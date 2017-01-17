Кэти Холмс и Сури Круз сходили на баскетбольный матч

Уже давно Кэти Холмс болеет за баскетбольную команду Los Angeles Lakers. На их матчи актриса ходила еще вместе с Томом Крузом, когда они были женаты. Теперь она ходит на соревнования вместе с 10-летней дочерью Сури: мама с дочкой вместе посетили последний матч команды против Detroit Piston, который прошел в спорткомплексе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе.

Кэти Холмс и Сури Круз ФОТО Getty Images

Кэти Холмс и Сури Круз ФОТО Getty Images

Понаблюдать за игрой Сури пришла в розовом платье в цветочек и кардигане в тон, а Кэти Холмс — в полупрозрачной блузе и джинсах. На трибунах они встретили своих знакомых, которые скрасили горечь от проигрыша их любимой команды. Среди зрителей также можно было заметить Ванессу Хадженс и Эшли Тисдейл.

Ванесса Хадженс и Эшли Тисдейл ФОТО Getty Images

Звезда сериала «Клан Кеннеди» старается сделать жизнь своей дочери максимально обычной — она проводит с ней много времени, водит не только на баскетбольные матчи, но и на бродвейский мюзикл. Так Кэти пытается сделать все, чтобы Сури не заметила отсутствия в своей жизни отца. Около трех лет Том Круз отказывался видеться с дочерью и, по сообщениям СМИ, встретился с ней только в конце 2016 года в атмосфере строжайшей секретности.