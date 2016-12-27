«Женщины, бесспорно, умнее мужчин»: 20 цитат Марлен Дитрих

«Если ты возвращаешься в девять вечера вместо семи, и он еще не позвонил в полицию — значит, любовь уже прошла». «Каждый, кто был соблазнен, хочет соблазнять сам». «Красные платья нужно покупать с большой осторожностью, да и надеть его можно не так уж часто. Однако я понимаю женщин, рискнувших сделать такую покупку. Ведь мужчины всегда интересуются: «А кто эта девушка в красном платье?»

«Женщины, бесспорно, умнее мужчин. Вряд ли найдется женщина, которая была бы без ума от мужчины только из-за его красивых ног». «Для женщины красота важнее ума, потому что мужчине легче смотреть, чем думать». «Женщины делятся на две категории: рассеяные, которые вечно забывают на диване перчатки, и внимательные, которые одну перчатку обязательно приносят домой». «Лучше купить одну пару хороших туфель, чем три пары плохих». «Только женщина может разглядеть другую женщину с микроскопической точностью».

«Любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать, а не самим городом». «Почти каждая женщина хотела бы хранить верность, трудность лишь в том, что найти мужчину, которому можно было бы хранить верность». «Некрасивым девушкам легче вести скромную жизнь». «Истинная женщина не волнуется — она волнует». «Друг — это тот, кому ты можешь позвонить в 4 часа утра». «Важно знать свою ахиллесову пяту и не позволять другим прикасаться к ней». «Надутые губы лично мне не нравятся. Но многие мужчины попадаются на это. Так что продолжайте дуться!» «Люди смотрят на меня как на теннисный матч, только водят глазами не слева направо, а сверху вниз».