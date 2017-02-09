Жизнь в секрете: самые скрытные звездные пары

Частная жизнь звезд — предмет постоянных обсуждений. Некоторые знаменитости понимают желание своих поклонников узнать побольше о своих кумирах и откровенно делятся подробностями своей жизни. Другие же старательно оберегают личные и семейные тайны от постороннего внимания. ELLE вспомнил 10 звездных пар, которые хранят свою личную жизнь в секрете.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

ФОТО Getty Image

Российская супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер вместе уже два года, и все это время новости об их жизни СМИ получают исключительно от инсайдеров. Благодаря источникам из окружения пары и фотографиям папарацци мы знаем, что Ирина и Брэдли планируют свадьбу и ждут ребенка. По слухам, Шейк и Купер поженятся в конце лета, а первенец влюбленных (пол малыша пока неизвестен) появится на свет в конце апреля или начале мая.

Вера Брежнева и Констанин Меладзе

«Счастье любит тишину» — так лаконично российская певица Вера Брежнева ответила на все вопросы о тайной свадьбе с Константином Меладзе, которая состоялась в октябре 2015-го в Италии. Это правило пара успешно применяет в жизни: их редко можно увидеть вместе, они не раскрывают подробностей свадьбы и не говорят, как прошла их помолвка.

Мила Кунис и Эштон Кутчер

Мила Кунис и Эштон Кутчер любят подшучивать над СМИ и фанатами. Кунис долгое время скрывала первую беременность, а когда в 2014-м актриса родила дочь Уайетт, они с мужем отказались публиковать ее фотографии в соцсети. Со свадьбой Кунис и Кутчер и вовсе смогли обвести всех вокруг пальца — они несколько раз подтверждали, а затем опровергали факт женитьбы, и в итоге сообщили о ней уже постфактум, когда официально узаконили свои отношения летом 2015-го. В прошлом году Мила забеременела во второй раз. На этот раз актеры все же решили сообщить прессе об этом заранее — новость о беременности появилась, когда Кунис была на третьем месяце. В прошлом декабре у Милы и Эштона родился сын Димитрий.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Знакомство Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса состоялось на съемках фильма «Зеленый фонарь». Свой роман актеры тщательно скрывали, а на свадьбу в 2012 году пригласили только 35 человек. Через два года после бракосочетания звезда сериала «Сплетница» забеременела. О том, что она ждет ребенка, актриса рассказала, только когда стал заметен ее округлившийся живот. Имя, пол и точную дату рождения дочки по имени Джеймс пара рассекретила далеко не сразу. «Эта маленькая девочка когда-нибудь вырастет и узнает, что я разболтал ее имя всему свету по национальному телевидению. Боюсь, что ей это не понравится, и она мне будет мстить», — объяснил такое решение Райан Рейнольдс. В октябре 2016 года Блейк Лайвли родила второго ребенка. Актриса не стала объявлять о беременности, а просто выбрала подчеркивающие ее положение наряды для красной дорожки Каннского кинофестиваля. О поле ребенка Рейнольдс случайно проговорился в твиттере (у Блейк и Райана снова родилась девочка), а имя они назвали только спустя месяц после ее появления на свет, на церемонии установки звезды Райана Рейнольдса на «Аллее славы» в Голливуде, где пара впервые появилась вместе с детьми.

Ева Мендес и Райан Гослинг

С момента премьеры фильма «Места под соснами», на съемках которого у них начался роман, Ева Мендес и Райан Гослинг почти не появляются вместе на публике. Пока Гослинг снимается в кино и борется за «Оскар», его возлюбленная вдали от назойливых папарацци воспитывает двоих дочерей: Эсмеральду и Амаду. Актеры охраняют своих детей от внимания прессы и не показывают их миру.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон

После развода с Брэдом Питтом Дженнифер Энистон решила больше не выставлять личную жизнь напоказ. Поэтому об отношениях актрисы с Джастином Теру СМИ узнали только через полгода после начала их романа, хотя видеть их вместе стали гораздо раньше. «Подробностей не будет: поделиться ими — все равно что своими руками построить орудие для пыток», — отвечал Джастин на все вопросы о Дженнифер. Полтора года назад Энистон и Теру сыграли свадьбу. Церемония была закрытой: актеры пригласили гостей якобы на день рождения Джастина и запретили фотографировать. О семейной жизни Энистон и Теру редко рассказывают и советуют не верить всему, что пишут о них в СМИ.

Принц Гарри и Меган Маркл

Внуку королевы Великобритании и звезде сериала «Форс-мажоры» удавалось скрывать свой роман почти три месяца, пока кто-то из инсайдеров не проболтался прессе об их отношениях. Сразу же стало понятно, что принц Гарри не зря прятал новую возлюбленную: Меган Маркл мгновенно начали досаждать папарацци. Чтобы оградить актрису от лишнего внимания, Гарри выпустил официальное обращение к прессе с просьбой не лезть в его личную жизнь. Гарри и Меган никак не комментируют все слухи об их романе: ни о поездке в Норвегию на новогодние каникулы, ни о знакомстве с родственниками, ни о помолвке. Но редкие фото папарацци доказывают — после череды неудачных романов принц Гарри наконец счастлив.

Дэниэл Крэйг и Рэйчел Вайс

Роман Дэниэла Крэйга и Рэйчел Вайс начался на съемках фильма «Дом грез» в декабре 2010 года. Через полгода в обстоятельствах строжайшей секретности они сыграли свадьбу, на которой присутствовало всего четыре человека, причем двое из них были детьми новобрачных — Элла, дочь Крэйга от первого брака с Фионой Лаудон, и Генри, сын Вайс от Даррена Аронофски. Держать в секрете события из личной жизни — основной принцип звезд. «Когда ты молод, то делишься с окружающими практически всем. С возрастом эта необходимость пропадает. Мы с Дэниэлом стараемся не афишировать свои отношения. Это дает нам возможность жить своей жизнью», — объяснила супруга агента 007 в одном из интервью.

Ксения Собчак и Максим Виторган

Свадьба Ксении Собчак и Максима Виторгана стала настоящим сюрпризом даже для друзей журналистки и актера. Они познакомились в 2011-м на митинге и спустя год стали тайно встречаться. 1 февраля 2013 года близкие Ксении и Максима пришли в кинотеатр «Фитиль» на премьеру нового фильма Виторгана, а попали на свадебный ужин. ‪В прошлом году у Ксении Собчак и Максима Виторгана родился первый общий ребенок. Округлившийся живот Собчак прятала под одеждой вплоть до восьмого месяца, когда ее беременность было уже не скрыть. Имя своего сына Платона Виторган и Собчак раскрыли только через два месяца после его появления на свет. «Мы делимся с вами тем, чем считаем возможным», — ответила Ксения Собчак на постоянно появляющиеся слухи о событиях из их личной жизни.

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем