кидман (в итоге награжденной статуэткой лучшей актрисе) и Джулианне Мур, но не Мерил.

«Часы»

«Часы»

Перспективы: шанс заработать 21-ю номинацию на «Оскар» у Стрип будет совсем скоро — в декабре в прокат выйдет новый фильм Стивена Спилберга «Газетчики» с Томом Хэнксом и Мерил во главе грандиозного (Кэрри Кун! Сара Полсон! Боб Оденкирк! Майкл Стулбарг!) актерского ансамбля. Метящая в цайтгайст историческая драма о противостоянии власти и свободной прессы со Стрип в роли издателя The Washington Post (и лауреата Пулитцера) Кэтрин Грэм — кино, которое в либеральном Голливуде непременно заметят и наверняка отметят.

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