Стилист Вероника Хейлбрюннер: «У меня всего два правила стайлинга»

Никто не может правильно произнести ее фамилию, зато замечают все: с ростом под метр девяносто и дециметровыми каблуками Вероника возвышается даже над толпой моделей. Добавьте роскошные волосы, нереальные платья Valentino и безупречные брови — идеальное воплощение звезды стритстайла. За плечами фрау Хейлбрюннер — десять лет работы редактором моды, персональным стилистом и создание собственного онлайн-журнала Hey Woman! — в общем, есть что обсудить с ELLE в дружеской беседе за чашкой кофе.

Плащ из кожи, Ruban Couture ФОТО Alexey Kiselev

ELLE Когда смотришь на вас, нет сомнений, что вы начинали карьеру с работы моделью… ВЕРОНИКА ХЕЙЛБРЮННЕР Да, моделью я действительно была, правда, очень плохой — настолько стеснялась, что не могла работать перед камерой. К тому же тогда в моде были миниатюрные девушки вроде Кейт Мосс. Впрочем, из этого опыта я извлекла что-то хорошее — узнала, что существуют такие люди, как стилисты. Для меня это было откровением: неужели можно делать все, что я просто обожаю — ходить по магазинам, выбирать одежду, сочинять образы, — да еще и получать за это деньги? В итоге я десять лет работала в журнале, а затем со своей подругой Джулией Кнолл открыла онлайн-проект Hey Woman! ELLE Вы когда-нибудь сталкивались с предрассудками по поводу вашей работы со стороны других людей? В.Х. Конечно! Все думают, что я только и делаю, что хожу на вечеринки. И я действительно хожу — чтобы потом сделать подробные ­отчеты в своем журнале.

Жакет из шерсти, Each x Other; трусы из трикотажа и юбка из тюля, все — Dior; футболка, гриндерсы, все — собственность Вероники ФОТО Alexey Kiselev

ELLE Кроме работы со своим проектом, вы еще и персональный стилист. Расскажите о любимых клиентах и главных правилах подбора одежды. В.Х. Мой любимый клиент и моя лучшая подруга — Александра Мельниченко (жена миллиардера Андрея Мельниченко. — Прим. ELLE). Мы познакомились в Милане, когда обе работали там моделями. С тех пор она для меня — самая красивая женщина и моя муза. Знаете, что в ней гениально? Она обладает сверхъестественной способностью угадывать, что будет в моде, и открывать новые имена. Я, например, так не умею. А по поводу стайлинга — у меня всего два правила: добавить яркую деталь, чтобы не выглядеть скучно и, как говорила Шанель, перед выходом из дома избавиться от ненужного аксессуара — будь то колье или часы. ELLE В чей гардероб вы бы хотели заглянуть и забрать все, что понравится? В.Х. Шер! Обожаю диско-гламур! Я бы носила ее вещи днем, на красную дорожку, на вечеринки и на свидания... Уверена, у нее нет некрасивой или скучной одежды.

ФОТО Alexey Kiselev

ELLE Одеться, как Шер, на свидание — это смело! Как думаете, современные женщины, наряжаясь, думают о мужчинах? В.Х. Все мои подруги выбирают одежду, чтобы впечатлить не мужчин, а подруг. Мужчины же вообще не замечают, во что вы одеты, — они в первую очередь смотрят на женщину, особенно если она уверена в себе и чувствует себя комфортно. ELLE Ваш бойфренд тоже работает в индустрии моды (Джастин О’Ши был креативным директором Brioni, а сегодня открыл собственную марку SSS World Corp. — Прим. ELLE). Он влияет как-то на ваш образ? В.Х. Он никогда не диктовал, что я могу надевать, а что — нет. Но он очень повлиял на меня в каком-то более личном смысле — благодаря ему я стала чувствовать себя уверенней. Я знаю, что рядом с ним мне не обязательно носить броский макияж или откровенные платья. И я часто заимствую у него одежду — например, пальто — и ношу ее с романтичными платьями.

Куртка из винила, Off-White; футболка, собственность Вероники; юбка из жатого бархата, Rejina Pyo ФОТО Alexey Kiselev

ELLE Вы с Джастином столько путешествуете по работе, что ваши отношения можно назвать «романом на расстоянии». В.Х. Да, у нас потрясающая жизнь, и плохо только, что графики наши не всегда совпадают. Поэтому каждый раз, когда мы вдвоем дома в Берлине, мы ищем тишины — запираемся в квартире, готовим и без конца смотрим сериалы. ELLE Это ваш идеальный день? В.Х. Почти! Идеальный день — это встать в 8 утра, выпить сразу чай и кофе и отправиться на конную прогулку. А вечером — вкусный ужин, сериалы и, конечно, любовь!

Блуза из вискозы, джинсы, все — Rejina Pyo ФОТО Alexey Kiselev