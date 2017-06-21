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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 июня 2017Кузьмичев Игорь

Легенда: 15 интересных фактов о Викторе Цое

Главное, что нужно знать о рок-музыканте

21 июня Виктору Цою исполнилось бы 55 лет. В это сложно поверить, потому что феномен Цоя неразрывно связан с его молодостью, а «цоевская» мифология — с его ранним трагическим уходом. ELLE собрал вместе не очень известные факты жизни и творчества музыканта.

Виктор Цой

После школы Цой поступил в художественное училище имени Серова («Серовник»), откуда через год был отчислен за плохие оценки. По всем предметам в зачетке по итогам первых двух семестров у Виктора стояло «неудовлетворительно», зато по технике живописи и русскому языку — «хорошо», а по литературе — «отлично». В конечном итоге будущий лидер «Кино» окончил ПТУ-61, став профессиональным резчиком по дереву. Именно в этом качестве Цой впервые появился в телеэфире, в знаменитой программе ленинградского телевидения «Монитор». Он часто мастерил из дерева фигурки нэцкэ, которые потом дарил друзьям.

Виктор много рисовал, тяга к живописи у него была с самого детства. В его комнате в родительской квартире все было завалено рисунками. Эта страсть помогала юноше зарабатывать — он рисовал на больших листах ватмана портреты рок-звезд и продавал их.

В ранней юности Цой слушал в том числе и песни в исполнении Михаила Боярского и даже пел их в компаниях. Однажды вместе с друзьями Виктор и вовсе посетил концерт Валерия Леонтьева, благо тот выступал в СКК, расположенном в 10 минутах ходьбы от его дома.

Став уже большой звездой подпольного рока, Цой продолжал рисовать, будучи участником арт-группы «Новые художники». Во многих его работах заметно влияние Кита Харинга. Интересно, что Харинг (вместе с Дэвидом Боуи) вошли в оргкомитет первой американской выставки «Новых художников», устроенной в 1987 году в Лос-Анджелесе. Кстати, на том вернисаже две картины Цоя были куплены одним из коллекционеров современного искусства.

Виктор любил черный цвет, публика видела его только в черной одежде, но в гардеробе музыканта были и иные цвета. Другим его фаворитом являлся желтый цвет, на Востоке, кстати, являющийся цветом вечности. Именно желтые розы были любимыми цветами Цоя.

Виктор Цой фото

Зимой 1986 года Энди Уорхол прислал подарки ленинградским подпольным артистам. Это были банки супа «Кэмпбел» с автографами, подписанные Уорхолом портреты Мэрилин Монро, а также экземпляры его книги «Философия Энди Уорхола (от А к Б и наоборот)». Они имели конкретных адресатов, в том числе и Виктора Цоя — ему досталась одна из банок супа. Драгоценный сувенир не взорвался (как это случилось с банкой, полученной Сергеем «Африкой» Бугаевым) и не протек (как у барабанщика «Кино» Георгия Гурьянова). Банка хранилась дома у Цоя, потом переехала в Москву, в квартиру подруги музыканта Натальи Разлоговой.

Вышедшая на экраны кинотеатров лента Рашида Нугманова «Игла», в которой лидер «Кино» сыграл главную роль, стала хитом проката, заняв второе место по числу посмотревших ее зрителей. По итогам опроса, проведенного журналом «Советский экран», Виктор был назван актером года.

В январе 1990 года «Игла» была дважды показана в рамках фестиваля независимого кино Sundance в США. После первого показа Цой и Юрий Каспарян дали концерт перед американской публикой.

Тогда же, зимой 1990-го, Нугманов, находясь в Штатах, продвигает свой новый проект «Цитадель смерти», в котором персонаж Виктора из «Иглы» оказывается в Ленинграде. Посмотрев «Иглу», великий американский писатель-фантаст Уильям Гибсон (которого принято называть отцом киберпанка) решил взяться за написание сценария «Цитадели смерти». «Однажды меня представили Рашиду Нугманову, молодому казахскому режиссеру. Рашид дал мне запись «Иглы» и музыку «Кино» для моего плейера. Я немедленно стал фанатом музыки и впечатлился фильмом. Цой — наполовину русский, наполовину кореец, чрезвычайно красивый человек и серьезно относился к боевым восточным искусствам. Очень харизматичный. Я весьма заинтересовался возможностью снять совместный американо-советский фильм с Цоем в главной роли», — рассказывал Гибсон в 2003. На роль злодея в несостоявшемся проекте был приглашен лидер группы Talking Heads Дэвид Бирн.

Виктор Цой фото 2ФОТОРИА Новости

Во время пребывания в Америке больше всего Цою понравилось в Диснейленде.

Солист «Кино» купил родителям автомобиль. В советское время для покупки машины нужно было вставать в очередь, которая, как правило, растягивалась на многие годы. В апреле 1990 года, вспоминала позже мама музыканта Валентина Цой, им, стоявшим на очереди уже 14 лет, позвонили и предложили приобрести автомобиль сразу, но за полную стоимость — 9 000 рублей. У родителей Цоя таких сумм не было. Помог сын — привез деньги, поговорил с мамой несколько минут, сел в такси и уехал. Это была последняя встреча Виктора с родителями.

Цой самостоятельно, за полгода, освоил английский. И, будучи на гастролях в Нидерландах, давал интервью на английском, а также сам перевел тексты своих песен.

В октябре 1989 года Виктор получил права. Опыта вождения у него не было, в машинах он не разбирался, поэтому сам покупать автомобиль не рискнул. Помог ему Иосиф Пригожин, в то время работавший с продюсером «Кино» (по сути, концертным директором) Юрием Айзеншписом.

«Нам пришлось вместе его покупать, это был завод «Москвич» где-то в районе Текстильщиков. Юрий дал мне денег, я помню, что я даже не пересчитывал. Как дали, так и заплатил. Это был такой красивый москвич цвета мокрый асфальт. И поскольку Виктор боялся садиться за руль почему-то, он попросил: «Йось, ты не можешь перегнать?» И мы вместе с ним поехали», — рассказывал Пригожин.

Виктор Цой 2

В 1986 году Цой снимался в фильме Сергея Соловьева «Асса». Там он познакомился с Натальей Разлоговой. «Он пришел ко мне и сказал: «Ты знаешь, я влюбился...» Слава богу, ему хватило мужества не скрывать от меня свою связь с Наташей и сразу во всем признаться. Теперь я понимаю, почему это произошло. Он познакомился со мной, можно сказать, совсем юным. Я стала его первой любовью, но он еще не знал, что такое настоящая страсть. К тому же Наташа — полная моя противоположность. Она тихая женщина, всегда говорила разумные вещи и делала правильные выводы. Возможно, с ней ему было в чем-то проще. «Ладно, — говорю, — тогда собирай чемодан». Словом, разошлись мы тихо...», — вспоминала позже жена Цоя Марьяна. Брак, заключенный в 1984 году, не был официально расторгнут, и отношения с Разлоговой были, что называется, гражданскими.

На последнем концерте «Кино», который состоялся в «Лужниках» 24 июня 1990 года, впервые за 10 лет с момента проведения Олимпийских Игр в Москве был зажжен олимпийский огонь.

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