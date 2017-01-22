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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 января 2017

Как молоды мы были: архивные фото Трампов и Клинтонов

Билл и Хилари Клинтон среди приглашенных на свадьбу Дональда и Мелании Трамп

В пятницу, 20 января Дональд Трамп официально стал 45-й президентом США. В предвыборной гонке его главным оппонентом была бывшая первая леди Хиллари Клинтон. Наверное, сложно поверить, но до выдвижения на пост главы Соединенных Штатов, семьи Трампов и Клинтоном были дружны: Хиллари и ее супруг, 42-й американский президент Билл Клинтон, были почетными гостями на свадьбе миллиардера и словенской модели.

Мелания и Дональд Трамп и Хиллари и Билл Клинтон, 2005

Мелания и Дональд Трамп и Хиллари и Билл Клинтон, 2005

Мелания и Дональд Трамп и Хиллари и Билл Клинтон, 2005

Мелания и Дональд Трамп и Хиллари и Билл Клинтон, 2005

На инаугурации Трампа чета Клинтоном также присутствовала, причем Хиллари и Мелания появились на ней в нарядах одного и того же бренда — Ralph Lauren.

Хиллари и Билл Клинтон на инаугурации Дональда Трампа

Хиллари и Билл Клинтон на инаугурации Дональда Трампа

Мелания Трамп и Билл Клинтон

Мелания Трамп и Билл Клинтон

ФОТОGetty Images

Свадьба 34-летней Мелании Кнаусс и 58-летного Дональда Трампа состоялась ровно 12 лет назад, 22 января 2005 года в Епископальной церкви Виезды у моря в Палм-Бич, а ужин прошел в поместье Mar-a-Lago, которое принадлежит новой главе Америки. Помимо Клинтонов в числе гостей были Арнольд Шварценеггер, Хайди Клум и Анна Винтур.


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