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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    05 июля 2017Сергеева Алина

    Как стать секс-символом: 6 простых трюков Эмили Ратаковски

    Лайфхаки от главного секс-символа Голливуда

    На днях Эмили Ратаковски, которая гордо носит звание лучшего тела Голливуда, публично рассказала о дискриминации: мол, продюсеры «Фабрики грез» не дают характерные роли красавицам типа нее. Пока знойная брюнетка жалуется на сложную профессиональную судьбу, число подписчиков в ее Инстаграме растет, а красные дорожки всех мастей эксплуатируют ее сексуальную харизму по полной программе. Вместе с Беллой Хадид Эмили блеснула на недавних Каннах самыми откровенными нарядами, подтвердив тем самым статус главного секс-символа Голливуда. Если вам интересно, как именно Эмили заставляет свои чары включаться на полную мощность, рассказываем.

    Как стать секс-символом: 6 простых трюков Эмили Ратаковски

    1. Декольте. Эмили знает лучше всех, что в вопросах соблазнения нет более обезоруживающего приема, чем красивое декольте. В ее случае глубокие вырезы платьев на бретельках и майки с рубашками на голое тело — это настоящее орудие массового поражения. Чтобы усилить эффект, она всячески подчеркивает ключицы и плечи — даже выделяет их хайлайтером и делает контуринг.

    Как стать секс-символом: 6 простых трюков Эмили Ратаковски
    Как стать секс-символом: 6 простых трюков Эмили Ратаковски

    2. Загар. Эмили молода и беззаботна, а потому пока не так боится ультрафиолета, как ее более возрастные коллеги. Красивый шоколадный загар усиливает эффект раздеваний, полных отвязной чувственности: кажется, она сама наслаждается этим эксгибиционизмом больше, чем миллионы фанатов.

    Как стать секс-символом: 6 простых трюков Эмили Ратаковски

    3. Небрежные пряди или распущенные волосы. Увидеть Эмили Ратаковски с идеальной укладкой «волосок к волоску» — задача непростая. Зато она мастер создания небрежных причесок с выбившимися прядями. Также брюнетка очень любит оставить волосы распущенными, причем такими, словно только что встала с постели и забыла расчесаться.

    Как стать секс-символом: 6 простых трюков Эмили Ратаковски

    4. Стрелки. Драматичные стрелки в стиле актрис 60-х — фирменный трюк Эмили, который она очень любит использовать для красных дорожек.

    Как стать секс-символом: 6 простых трюков Эмили Ратаковски
    Как стать секс-символом: 6 простых трюков Эмили Ратаковски

    5. Эффект влажной кожи. Крамольная мысль о том, что матовость несексуальна, оказывается аксиомой, если отталкиваться от противного: все виды свечения и влажной кожи очень секси. Эмили знает об этом лучше всех, а потому адаптирует этот тренд на все лады с помощью хайлайтеров и масел для лица и тела.

    Как стать секс-символом: 6 простых трюков Эмили Ратаковски

    6. Выражение лица. Как бы тривиально это ни звучало, но выражение лица «трепетной лани» в качестве тяжелой артиллерии тоже работает: Эмили беззастенчиво эксплуатирует его, и, надо признать, весьма успешно.

    Как стать секс-символом: 6 простых трюков Эмили Ратаковски
    Как стать секс-символом: 6 простых трюков Эмили Ратаковски

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