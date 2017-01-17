Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Что бы сказал о вас Дональд Трамп? тест ELLE
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

17 января 2017

Кэти Холмс и Сури Круз сходили на баскетбольный матч

Актриса и ее 10-летняя дочь пришли поддержать любимую команду

Уже давно Кэти Холмс болеет за баскетбольную команду Los Angeles Lakers. На их матчи актриса ходила еще вместе с Томом Крузом, когда они были женаты. Теперь она ходит на соревнования вместе с 10-летней дочерью Сури: мама с дочкой вместе посетили последний матч команды против Detroit Piston, который прошел в спорткомплексе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе.

Кэти Холмс и Сури Круз

Кэти Холмс и Сури Круз

ФОТОGetty Images
Кэти Холмс и Сури Круз

Кэти Холмс и Сури Круз

ФОТОGetty Images

Понаблюдать за игрой Сури пришла в розовом платье в цветочек и кардигане в тон, а Кэти Холмс — в полупрозрачной блузе и джинсах. На трибунах они встретили своих знакомых, которые скрасили горечь от проигрыша их любимой команды. Среди зрителей также можно было заметить Ванессу Хадженс и Эшли Тисдейл.

Ванесса Хадженс и Эшли Тисдейл

Ванесса Хадженс и Эшли Тисдейл

ФОТОGetty Images

Звезда сериала «Клан Кеннеди» старается сделать жизнь своей дочери максимально обычной — она проводит с ней много времени, водит не только на баскетбольные матчи, но и на бродвейский мюзикл. Так Кэти пытается сделать все, чтобы Сури не заметила отсутствия в своей жизни отца. Около трех лет Том Круз отказывался видеться с дочерью и, по сообщениям СМИ, встретился с ней только в конце 2016 года в атмосфере строжайшей секретности.

Кэти Холмс и Сури Круз с подругой

Кэти Холмс и Сури Круз с подругой

ФОТОGetty Images

В чем секрет молодости 61-летней Ясмины Росси?О чем нам говорят сны?

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

Читайте также

НовостиДочь Джуда Лоу стала лицом Burberry
НовостиАрми Хаммер стал отцом во второй раз
НовостиКендра Спирс родила второго сына
НовостиТатьяна Навка поделилась фото подросшей дочери Нади

ELLE рекомендует

ПрактикаС чем носить кожаные брюки
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
ПрактикаGet Slim: самые действенные антицеллюлитные средства
ПрактикаПрограмма максимум: как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть

Лучшее на Elle

ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

В чем секрет молодости 61-летней Ясмины Росси?

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.