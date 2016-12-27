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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

27 декабря 2016

«Женщины, бесспорно, умнее мужчин»: 20 цитат Марлен Дитрих

В день рождения немецкой актрисы — сегодня, вдумайтесь, этой femme fatale мирового кинематографа могло исполнится 115 лет! — шепчем на ушко мужчине и делимся с подругами ее искрометными высказываниями

«Если ты возвращаешься в девять вечера вместо семи, и он еще не позвонил в полицию — значит, любовь уже прошла».

«Каждый, кто был соблазнен, хочет соблазнять сам».

«Красные платья нужно покупать с большой осторожностью, да и надеть его можно не так уж часто. Однако я понимаю женщин, рискнувших сделать такую покупку. Ведь мужчины всегда интересуются: «А кто эта девушка в красном платье?»

Марлен Дитрих

«Женщины, бесспорно, умнее мужчин. Вряд ли найдется женщина, которая была бы без ума от мужчины только из-за его красивых ног».

«Для женщины красота важнее ума, потому что мужчине легче смотреть, чем думать».

«Женщины делятся на две категории: рассеяные, которые вечно забывают на диване перчатки, и внимательные, которые одну перчатку обязательно приносят домой».

«Лучше купить одну пару хороших туфель, чем три пары плохих».

«Только женщина может разглядеть другую женщину с микроскопической точностью».

Марлен Дитрих

«Любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать, а не самим городом».

«Почти каждая женщина хотела бы хранить верность, трудность лишь в том, что найти мужчину, которому можно было бы хранить верность».

«Некрасивым девушкам легче вести скромную жизнь».

«Истинная женщина не волнуется — она волнует».

«Друг — это тот, кому ты можешь позвонить в 4 часа утра».

«Важно знать свою ахиллесову пяту и не позволять другим прикасаться к ней».

«Надутые губы лично мне не нравятся. Но многие мужчины попадаются на это. Так что продолжайте дуться!»

«Люди смотрят на меня как на теннисный матч, только водят глазами не слева направо, а сверху вниз».

Марлен Дитрих

«Держи язык за зубами, если не можешь предложить что-то взамен того, что тебе не нравится».

«В любви гордость более опасна для женщин, чем для мужчин. Если нужно спасти положение, мужчина забывает о своей гордости легче и быстрее».

«Так просто быть добрым Нужно только представить себя на месте другого человека, прежде чем начать его судить».

«Нежность — лучшее доказательство любви, чем самые страстные клятвы».

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