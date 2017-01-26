Королева прайм-тайма: за что мы любим Эллен Дедженерес

В списке самых популярных американских телезвезд Эллен Дедженерес отведено особое место – рейтинги ее шоу не падают уже почти 15 лет, за которые у нее в гостях несколько раз побывал весь свет шоубизнеса. Обладательница острого языка и непревзойденного чувства юмора превращает каждый выпуск «Шоу Эллен Дедженерес» в настоящую феерию, разыгрывая своих гостей и не стесняясь неудобных и каверзных вопросов.

Обладательница 12 премий «Эмми» входит в пул самых востребованных и успешных ведущих главных голливудских церемоний. К слову, именно она стала первой лесбиянкой (и в целом первым человеком, открыто заявляющим о своей гомосексуальной ориентации), которой доверили проведение «Оскара» - сначала в 2007, а следом в 2014 году. Ей же принадлежит культовое оскаровское селфи с Брэдом Питтом, Анджелиной Джоли, Брэдли Купером, Мэрил Стрип, Дженнифер Лоуренс, Джулией Робертс и другими звездами, оказавшимися в первом ряду театра «Долби».