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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    04 июля 2017Плотникова Дарья

    Колорит Копакабаны: самые красивые бразильянки в мире

    Совершенные параметры и эталонная женская красота

    Бразильские красавицы, как и бразильская культура — яркая, позитивная, полная сочных красок, — не отличаются скромным обаянием концептуального унисекса. Это женщины из плоти, культивирующие сексуальность и ставшие эталоном красоты для мужчин всего мира.

    Рекламная кампания Victoria's Secret Самые красивые женщины планеты

    Сегодняшняя именинница Изабели Фонтана, в отличие от большинства других бразильских топ-моделей, не стала ассоциироваться только с сексуальными образами бренда Victoria's Secret, являясь при этом самым молодым и скандальным его «ангелом». Девушка попала в ряды посланниц бренда в 16 лет, чем вызвала негодование общественности. Сейчас она все больше уходит в концептуальный авангард моды самого высокого ранга — все ведущие мировые бренды и глянцевые журналы с удовольствием обыгрывают на съемках ее дикую необузданную сексуальность и хищную красоту роковой женщины.

    Изабели Фонтана

    Изабели Фонтана

    По случаю 34-летия знойной топ-модели, ELLE составил рейтинг самых сексуальных бразильянок планеты.

    Алессандра Амбросио

    Алессандра Амбросио — знаменитая сексуальная бразильянка, легендарный «ангел» Victoria's Secret и самая длинноногая модель Южной Америки. Стройная, смуглая, с белоснежной улыбкой, выгоревшими русыми волосами и тонкими чертами лица, Алессандра является девушкой мечты, лидируя в рейтингах мужских журналов, а также участвует в рекламных кампаниях модных брендов. Ее особенность — в умении свою экстремальную сексуальность обратить в интеллигентное звучание классической красоты.

    Алессандра Амбросио

    Жизель Бюндхен

    Главная супермодель нашего времени, Жизель Бюндхен уже побила все мыслимые и немыслимые рекорды популярности, став самой высокооплачиваемой топ-моделью последних лет, самой востребованной в рекламных кампаниях и самой титулованной. Кроме того, она была названа самой влиятельной женщиной Бразилии.

    Жизель Бюндхен

    Внешность Жизель — квинтэссенция современных представлений о красоте. Благодаря миксу бразильских и немецких кровей ее яркая самобытная бразильская сексуальность «разбавлена» небрежным шиком европейской естественности. Тонкая, гибкая, Бюндхен выглядит женщиной с формами, оставаясь при этом субтильной и хрупкой. Длинные каштановые волосы, выгоревшие на солнце, веснушки, голубые глаза — красивейшая женщина в мире становилась лицом ведущих рекламных кампаний — от ароматов Dolce&Gabbana до рекламы купальников H&M. Популярным фактом ее биографии является 3-летний роман с Леонардо Ди Каприо, ставший одним из самых страстных и ярких союзов нашего времени. Кроме того, Жизель несколько лет являлась «ангелом» Victoria's Secret на особых условиях — до сих пор подробности ее эксклюзивного контракта с брендом держатся в строжайшей тайне.

    Адриана Лима

    Адриана Лима — бразильская модель с португальскими, французскими и индейскими корнями. Адриана официально признана одной из самых сексуальных женщин планеты и ежегодно входит в список самых высокооплачиваемых топ-моделей мира.

    Адриана Лима

    Адриана Лима, еще один «ангел» бельевого гиганта Victoria's Secret, лицо календаря Pirelli и бренда Guess, воплощает классический типаж бразильской красоты — смуглой колоритной брюнетки с чувственными губами, томным взглядом и женственными формами. Подчеркнутая чувственность является визитной карточкой южноамериканской красавицы.

    Джованна Антонелли

    Джованна Антонелли

    Не в каждой стране мира звезда телесериалов приобретает статус национальной героини, но в Бразилии, где сериалы являются самым мощным культурным пластом, актеры становятся кумирами наряду с футболистами и супермоделями. Так, звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли, которая считается самой популярной и титулованной актрисой Бразилии, признана и одной из самых красивых женщин страны, хотя ее образ далек от традиционных представлений о знойной бразильской сексуальности. Худощавая, с огромными глазами, открытой улыбкой и длинными вьющимися волосами, Джованна стала символом успеха телекомпании Globo и примером классической женственности.

    Жулиана Паес

    Жулиана Паес

    Телеведущую, актрису и модель Жулиану Паес называют бразильской Айшварией Рай. Красавица напоминает западным журналистам и Еву Мендес — соблазнительная, томная, роковая, Жулиана сексуальна настолько, что даже не пытается делать акцент на других своих достоинствах. Именно ее съемки для местного Playboy считаются классикой жанра, а роли в сериалах мгновенно становятся культовыми. Так, эпизодическая роль соблазнительной служанки Ритиньи в «Семейных узах» стала одним из самых популярных мотивов сериала, а главная роль Паес в «Дорогах Индии» принесла ему успех.

    Ана Беатрис Баррос

    Ана Беатрис Баррос

    Супермодель Ана Беатрис Баррос — бразильянка с португальскими и испанскими корнями. Не самая типичная среди жгучих красоток Копакабаны бразильянка, Ана скорее похожа на француженку — ее высокие скулы, классические пропорции лица и невероятный драйв перевоплощения в самые неоднозначные сексуальные образы сделали ее героиней рекламных кампаний Guess, Christian Dior, Armani jeans, L’Oreal и многих других. Без Victoria's Secret, вечного символа всего самого сексуального, также не обошлось — Ана как никто воплощала «ангельскую» природу женской чувственности. Кроме того, именно ее в 2004 году Дженнифер Лопес выбрала лицом своей именной линии дизайнерской одежды JLo Lingerie.

    Камила Алвеш

    Камила Алвеш

    Супруга голливудского актера Мэттью Макконахи Камила Алвеш сегодня — заботливая мама и любящая жена, в свободное время работающая над собственной линией дизайнерских сумок. Жгучая брюнетка из Бразилии переехала в США в 15 лет и стала известной после участия в рекламе белья Lingeries. Потом были клипы Ne-Yo (Because Of You, 2006) и Chingy (Me Back, 2007), съемки для мужских журналов и брак с голливудской звездой первой величины Мэттью Макконахи. Былую страсть к демонстрации своей красоты Камила удовлетворяет светской активностью — каждое ее появление на красной дорожке заставляет фотографов впадать в священный трепет.

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