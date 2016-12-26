Итоги года 2016: звезды, которые покинули нас

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Вспоминаем кумиров, ушедших от нас в этом году
Завершающийся год принес нам немало потерь: ушли из жизни множество талантливых музыкантов, актеров и общественных деятелей. Каждый из них был звездой в своем деле и так или иначе оставил след в истории. И хотя сегодня их больше нет с нами, память о них сохранится еще не на одно поколение, благодаря их наследию. Вспоминаем ушедших и их яркие высказывания о жизни.
Умер в возрасте 90 лет
Фидель Кастро, общественный деятель
«Наша страна – это рай в духовном смысле этого слова. И, как я многократно говорил, мы предпочитаем умереть в раю, чем выживать в аду».
Умерла в возрасте 87 лет
Соня Рикель, дизайнер
«Мода – это состояние души, нечто наполняющее вас, мешающее вам жить и дарующее вам счастье».
Умер в возрасте 57 лет
Принс, артист
«Человек — существо аналоговое, не цифровое».
Умер в возрасте 27 лет
Антон Ельчин, актер
«Главное, что люди одинаково думают и доверяют друг другу. Тогда у них есть шанс придумать что-то прорывное.»
Умерла в возрасте 77 лет
Наталья Крачковская, актриса
«Женщина без любовника — как справка без печати».
Умер в возрасте 84 лет
Умберто Эко, писатель
«Наука пока еще настолько мало осведомлена о процессе старения, что я не исключаю, что смерть является просто последствием неправильного воспитания».
Умерла в возрасте 99 лет
Жа Жа Габор, актриса
«Женщина должна быть настолько умна, чтобы нравиться глупым мужчинам, и настолько глупа, чтобы нравиться умным».
Умерла в возрасте 90 лет
Харпер Ли, писательница
«Мужество — это когда заранее знаешь, что ты проиграл, но все-таки берешься за дело и наперекор всем идешь до конца. Побеждаешь очень редко, но иногда все-таки побеждаешь».
Умер в возрасте 69 лет
Алан Рикман, актер
«Когда мне будет 80 лет, и я буду сидеть в своем кресле-качалке, я буду читать Гарри Поттера. И моя семья спросит меня: «После стольких лет?», и я отвечу: «Всегда».»
Умер в возрасте 73 лет
Мохаммед Али, спортсмен
«Самый трудный поединок — это когда за счастье приходится бороться с ленью».
Умерла в возрасте 66 лет
Франка Соццани, журналист
«Сейчас каждый хочет быть знаменитым, ходить в красивых платьях, фотографироваться, вести блог, рассказывать, как одевается, — я этого не понимаю. Это путь в никуда — это просто 10 минут славы».
Умер в возрасте 53 лет
Джордж Майкл, артист
«Когда я смотрю свои старые клипы, мне кажется, я преуспел в том, чтобы выглядеть неотразимым. Точнее, чтобы заставить всех думать, что считаю себя именно таким. Но в реальности это была лишь маскировка собственной неуверенности. Я вообще очень плохая звезда».
Умерла в возрасте 83 лет
Людмила Иванова, актриса
«Няня в «Трех сестрах» восьмидесяти трех лет. Я играла ее без грима. Приходила на спектакль заранее, посижу, вспоминаю, кто меня обидел, какие тяжелые сумки несла, как ноги болят, потом платочек надену, подойду к зеркалу - восемьдесят. Главное - выражение глаз.»
Умерла в возрасте 65 лет
Заха Хадид, архитектор
«Когда люди видят фантастический проект, они думают, что его невозможно реализовать в жизни. Но это неправильно. Все фантастическое — реально».
Умерла в возрасте 54 лет
Елизавета Глинка, общественный деятель
«Однажды у меня на руках умирал от рака священник — человек, который сам утешал других всю свою жизнь. Я спросила его: какой грех самый большой? А он ответил: „Самый большой грех — обидеть слабого“. Почему? „Потому что это легче всего сделать…“ Эта мысль меня поразила — самый тяжкий грех сделать легче всего… Передайте эти слова детям».
Умер в возрасте 68 лет
Дэвид Боуи, музыкант
«Очень сложно быть разрушителем морали в мире, где морали не осталось».
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