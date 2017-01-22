Как молоды мы были: архивные фото Трампов и Клинтонов

В пятницу, 20 января Дональд Трамп официально стал 45-й президентом США. В предвыборной гонке его главным оппонентом была бывшая первая леди Хиллари Клинтон. Наверное, сложно поверить, но до выдвижения на пост главы Соединенных Штатов, семьи Трампов и Клинтоном были дружны: Хиллари и ее супруг, 42-й американский президент Билл Клинтон, были почетными гостями на свадьбе миллиардера и словенской модели.

Мелания и Дональд Трамп и Хиллари и Билл Клинтон, 2005

Мелания и Дональд Трамп и Хиллари и Билл Клинтон, 2005

На инаугурации Трампа чета Клинтоном также присутствовала, причем Хиллари и Мелания появились на ней в нарядах одного и того же бренда — Ralph Lauren.

Хиллари и Билл Клинтон на инаугурации Дональда Трампа

Мелания Трамп и Билл Клинтон ФОТО Getty Images