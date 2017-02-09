Ирина Слуцкая к 38 годам может похвастаться солидным багажом: до олимпиской чемпионки Аделины Сотниковой она являлась самой титулованной российской фигуристкой-одиночницей, а сейчас известная в медийных кругах персона - обозреватель спортивных новостей на Первом канале, телеведущая популярных проектов с восьмилетним стажем, актриса мюзикла, светская дама, депутат Московской областной Думы и ко всему прочему заботливая мать двоих детей. Путь Ирины к чемпионству в спорте был тернист - случались серьезные проверки на прочность, но, как показало время, и они не сломали силу духа спортсменки. А с уходом из фигурного катания творческая карьера прославленной фигуристки не закончилась, произошла лишь смена амплуа. И в какой бы ипостаси себя не проявляла Слуцкая, везде ей сопутствует успех. В чем секрет? Возможно в спортивной закалке.

Поздравляя именинницу с 38-летием, ELLE решил вспомнить и других самых известных спортсменок России.

Анна Курникова

Для тех, кто следит за жизнью Анны Курниковой последние 10 лет, кажется, что девушка может похвастаться лишь тем, что укротила сердце испанского мачо Энрике Иглесиаса. Между тем в списке достижений российской экс-спортсменки есть и другие трофеи: Анна - бывшая первая ракетка мира в парном разряде (единственная среди россиянок), дважды победительница чемпионата Австралии и самая юная участница Олимпийских игр в истории России (на тот момент ей было 15 лет). Курникова стала одной из самых известных российских теннисисток, не выиграв ни одного крупного турнира в одиночном разряде.

В разгар теннисной карьеры Анна лидировала во всех западных рейтингах привлекательности, обгоняя соотечественницу Марию Шарапову. «Самую сексуальную теннисистку всех времен» наперебой ангажировали спортивные бренды, а после съемок в мировом глянце Курникову признали одной из самых красивых женщин на планете. Неудивительно, что перед чарами русской красавицы капитулировал даже Иглесиас, неразлучный с нею уже целых 15 лет. Сейчас теннисистка настроена на создание семьи и рождение детей, а ракетку берет в руки только ради благотворительных турниров.

Мария Шарапова

Первая россиянка, выигравшая Уимблдонский турнир, Мария Шарапова отмечена всеми возможными спортивными регалиями, заслуженными к 29 годам (первая ракетка мира, одна из 10 женщин обладательниц «карьерного шлема» за историю тенниса). Теннисистка не раз признавалась красивейшей спортсменкой мира (соперничать с ней может разве что Анна Курникова, но в спорте она Марии не конкурент). И даже по рекламным контрактам Шарапова - абсолютный лидер среди спортсменов мира - успехи на корте принесли чемпионке лишь одну двадцатую ее дохода, плюс прибыль от собственного бренда конфет Sugarpova. До сих пор покорить сердце Марии удавалось только спортсменам: в женихах красавицы-блондинки ходили баскетболист Саша Вуячич и теннисисты Энди Роддик и Григор Димитров - с последним дело почти дошло до колец.

ФОТО TAG Heuer

Алина Кабаева

Одна из самых успешных спортсменок России, Алина Кабаева своим примером доказала, что жизнь чемпионов не заканчивается на золоте Олимпиады. В прошлом гимнастка и депутат Госдумы от «Единой России», а ныне председатель совета директоров медиахолдинга «Национальная Медиа Группа», она - одна из наиболее обсуждаемых персон на политической и светской арене. И дело вовсе не в мягкой восточной красоте Алины и не в ее карьерных достижениях – личная жизнь Кабаевой вызывает в обществе такой резонанс, что впору припомнить похожие истории в биографии Мэрилин Монро. Скандальные слухи о романе самого высокого полета Кабаева никак не комментирует. Тем временем ее звездный и политический рейтинг стабилен – в любых А-листах она героиня номер один.

Татьяна Навка

Фигуристка Татьяна Навка попала в светскую хронику не только из-за заслуг перед Отечеством (фигуристка является олимпийской чемпионкой в танцах на льду), но и благодаря громким романам с партнерами по шоу «Ледниковый период» и видными политическими деятелями. Со времен нашумевшего романа с Маратом Башаровым фигуристка свою личную жизнь стремится не афишировать. До недавних пор даже имя отца новорожденной дочери Нади держалось в строжайшем секрете. Оказалось, сердце звездной блондинки покорил сам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - в прошлом году пара сыграла пышную свадьбу. Да и в карьере у Навки сплошь взлеты: жизнь чемпионки на Олимпиаде не закончилась, а только началась - в шоу танцев на льду и паркете фигуристка нарасхват.

Светлана Хоркина

Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, достигла всевозможных званий и титулов в спорте, а после направила свой потенциал в политическую сферу. За несколько лет Светлана выросла до престижной должности референта Контрольного управления президента РФ. Личная жизнь гимнастки, впрочем, засекречена не меньше, чем работа в закрытой службе - тайной остается даже имя отца ребенка Светланы. По одной из версий, им является бизнесмен Кирилл Шубский, супруг актрисы Веры Глаголевой. Впрочем, скандальная история осталась в прошлом – сегодня личная жизнь Светланы спокойна и безмятежна.

Светлана Журова

Еще одной успешной спортсменкой России стала Светлана Журова. Олимпийская чемпионка Игр в Турине известна не только виртуозным бегом на коньках по льду, но и активной политической позицией. В 2007 году чемпионка окончательно ушла из спорта, став членом фракции «Единая Россия», спустя пять лет была избрана сенатором Кировской области, а после вновь вернулась в доблестные ряды депутатов парламента.

К сожалению, брак Журовой оказался несовместим с политической активностью: после 12 лет семейной жизни Светлана развелась с мужем, теннисистом Артемом Черненко. Сейчас чемпионка заседает в Госдуме, решает различные вопросы по делам спорта и вообще находится в своей тарелке. Одновременно с этим в гору пошла и журналистская карьера Журовой: роль спортивного обозревателя на радиостанции «Эхо Москвы» пришлась ей по душе не меньше, чем рассмотрение новых законов. Говорят, личная жизнь спортсменки также тесно связана с политикой, как и у ее коллег.

Юлия Липницкая

В самые успешные спортсменки России попала Юлия Липницкая, ставшая главной сенсацией Сочи-2014 как самая юная победительница в истории олимпийского фигурного катания. Поводов для дискуссий чемпионка в светской хронике пока не дает - ей всего 18 лет. Да и времени на светские бдения за бокалом вина у Юлии нет: в распорядке дня сплошь тренировки. Но несмотря на это, имя юной фигуристки-одиночницы входит в тройку самых популярных интернет-запросов за весь прошлый год (и это невзирая на серию неудач в последних первенствах и слух об уходе из спорта). В глянце старлетка нарасхват, и иногда Липницкая находит место в плотном графике для съемок. Так, звезда ледовой арены стала героиней ELLE Girl и рассказала о цене олимпийской славы.