Итоги года 2016: звезды, которые покинули нас

Завершающийся год принес нам немало потерь: ушли из жизни множество талантливых музыкантов, актеров и общественных деятелей. Каждый из них был звездой в своем деле и так или иначе оставил след в истории. И хотя сегодня их больше нет с нами, память о них сохранится еще не на одно поколение, благодаря их наследию. Вспоминаем ушедших и их яркие высказывания о жизни.

Фидель Кастро

Умер в возрасте 90 лет

Фидель Кастро, общественный деятель

«Наша страна – это рай в духовном смысле этого слова. И, как я многократно говорил, мы предпочитаем умереть в раю, чем выживать в аду».

Соня Рикель

Умерла в возрасте 87 лет

Соня Рикель, дизайнер

«Мода – это состояние души, нечто наполняющее вас, мешающее вам жить и дарующее вам счастье».

Принс

Умер в возрасте 57 лет

Принс, артист

«Человек — существо аналоговое, не цифровое».

Антон Ельчин

Умер в возрасте 27 лет

Антон Ельчин, актер

«Главное, что люди одинаково думают и доверяют друг другу. Тогда у них есть шанс придумать что-то прорывное.»

Наталья Крачковская

Умерла в возрасте 77 лет

Наталья Крачковская, актриса

«Женщина без любовника — как справка без печати».

Умберто Эко

Умер в возрасте 84 лет

Умберто Эко, писатель

«Наука пока еще настолько мало осведомлена о процессе старения, что я не исключаю, что смерть является просто последствием неправильного воспитания».

Жа Жа Габор

Умерла в возрасте 99 лет

Жа Жа Габор, актриса

«Женщина должна быть настолько умна, чтобы нравиться глупым мужчинам, и настолько глупа, чтобы нравиться умным».

Харпер Ли

Умерла в возрасте 90 лет

Харпер Ли, писательница

«Мужество — это когда заранее знаешь, что ты проиграл, но все-таки берешься за дело и наперекор всем идешь до конца. Побеждаешь очень редко, но иногда все-таки побеждаешь».





Алан Рикман

Умер в возрасте 69 лет

Алан Рикман, актер

«Когда мне будет 80 лет, и я буду сидеть в своем кресле-качалке, я буду читать Гарри Поттера. И моя семья спросит меня: «После стольких лет?», и я отвечу: «Всегда».»

Мохаммед Али

Умер в возрасте 73 лет

Мохаммед Али, спортсмен

«Самый трудный поединок — это когда за счастье приходится бороться с ленью».

Франка Соццани

Умерла в возрасте 66 лет

Франка Соццани, журналист

«Сейчас каждый хочет быть знаменитым, ходить в красивых платьях, фотографироваться, вести блог, рассказывать, как одевается, — я этого не понимаю. Это путь в никуда — это просто 10 минут славы».

Джордж Майкл

Умер в возрасте 53 лет

Джордж Майкл, артист

«Когда я смотрю свои старые клипы, мне кажется, я преуспел в том, чтобы выглядеть неотразимым. Точнее, чтобы заставить всех думать, что считаю себя именно таким. Но в реальности это была лишь маскировка собственной неуверенности. Я вообще очень плохая звезда».

Людмила Иванова

Умерла в возрасте 83 лет

Людмила Иванова, актриса

«Няня в «Трех сестрах» восьмидесяти трех лет. Я играла ее без грима. Приходила на спектакль заранее, посижу, вспоминаю, кто меня обидел, какие тяжелые сумки несла, как ноги болят, потом платочек надену, подойду к зеркалу - восемьдесят. Главное - выражение глаз.»

Заха Хадид

Умерла в возрасте 65 лет

Заха Хадид, архитектор

«Когда люди видят фантастический проект, они думают, что его невозможно реализовать в жизни. Но это неправильно. Все фантастическое — реально».

Елизавета Глинка

Умерла в возрасте 54 лет

Елизавета Глинка, общественный деятель

«Однажды у меня на руках умирал от рака священник — человек, который сам утешал других всю свою жизнь. Я спросила его: какой грех самый большой? А он ответил: „Самый большой грех — обидеть слабого“. Почему? „Потому что это легче всего сделать…“ Эта мысль меня поразила — самый тяжкий грех сделать легче всего… Передайте эти слова детям».

Дэвид Боуи

Умер в возрасте 68 лет

Дэвид Боуи, музыкант