Стелла Максвелл: «Подготовку к шоу развлечением назвать сложно»

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Эксклюзивное интервью ELLE с «ангелом» Victoria’s Secret и лицом Max Factor
«Ангелы» Victoria’s Secret – эталонные красавицы, выбранные из тысяч претенденток, жаждущих примерить заветные крылья. В 2014 году ряды супермоделей, представляющих бренд, пополнились 24-летней новозеландкой Стеллой Максвелл, резко сменившей имидж с коротко стриженного сорванца на роскошную диву, умело подчеркивающую все свои достоинства. Такое резкое преображение быстро дало свои плоды – стройную красотку назвали посланницей Max Factor. ELLE встретился с одной из самых успешных и обсуждаемых моделей современности, чтобы узнать, в чем секрет ее безупречной внешности.
ELLE Как ты отреагировала, когда узнала, что стала «агнелом» Victoria’s Secret?
Стелла Максвелл Я была ужасно взволнована, переполнена эмоциями и шокирована. Думала, это безумие, не может такого быть. Это немного нереалистично, ты даже не до конца веришь, что все происходит именно с тобой. Я просто не могла осознать, насколько я везучая и чувствовала себя очень-очень счастливой.
ELLE Как обычно происходит подготовка к шоу? Ты садишься на диету, начинаешь усиленно тренироваться, делаешь какие-то специальные бьюти-процедуры?
С.М. Обычно я хожу к косметологу за неделю до шоу. Ни в коем случае не накануне, потому что иногда после визита остаются небольшие воспаления. Когда до шоу остается не так много времени, я начинаю ходить в зал каждый день, меняя упражнения, чтобы тренировки не наскучили. Но это в любом случае развлечением назвать сложно.
ELLE Как рано ты начинаешь готовиться?
С.М. Я довольно стройная от природы, так что не особенно переживаю на этот счет в течение года. Немного поднажимаю накануне показа, но в целом я в форме весь год.
ELLE Что важнее для здоровья – питание или тренировки?
С.М. Питание, это самое главное. Нужно следить за тем, что попадает в твой организм.
ELLE А что ты ешь в течение дня?
С.М. Я стараюсь есть умеренно, всего понемногу, чтобы организм получал все необходимое. Нет каких-то продуктов, которые я не ем совсем или на которые усиленно налегаю, я стараюсь все сбалансировать.
ELLE А что насчет фаст-фуда?
С.М. Ну, я ем и его. Иногда можно себе позволить. У меня куча любимых мест в Нью-Йорке. Если я в городе и у меня выходной, то я скорее всего отправлюсь за бургером в Shake Shack. Последние две недели я только о нем и мечтала! И о пицце! Как только вернусь в Нью-Йорк – пойду первым делом.
ELLE У тебя есть какие-то секреты, как прийти в форму в экспресс-режиме?
С.М. Гулять вместо того, чтобы ездить на машине или плавать – плавание отлично помогает похудеть. В целом поменять привычный образ жизни на более активный.
ELLE Назови три составляющие идеального образа.
С.М. Тональное покрытие, тушь и бальзам для губ.
ELLE Какие бьюти-продукты всегда в твоей косметичке?
С.М. Тональное покрытие Max Factor Miracle Touch и тушь Epic Lash, которую кстати использовали на бэкстейдже Victoria’s Secret. Еще кремовые румяна – они делают лицо свежее и хорошо выделяют скулы. Плюс их можно нанести на губы или на веки – абсолютно универсальный продукт. Из обязательного минимума всегда с собой беру гель для бровей и хороший увлажняющий крем.
ELLE Шоу Victoria’s Secret в этом году проходило в Париже. Какие средства ты всегда берешь с собой, летая по миру?
С.М. Я стараюсь захватить в полет маску для лица и бальзам для губ. Например, Burt’s Bees – он продается в любой аптеке и отлично увлажняет губы.
ELLE У тебя есть какие-то бьюти-приемы, которые позволяют скрыть несовершенства и подчеркнуть твои достоинства?
С.М. Я часто использую консилер. У Max Factor они, кстати, отличные. Я обожаю консилеры – когда ты устал, они скроют любые синяки или покраснения, от которых не застрахован никто моделей. Еще, пожалуй, тинт для губ: он может не только придать цвет губам, но и изменить все лицо, сделать черты более выразительными.
ELLE Какой бьюти-совет ты можешь дать читательницам?
С.М. Пить много воды, много спать – лично мне это необходимо. Следить за телом и лицом и пить много зеленых соков.
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