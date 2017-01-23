История любви Дональда и Мелании Трамп

На прошлой неделе в семье Дональда и Мелании Трамп произошло сразу два важных события: помимо вступления 70-летнего миллиардера в должность президента США, пара отметила 12 лет со дня свадьбы. В честь этого ELLE вспомнил историю любви 45-го президента Америки и его первой леди.

Хитрый ход

Дональд и Мелания Трамп, 1999

Экс-модель и медиамагнат познакомились на одной из вечеринок в Нью-Йорке в 1998 году. Словенке Мелании Кнаусс тогда было 28, а ее будущему супругу — 52. «Я толком ничего не знала про Дональда Трампа, у меня была своя жизнь», — уверяет Мелания. На просьбу бизнесмена дать свой номер модель ответила отказом и сама попросила его телефон. Позже миссис Трамп объяснила это желанием понять, насколько серьезны намерения миллиардера. «Про мужчину многое можно сказать, исходя из того, какой номер он вам дает, — поясняет новая первая леди. — Мне он оставил все свои номера». Мелания позвонила ему только через неделю. Влюбленным хватило буквально пары встреч, чтобы понять, что у них все серьезно: «Между нами сразу возникла химия».

Дональд и Мелания Трамп, 2004

Свадьба века

Свадьба Дональда и Мелании Трамп, 2005

В 2004 году Трамп предложил Мелании свои руку и сердце. Согласие модели Дональд закрепил кольцом с бриллиантом в 12 карат стоимостью 1,5 миллиона долларов. Мелания стала третьей женой Дональда Трампа: с Иваной Зельничковой он прожил в браке 15 лет, а с Марлой Мейплз — девять. Свадьба состоялась 22 января 2005 года в Епископальной церкви Виезды у моря в Палм-Бич. Подвенечный наряд для Мелании шил Джон Гальяно, который тогда работал в Dior. На его создание ушло более трех недель и 100 метров белого атласа, а узоры вышивали вручную. По разным данным, стоимость платья составляет от 100 до 200 тысяч долларов. В середине торжества Мелания сменила пышный наряд на более лаконичное платье Vera Wang. Прием по случаю свадьбы прошел в поместье Трампа Mar-a-Lago, а среди приглашенных на ужин были Хиллари и Билл Клинтон, Арнольд Шварценеггер, Хайди Клум и другие звезды.

Помолвочное кольцо Мелании Трамп

Родительский долг

Дональд, Мелания и Бэррон Трамп, 2006

Сын Мелании и Дональда, Бэррон Трамп, появился на свет примерно через год после их свадьбы — 20 марта 2006 года. Мальчик стал первым ребенком для бывшей модели и уже пятым для нынешнего американского президента. Няням Мелания Трамп никогда не доверяла, предпочитая самостоятельно заниматься его воспитанием. Материнская привязанность и забота о Бэрроне стала причиной отказа Мелании переезжать в Белый дом. «Предвыборная кампания далась Бэррону нелегко, поэтому Мелания твердо намерена снизить до минимума все неудобства», — объяснили инсайдеры. Первая леди планирует навещать супруга в Вашингтоне, но переехать туда вместе с сыном только после окончания учебного года. Отец мальчика такую позицию поддерживает: его сын учится в Нью-Йорке, и заставлять его менять школу из-за своих новых обязанностей Трамп не собирается.

Дональд и Мелания Трамп, 2016

Президент и первая леди

Дональд и Мелания Трамп, 2016

25 января 2015 года Дональд Трамп на собрании членов Республиканской партии США в штате Айова объявил о своем желании баллотироваться на пост президента. В ходе всей предвыборной кампании Мелания активно поддерживала своего супруга: «Я знаю, что он справится, и знаю, что он может сделать для Америки. Он любит американский народ и хочет помочь ему». В свою очередь, Дональд Трамп помогал супруге со скандалом вокруг ее гардероба. После победы миллиардера на выборах многие дизайнеры, в том числе Том Форд, отказались одевать его супругу, а из-за платья Dolce & Gabbana, в котором миссис Трамп появилась на новогодней вечеринке в Палм-Бич, пользователи соцсетей и вовсе призвали бойкотировать итальянский дуэт. «Мелания никогда и не просила Тома Форда шить для нее одежду. Ей вообще не нравится ни Том Форд, ни его дизайн. Да и я не фанат Тома Форда и никогда им не был», — ответил за свою жену 45-й президент Соединенных Штатов. 20 января Дональд Трамп официально стал новым главой Америки, а его супруга — первой леди.

Дональд и Меланий Трамп на инаугурации, 2017