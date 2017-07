Супруга голливудского актера Мэттью Макконахи Камила Алвеш сегодня — заботливая мама и любящая жена, в свободное время работающая над собственной линией дизайнерских сумок. Жгучая брюнетка из Бразилии переехала в США в 15 лет и стала известной после участия в рекламе белья Lingeries. Потом были клипы Ne-Yo (Because Of You, 2006) и Chingy (Me Back, 2007), съемки для мужских журналов и брак с голливудской звездой первой величины Мэттью Макконахи. Былую страсть к демонстрации своей красоты Камила удовлетворяет светской активностью — каждое ее появление на красной дорожке заставляет фотографов впадать в священный трепет.