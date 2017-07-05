Как стать секс-символом: 6 простых трюков Эмили Ратаковски

На днях Эмили Ратаковски, которая гордо носит звание лучшего тела Голливуда, публично рассказала о дискриминации: мол, продюсеры «Фабрики грез» не дают характерные роли красавицам типа нее. Пока знойная брюнетка жалуется на сложную профессиональную судьбу, число подписчиков в ее Инстаграме растет, а красные дорожки всех мастей эксплуатируют ее сексуальную харизму по полной программе. Вместе с Беллой Хадид Эмили блеснула на недавних Каннах самыми откровенными нарядами, подтвердив тем самым статус главного секс-символа Голливуда. Если вам интересно, как именно Эмили заставляет свои чары включаться на полную мощность, рассказываем.

1. Декольте. Эмили знает лучше всех, что в вопросах соблазнения нет более обезоруживающего приема, чем красивое декольте. В ее случае глубокие вырезы платьев на бретельках и майки с рубашками на голое тело — это настоящее орудие массового поражения. Чтобы усилить эффект, она всячески подчеркивает ключицы и плечи — даже выделяет их хайлайтером и делает контуринг.

2. Загар. Эмили молода и беззаботна, а потому пока не так боится ультрафиолета, как ее более возрастные коллеги. Красивый шоколадный загар усиливает эффект раздеваний, полных отвязной чувственности: кажется, она сама наслаждается этим эксгибиционизмом больше, чем миллионы фанатов.

3. Небрежные пряди или распущенные волосы. Увидеть Эмили Ратаковски с идеальной укладкой «волосок к волоску» — задача непростая. Зато она мастер создания небрежных причесок с выбившимися прядями. Также брюнетка очень любит оставить волосы распущенными, причем такими, словно только что встала с постели и забыла расчесаться.

4. Стрелки. Драматичные стрелки в стиле актрис 60-х — фирменный трюк Эмили, который она очень любит использовать для красных дорожек.

5. Эффект влажной кожи. Крамольная мысль о том, что матовость несексуальна, оказывается аксиомой, если отталкиваться от противного: все виды свечения и влажной кожи очень секси. Эмили знает об этом лучше всех, а потому адаптирует этот тренд на все лады с помощью хайлайтеров и масел для лица и тела.