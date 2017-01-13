Клуб бывших: реакция звезд на романы экс-возлюбленных

Расставание двух публичных людей неизменно сопровождается драмой. Ситуация лишь усугубляется, когда между бывшими влюбленными встает еще одна знаменитость, своим появлением накаляя страсти до предела. Три громкие лавстори из нашего обзора — верное тому доказательство.

Дженнифер Лопес – Марк Энтони – Рианна – Дрейк

Марк Энтони – Дженнифер Лопес – Дрейк – Рианна

Известие о романе 47-летней Дженнифер Лопес и 30-летнего Дрейка стало самой пикантной новостью под занавес 2016 года. Поводом для обсуждения были не только серьезная разница в возрасте влюбленных, но и реакция их бывших на новые увлечения музыкантов. После того, как Джей Ло выложила в Instagram совместное фото с новым бойфрендом, не прошло и часа, как ее расфолловила Рианна. Барбадосской красавице то и дело приписывали роман с Дрейком, однако официального статуса их отношения так и не получили. 28-летней певице льстило внимание и многолетнее обожание со стороны рэпера, которого она долгое время держала на скамейке запасных. Как сообщают инсайдеры, узнав о романе Лопес и Дрейка, Рири рвала и метала: все, о чем она сейчас может думать — как вернуть расположение бывшего поклонника.

Рианна и Дрейк

Дженнифер Лопес и Дрейк

Что касается Марка Энтони, бывшего супруга Джей Ло, музыкант продолжает хранить молчание, никак не комментируя сложившуюся ситуацию. Недавний поцелуй музыкантов на сцене латиноамериканской премии заставил не только общественность, но и самого Энтони утвердиться во мнении, что их воссоединение с Дженнифер не за горами. Ради бывшей жены певец оставил Шеннон де Лиму, с которой прожил в браке два года, однако вместо счастливого камбэка получил известие о новом романе Лопес.

Дженнифер Лопес и Марк Энтони

Белла Хадид – The Weeknd – Селена Гомес – Джастин Бибер

Джастин Бибер – Селена Гомес – The Weeknd – Белла Хадид

Еще одна трагическая лавстори разыгралась в Голливуде буквально на днях. Папарацци застали Селену Гомес в объятиях рэпера The Weeknd, бывшего бойфренда Беллы Хадид. Поклонники в недоумении — еще в конце ноября музыкант пытался вернуть 20-летнюю супермодель на глазах многотысячной аудитории шоу Victoria’s Secret, а спустя всего полтора месяца был замечен за поцелуями с экс-возлюбленной Джастина Бибера. Далее история развивалась по привычному сценарию — Белла Хадид моментально отписалась от Гомес во всех соцсетях, а номер бывшего внесла в черный список. Подобная реакция супермодели лишь утвердила общественность во мнении, что между 26-летним рэпером и 24-летней певицей все действительно серьезно.

Белла Хадид и The Weeknd

Селена Гомес и The Weeknd

В любовном треугольнике есть и четвертое лицо — первая и на данный момент единственная любовь Селены Гомес Джастин Бибер. Последние два года в прессе то и дело появляются слухи о возобновлении отношений бывших влюбленных. Тем не менее сама певица всегда утверждала, что сегодня их с Джастином связывает только давняя дружба и она открыта для новых отношений. Известно одно — недавно певец расстался со своей очередной пассией Софией Ричи и, возможно, решит вновь взять реванш в их незаконченном с Селеной романе.

Селена Гомес и Джастин Бибер

Кара Делевинь – St. Vincent – Кристен Стюарт – Стелла Максвелл – Эмбер Херд

Эмбер Херд – Кара Делевинь и St. Vincent – Кристен Стюарт – Стелл Максвелл

Вот где происходит настоящая драма! За хитросплетением отношений Кары Делевинь, St. Vincent и Кристен Стюарт весь мир следит затаив дыхание. Дело в том, что помимо основных действующих лиц на авансцене то и дело появляются новые герои — например, супермодель Стелла Максвелл и актриса Эмбер Херд. На сегодняшний день Кристен Стюарт, которая увела певицу St. Vincent у Кары Делевинь, проводит все свободное время в компании «ангела» Victoria’s Secret Стеллы Максвелл. Оставшаяся в одиночестве Делевинь долгое время пребывала в затяжной депрессии из-за бывшей возлюбленной, с которой, к слову, даже собиралась пойти под венец. Утешение английская супермодель смогла найти в компании экс-жены Джонни Деппа Эмбер Херд, которая предложила Каре дружеское плечо в трудную минуту. В процессе рокировки из игры временно выбыли и роковая St. Vincent, из-за которой, собственно, и разыгралась вся драма, и бывшая возлюбленная Кристен Стюарт Алисия Каргайл, с которой актриса также собиралась узаконить отношения.

Кристен Стюарт и Стелла Максвелл