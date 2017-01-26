Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Какой Брэд Питт вам подходит? тест ELLE
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Неделя Высокой моды сезон весна-лето 2017
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 января 2017

Королева прайм-тайма: за что мы любим Эллен Дедженерес

Знаменитая комедиантка и телеведущая отмечает 58-й день рождения

В списке самых популярных американских телезвезд Эллен Дедженерес отведено особое место – рейтинги ее шоу не падают уже почти 15 лет, за которые у нее в гостях несколько раз побывал весь свет шоубизнеса. Обладательница острого языка и непревзойденного чувства юмора превращает каждый выпуск «Шоу Эллен Дедженерес» в настоящую феерию, разыгрывая своих гостей и не стесняясь неудобных и каверзных вопросов.

За что мы любим Эллен Дедженерес
За что мы любим Эллен Дедженерес

Обладательница 12 премий «Эмми» входит в пул самых востребованных и успешных ведущих главных голливудских церемоний. К слову, именно она стала первой лесбиянкой (и в целом первым человеком, открыто заявляющим о своей гомосексуальной ориентации), которой доверили проведение «Оскара» - сначала в 2007, а следом в 2014 году. Ей же принадлежит культовое оскаровское селфи с Брэдом Питтом, Анджелиной Джоли, Брэдли Купером, Мэрил Стрип, Дженнифер Лоуренс, Джулией Робертс и другими звездами, оказавшимися в первом ряду театра «Долби».

За что мы любим Эллен Дедженерес
За что мы любим Эллен Дедженерес

Сегодня легендарной телеведущей исполняется 58 лет. В день рождения Эллен вспоминаем, за что мы ее обожаем. Танцы в студии, розыгрыши звезд, самоирония, безупречно сидящие смокинги – черты к портрету главной комедиантки Голливуда в гифках.

За что мы любим Эллен Дедженерес
За что мы любим Эллен Дедженерес
За что мы любим Эллен Дедженерес
За что мы любим Эллен Дедженерес
За что мы любим Эллен Дедженерес
За что мы любим Эллен Дедженерес
За что мы любим Эллен Дедженерес
За что мы любим Эллен Дедженерес
За что мы любим Эллен Дедженерес
За что мы любим Эллен Дедженерес
За что мы любим Эллен Дедженерес
За что мы любим Эллен Дедженерес
На вес золота: 5 самых худых знаменитостейЗнаменитые мужчины, которые предпочитают женщин постарше

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Бьюти-советы знаменитостей8 секретов красоты от супермоделей
Вторая половинаЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Что с ними не так8 красавиц, которым не везет в любви

Читайте также

ЗвездыЗнаменитые мужчины, которые предпочитают женщин постарше
ЗвездыНа вес золота: 5 самых худых знаменитостей
ЗвездыПол Ньюман и еще 5 секс-символов старого Голливуда
НовостиСкарлетт Йоханссон вышла с мужем в свет на фоне слухов о разводе

ELLE рекомендует

Звезды«У меня есть власть над мужчиной, который правит миром»: 20 цитат первых леди
ПрактикаКисти для макияжа: как выбрать и правильно использовать
Практика4 самые красивые палетки теней этого сезона
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд

Лучшее на Elle

КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Самые известные лесби-пары

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.