Пол Ньюман и еще 5 секс-символов старого Голливуда

Ретро-легенда Голливуда, Пол Ньюман в течение жизни пробовал себя на разных поприщах - актерском, режиссерском, в бизнесе и спорте. Однако именно благодаря своим экранным персонажам Ньюман стал известен на весь мир и до сих пор остается одним из символов Голливуда. Его внешность сводила с ума женщин по обе стороны океана. Однако, несмотря на безграничное мужское обаяние, обладатель самых знаменитых голубых глаз в истории кино был женат лишь дважды. Второй брак с актрисой Джоанн Вудворд продлился без малого 50 лет - пару называли эталонной в актерской среде.

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Пол Ньюман и Элизабет Тейлор Пол Ньюман с супругой Джоан Вудворд

В день рождения оскароносного «короля» фабрики грез Пола Ньюмана ELLE вспоминает и других секс-символов старого Голливуда.

Кэри Грант

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Кэри Грант и Кэтрин Хепберн

Главный джентльмен Голливуда, «идеальный мужчина», на экране Кэри Грант стал воплощением мужественности, элегатности, обаяния и неотразимой сексуальной привлекательности. Он создал образ плейбоя в картинах 30-х годов, задолго до того, как само это слово вошло в обиход - за звание секс-символа из современников с ним едва ли кто-то мог соперничать. Неудивительно, что Грант стал прообразом Джеймса Бонда - автор романов об агенте 007 Ян Флеминг так рассказывал о своем герое: «Я очень хорошо себе представляю моего шпиона, ведь это Кэри Грант!» Наряду с пятью официальными браками у актера было множество романов с партнершами по съемкам. Сама Софи Лорен после совместной работы в «Плавучем доме» попала под обаяние голливудского сердцееда, но усилием воли осталась верна супругу Карло Понти.

Кларк Гейбл

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Кларк Гейбл и Вивьен Ли

«Король Голливуда» Кларк Гейбл не был каноническим красавцем, но неизменно пользовался успехом у дам. Поклонницы «Унесенных ветром» недоумевали: как могла Скарлетт предпочесть страстному брюнету Ретту Батлеру с его фирменной ироничной улыбкой странного инфантильного Эшли? Репутацией соблазнителя секс-символ 30-40-х годов пользовался не только в кино, но и в жизни - официально статус «миссис Кларк Гейбл» носили пять счастливиц. Но завладеть сердцем любвеобильного героя дамских грез удалось лишь одной - актрисе и третьей жене Гейбла Кэрол Ломбард, трагически погибшей в авиакатастрофе.

Марлон Брандо

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С первым появлением Марлона Брандо в кино стало очевидно, что на голливудском небосклоне зажглась звезда первой величины. Его путь к славе не был тернистым: величайший актер XX столетия обладал всем, что необходимо для успеха - эталонной мужской внешностью, безграничным обаянием, волевым характером и огромным актерским талантом. Феномен Брандо состоял в том, что он был больше, чем секс-символом - по признанию коллег и критиков, он стал одним из величайших актеров в истории кино. Женщины сходили с ума от Брандо. Личная жизнь актера была отдельным поводом для дискуссий: не считая многочисленных романов, Брандо был трижды женат, воспитывал 11 детей, а также подозревался в бисексуальности (актеру приписывали отношения с другой легендой кино Кэри Грантом) - в эти слухи миллионы поклонниц просто отказывались верить. В конце 80-х Брандо ушел из кино, уединился на Таити и женился на местной жительнице.

Лоуренс Оливье

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Вивьен Ли Вивьен Ли и Лоуренс Оливье Лоуренс Оливье и Вивьен Ли

Король английской сцены Лоуренс Оливье, один из величайших актеров XX века, отыгравший чуть ли не весь репертуар Шекспира, благодаря ярким внешними данным также числился в списке главных секс-символов старого Голливуда. Волоокий красавец был женат трижды, но самым известным стал его второй брак с актрисой Вивьен Ли. История их яркой и трагичной любви может и сама служить сценарием для романа: оба красивы, невероятно талантливы, успешны - Ли и Оливье были одной из самых блистательных пар Великобритании и Голливуда. Их брак, в котором было все - и страсть, и ревность, и скандалы, и профессиональная зависть, продлился 20 лет. Вивьен Ли умерла от туберкулеза, Лоуренс Оливье пережил супругу на 22 года, был снова счастливо женат, получил заветного «Оскара». Впрочем, их тандем стал определяющим для личной и профессиональной жизни каждого из них.

Грегори Пек

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Грегори Пек и Одри Хепберн Ава Гарднер и Грегори Пек