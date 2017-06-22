Легенды «Оскара»: Мерил Стрип

Сегодня, 22 июня, день рождения отмечает Мерил Стрип — обладательница полуофициального титула лучшей актрисы на свете и рекордных 20 номинаций на «Оскар». Поздравляя Мерил, ELLE посвящает ей очередной выпуск рубрики о лучших людях в Голливуде и их отношениях с американской Киноакадемией.

Номинации: 20 «Оскары»: 3

«Оскар» №1

«Лучшая актриса второго плана» («Крамер против Крамера»), 1980

«Крамер против Крамера»

Свой первый «Оскар» Мерил выиграла со второй попытки (уступив годом ранее Мэгги Смит), за роль несчастной жены и матери в драме Роберта Бентона (заменившего в режиссерском кресле самого Франсуа Трюффо, причем по рекомендации классика). Игравший ее мужа Дастин Хоффман, хоть и не скрывал лютой неприязни к актрисе, был вынужден признать мастерство Стрип одним из первых, ну а вслед за ним подтянулись и академики, которые предпочли роль Мерил феноменальному выходу юной Мэриел Хемингуэй из «Манхэттена» (где без Стрип тоже не обошлось). Заработав свыше ста миллионов долларов и пять «Оскаров» в главных категориях (включая «Фильм года»), давший слово обоим супругам «Крамер против Крамера» считается одним из важнейших голливудских высказываний 1970-х, когда Америку охватила настоящая эпидемия разводов.

«Оскар» №2

«Лучшая актриса» («Выбор Софи»), 1983

«Выбор Софи»

Вторую оскароносную — и все еще лучшую в карьере — роль Мерил сыграла на пятом году в Голливуде, в буквальном смысле рухнув перед режиссером Аланом Пакулой на колени, чтобы тот рассмотрел ее кандидатуру. Ох, не зря: на уровне Стрип — освоившей убедительный восточноевропейский акцент и исполнившей (с первого же дубля!) одну из самых душераздирающих сцен в истории кинематографа — никто из актрис ее поколения не работал. Страшно представить, какие оскаровские рекорды Мерил обновила бы еще в начале 1980-х, не будь среди ее ранних соперниц звезды поколений постарше (годом ранее Стрип проиграла Кэтрин Хепберн, годом позже — Ширли МакЛейн). Но вышло как вышло: получив «Оскар» из рук Сильвестра Сталлоне (и уронив бумажку со списком благодарностей), следующую возможность вписать свое имя в историю Киноакадемии актриса ждала известно сколько лет.

«Оскар» №3:

«Лучшая актриса» («Железная леди»), 2012

Если кто запамятовал, 29 лет разделили неизбежный триумф «Выбора Софи» и довольно неожиданную победу «Железной леди» — в целом посредственного байопика Маргарет Тэтчер. Фаворитом в ее категории считалась Виола Дэвис («Прислуга»), но известная своей любовью необдуманно раздавать статуэтки из серии «давно пора» Академия не изменила себе и здесь: именно в тот год, когда Мерил, вопреки обыкновению, на «Оскар» особенно не рассчитывала, многолетнее заклятие было, наконец, снято. Справедливости ради, к роли Стрип претензий не было ни у кого: это требовательный, технически безукоризненный и щедрый на нюансы перформанс, который заслуживал лучшего фильма (сняла его англичанка Филлида Ллойд, незадолго до этого заставившая Мерил подать голос в адаптации мюзикла «Мамма MIA!») Впрочем, сомнительное качество большинства недавних картин с участием Стрип — это тема для отдельного разговора.

Поражения: соискательница рекордных 20 «Оскаров», Мерил неминуемо впереди планеты всей и по количеству поражений. В разные годы Стрип проигрывала и именитым ровесницам (Хелен Миррен, Кэти Бейтс), и вчерашним дебютанткам (Гвинет Пэлтроу, Эмма Стоун), и по делу (Кейт Бланшетт), и не очень (Кейт Уинслет), и даже поп-звезде Шер. Последняя оскаровская номинация Мерил - за титульную роль безголосой певицы в трагикомедии «Флоренс Фостер Дженкинс» - датируется минувшей зимой. Роль, достойная номинации: последние 20 лет, хоть и принесли Стрип добрую половину ее оскаровских номинаций, приучили к тому, что на один хороший фильм в ее резюме приходятся пять или шесть заурядных. Тем обиднее, что лучший из хороших — «Часы» Стивена Долдри — принес номинации Николь Кидман (в итоге награжденной статуэткой лучшей актрисе) и Джулианне Мур, но не Мерил.

«Часы»