Жены и подруги самых богатых мужчин в мире

«За каждым великим мужчиной стоит великая женщина», гласит знаменитая пословица. Героини нашего обзора стали наглядной иллюстрацией этого утверждения.

Дональд и Мелания Трамп

$3,7 млрд

Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек

$15 млрд

До знойной красавицы Сальмы Хайек генеральный директор Kering Франуса-Анри Пино, собственный капитал которого составляет $15 млрд, встречался с Линдой Евангелистой, которую оставил беременной. Сына от супермодели Пино так и не признал, хотя суд обязал его платить алименты, а вот на Хайек женился и души не чает в общей дочери Валентине.

Стив и Лорен Пауэлл Джобс

$20,1 млрд

Лорен Пауэлл Джобс в 2015 году была названа самой богатой вдовой в мире — ее супруг Стив Джобс после своей смерти оставил ей состояние в $20,1 млрд. Лорен и Стив Джобс прожили в браке более 20 лет, родили трех детей, а главным аспектом их «брачного договора» были демократия, равенство и взаимное уважение. Оба супруга исповедовали философию буддизма, а их брак был скреплен на дзен-буддистской церемонии. Любимая женщина компьютерного гения подверглась жесткой критике со стороны СМИ за то, что спустя год после смерти мужа стала встречаться с давним другом семьи — 44-летним Эдрианом Фенти, экс-мэром Вашингтона.

Джефф и Маккензи Безос

$40 млрд

Джефф Безос, основатель Amazon, называет жену Маккензи свой правой рукой. Миллиардер с состоянием в $40 млрд абсолютно беспомощен в быту без участия супруги — именно она следит за его гардеробом, рационом питания, а также старается мотивировать и поддерживать его по телефону, даже находясь на другом конце света.

Мэрайя Кэри и Джеймс Пакер

$4,7 млрд

Певица Мэрайя Кэри и сама женщина не бедная, но после брака с альфонсом Ником Кэнноном ей было особенно приятно стать любимой женщиной миллиардера Джеймса Пакера, директора австралийской телефонной компании One Tel, чье состояние оценивается в $4,7 млрд. Паркер славится своей щедростью и любовью к звездным красавицам — до певицы он ухаживал за топ-моделью Мирандой Керр. За время отношений с Джеймсом Мэрайя привыкла к бриллиантам размером с орех и частным самолетам. После недавнего разрыва она все еще пытается экономить — говорят, певица любила тратить по миллиону долларов в месяц на шопинг.

Роман Абрамович и Дарья Жукова

$8 млрд

Роман Абрамович и Дарья Жукова

Избранница самого известного российского олигарха Романа Абрамовича Дарья Жукова — девушка из хорошей семьи и представительница «золотой молодежи», так что о мезальянсе в данном случае речи не шло. До Даши Абрамович был женат дважды — со второй женой миллиардер родил 5 детей, и мало кто думал, что пара расстанется. Впрочем, любовь нечаянно нагрянула на одном из званых ужинов по случаю победы футбольного клуба «Челси». За началом лав-стори на яхтах под прицелами камер папарацци следил весь мир. Абрамович развелся, родил 2 детей с Дашей Жуковой, под ее влиянием увлекся современным искусством и вообще стал очень светским человеком. Сегодня состояние олигарха оценивают в «скромные» $8 млрд — когда-то эта цифра была вдове больше.

Антуан Арно и Наталья Водянова

$21 млрд

После развода с лордом Портманом российская топ-модель Наталья Водянова начала встречаться с Антуаном Арно — его отцу принадлежит концерн LVMH, производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Chaumet, Hennessy и др. Состояние Арно-старшего оценивается в $21 млрд. Наталья, у которой от предыдущего брака есть 3 детей, родила Арно 2 наследников — сыновей Максима и Романа.

Мелинда и Билл Гейтс

$70 млрд

Билл Гейтс считался самым богатым человеком планеты с 1996 по 2007 год — его состояние оценивалось в $50 млрд. Потеряв 10 процентов из-за мирового финансового кризиса, он опустился на пару строчек, но не перестал входить в топ богатейших людей мира. Сегодня основателю Microsoft приписывают все $70 млрд, которыми он распоряжается вместе с супругой Мелиндой — она является сопредседателем его Фонда и активно занимается благотворительностью. У пары трое детей и огромное количество общих интересов.

Алишер Усманов и Ирина Винер

$18 млрд

Глава «Металлоинвеста» Алишер Усманов, занимавший ранее первую строчку российского Forbs с состоянием в 18 млрд, женат на легендарном тренере по художественной гимнастике Ирине Винер. Именно под ее руководством побеждали Алина Кабаева, Ляйсан Утяшева, Ирина Чащина, Евгения Канаева и другие спортсменки. По легенде, в 1992 году Алишер Усманов сделал предложение Ирине, сидя в тюрьме, — с тех пор союз тренера и влиятельного бизнесмена считается одним из самых прочных. Усманов стал отцом для сына Ирины от первого брака — своих детей у пары нет.

Елена Перминова и Александр Лебедев

$2 млрд

История любви красавицы-модели Елены Перминовой из глубинки и миллиардера Александра Лебедева случилась в жанре «не было бы счастья, да несчастье помогло» — успешный предприниматель, председатель совета директоров ЗАО НРК буквально вырвал девушку из лап наркомафии. После чудесного спасения звезды Playboy и героини видеоклипов отечественных звезд олигарх, проживающий в Лондоне, сделал ей предложение, несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте. Личное состояние в $2 млрд и жизнь в Лондоне превратили Елену в одну из главных мировых it-girl — сегодня мать 3 детей и обладательница рекордно длинных ног считается девушкой с безупречным вкусом и иконой стиля, которая добавляет супругу светских очков в обществе.

Ларри Эллисон и Никита Кан

$50 млрд

Компьютерный гений и заклятый друг Билла Гейтса Ларри Эллисон, один из основателей корпорации Oracle, имеет капитал в размере $50 млрд. Бизнесмену за 70, он был женат 4 раза, а его новое увлечение — Никита Кан, уроженка Украины. Возлюбленной миллиардер подарил ресторан и назвал ее именем. Ларри утверждает, что его чувства серьезны, а Никита — главная любовь его жизни.

Присцилла Чан и Марк Цукерберг

$40 млрд

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, один из богатейших людей мира с состоянием около $40 млрд, является абсолютным однолюбом — со студенческих времен он встречается с давней подругой Присциллой Чан, на которой женился в 2012 году. Пара воспитывает дочь по имени Максима.

Майкл и Сьюзан Делл

$18,6 млрд