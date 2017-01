Кристи Тарлингтон в съемках ELLE

Звезда из плеяды супермоделей 1990-х вовсе не мечтала о подобной карьере. Кристи Тарлингтон случайно попала в объектив фотографа Дени Коди во время занятий верховой ездой, а через несколько лет заключила контракт с агентством Ford Models. Мировой успех ей обеспечило сотрудничество c Calvin Klein и Maybelline, а место в истории поп-культуры – участие в съемках клипа Джорджа Майкла Freedom вместе с Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл.

Сейчас 48-летняя Тарлингтон, мама двоих детей, возглавляет собственный благотворительный фонд Every Mother Counts, который занимается проблемами беременности и родов. Также на ее счету две режиссерские работы: короткометражный фильм No Woman, No Cry, рассказывающий о проблемах женского здоровья в Танзании, Бангладеше, Гватемале и США, и Every Mile, Every Mother - размышление о беге на длинные дистанции как о метафоре рождения. Кстати, бег – серьезное спортивное увлечение модели, разумеется, после йоги – у Кристи около 20 лет практики, линейка специализированной одежды и книга-бестселлер Living Yoga: Creating A Life Practice.

В нашей подборке – кадры из съемок ELLE с сегодняшней именницей, начиная с 1994 года, на взлете ее карьеры, и до наших дней – в статусе легенды.