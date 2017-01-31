Станислава Постнова: «Балет – это 90% нашей жизни, но не вся жизнь»

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Эксклюзивное интервью ELLE с амбициозной ученицей академии хореографии
18-летняя Станислава Постнова – ученица выпускного класса Московской государственной академии хореографии. В арсенале хрупкой девушки – серебряная медаль на Международном конкурсе Юрия Григоровича «Молодой балет мира», 100-тысячная армия подписчиков в Instagram и сотрудничество с брендом Nike (Станислава стала лицом новой коллекции Black & White). Юная балерина рассказала ELLE о своих отношениях с модой, стереотипах, связанных с балетом, и ежедневной рутине будущей примы лучших театров мира.
ELLE Так ли страшен балет, как его описывают? Профессиональные травмы, конкуренция между коллегами, изнурительные диеты — неизменные спутники любой балерины?
СТАНИСЛАВА ПОСТНОВА Действительно, в нашей профессии встречаются профессиональные травмы, от них не застрахован никто. Другой вопрос, если ты работаешь с головой и правильно распределяешь физические нагрузки, травм можно избежать или, по крайней мере, сократить их количество. Когда ты очень устал и не полностью контролируешь свои действия, чаще всего на уставшие ноги и получаешь травмы. Поэтому, я считаю, надо всегда, в любом состоянии работать с умом, и лучше вовремя закончить, чем травмироваться.
С диетами тоже не все однозначно. Когда я очень много работаю, то элементарно просто не успеваю поесть. Специально я никогда не ограничивала себя в еде и, наверное, никогда не стану. Нужно питаться сбалансированно, чтобы хватало сил и мышцы развивались правильно. В общем, не берусь судить за других, но я себя диетами не изнуряла, ни в коем случае не голодала, потому что все это негативно влияет на организм. Кроме того, знаю на своем опыте: если вечером я плотно не покушаю, то на утро просыпаюсь без сил, а впереди рабочий день.
Конкуренция действительно присутствует в нашей профессии. Я стараюсь избегать общения с очень завистливыми людьми, просто отгораживаюсь от них. В нашей профессии есть и добрые, понимающие люди, которые всегда помогут, с которыми можно дружить. Я думаю, все зависит от окружения, от людей. Если человек самодостаточный и его все устраивает и в жизни, и в профессии, тогда может развиваться нормальная здоровая конкуренция.
ELLE Что представляет собой «золотой стандарт» балерины — рост, вес, параметры?
С.П. Сложный вопрос. Да, существует стандартный набор данных, которые должна иметь каждая балерина. Это, конечно, шаг, красивая высокая стопа, подъем, выворотность, прыжок, гибкость суставов. Очень важен внешний вид: балерина должна быть стройной, иметь длинные руки, ноги. Важны музыкальность и выразительность. Естественно, у каждого танцовщика есть свои недостатки, и именно от набора положительных качеств во многом зависит дальнейшее распределение: кто становится ведущим солистом, а кто — артистом кордебалета. Впрочем, почти все изначальные данные можно развить. Конкретного стандарта, думаю, не существует. Каждая балерина трогает зрителя своими личными неповторимыми качествами, цепляет своей индивидуальностью. Балет — это искусство, а в искусстве не должно быть четких рамок.
ELLE Как обычно проходит твой день?
С.П. Обычно я занята с 9 утра до 8 вечера. Занятия в академии проходят по расписанию, мы начинаем в 9 и заканчиваем в 18.30. Иногда приходим ко второй или третьей паре. У нас есть и общеобразовательные, и специальные предметы. Это, конечно, не математика и физика, а, например, история театра, балета, музыкальная литература. Среди специальных предметов самый важный и основополагающий для нас – классический танец. Это своеобразная профессиональная зарядка, которая обязательно присутствует в жизни балерины и во время учебы, и во время работы в театре. Кроме занятий в течение дня проходят репетиции, поэтому к вечеру всегда устаешь и мышцы болят. Поэтому даже обеденный перерыв большинство из нас используют не по назначению: мы быстро перекусываем и успеваем поспать, чтобы немного восстановить силы. Вечером после занятий я обычно еду в театр, работаю с педагогами там и набираюсь мастерства у тех, кто достиг многого в профессии. Это очень здорово, что культура балета передается из поколения в поколение.
ELLE Есть ли у тебя любимые части балетной подготовки?
С.П. Одно из моих любимых движений у станка – адажио. Это медленные плавные движения под красивую широкую музыку. Мне нравится, когда звучит красивая музыка и ее паузы можно заполнять чувствами, вдохнуть в нее свои эмоции через движение. Именно так рождается настоящая красота и грация.
ELLE Остается ли место на что-нибудь кроме регулярных изнурительных репетиций? Спорт, увлечения?
С.П. Свободного времени у меня не так много. И когда оно появляется — это может быть конец рабочего дня или выходной — я обожаю встречаться с друзьями: получаю от этого дополнительное вдохновение, положительную энергию.
Мое главное увлечение — это рисование. Почти каждые выходные я стараюсь ходить в студию и рисовать. Это может быть картина маслом или незатейливый скетч, это очень хорошо помогает мне расслабиться, помедитировать. Думаю, в нашей профессии очень важно отвлекаться, потому что нужна дополнительная подзарядка, как физическая, так и эмоциональная. Поэтому я стараюсь выделять часть своего времени на походы с друзьями в кино, в драмтеатр. Бываю в бассейне: люблю плавать и это очень полезно для мышц.
ELLE Расскажи про свой режим питания.
С.П. Я ем все, но не так много, как хотелось бы. При таком интенсивном графике занятий и репетиций питаться очень важно, иначе не будет сил. Мне повезло: генетически мне передался такой обмен веществ, что на фигуру не влияют калории, полученные от сладостей и пирожных. Утром я могу выпить кофе с круассаном или йогуртом, потом в течение дня в академии я почти не ем, только немного перекусываю. Это могут быть батончики, мюсли, фрукты или овощи. В коротких перерывах между занятиями пью чай или воду. В обеденный перерыв я обычно сплю, плотный обед в любом случае будет лишним перед занятиями или репетициями. И только вечером могу позволить себе полноценный ужин, иногда это даже может быть пицца или паста. Знаю, что это не очень правильно, но если вечером я не поем, то с утра проснусь без сил.
ELLE Были ли моменты, когда хотелось оставить балет?
С.П. Многие задают этот вопрос. Я скажу однозначно нет, потому что считаю, что балет — это моя жизнь. Да, бывают тяжелые моменты, когда руки опускаются, сил нет, мышцы болят и внутри на душе пустота. Но для меня в таком случае самое лучшее лекарство — встать к станку и работать дальше. Танец излечивает меня, мое тело, мою душу. Моя жизнь была бы невозможна без этого.
ELLE Откуда взять мотивацию продолжать, даже если опускаются руки?
С.П. Лучшая мотивация — это пойти и продолжить работу. На меня часто положительно влияют педагоги. Они всегда найдут нужные слова, ведь сами не раз, когда были танцовщиками, находились в подобных ситуациях. Плечо близких, педагогов, друзей, любимых и дорогих людей всегда очень помогает. Еще мне помогают видеозаписи с танцами разных звезд балета. Я могу провести вечер, уткнувшись в компьютер, и без остановки смотреть разные балеты или один балет в исполнении разных танцовщиков, и на меня это колоссально влияет: когда видишь таких великих людей, появляется дикое желание работать, развиваться дальше.
ELLE Есть ли какой-то список партий, исполнить которые мечтает каждая балерина? О каких мечтаешь ты?
С.П. Я понимаю, что сейчас как танцовщица учусь, развиваюсь, и с каждым днем, с каждой неделей мне становятся интересны новые рамки, новые проекты, новая хореография. И, возможно, список, который я назову, через полгода изменится кардинально. В первую очеред, конечно, это золотая классика: ведущие партии в балетах Чайковского «Лебединое озеро», Минкуса «Дон Кихот», в прекрасном балете «Баядерка», где Никия — партия моей мечты, всей моей жизни. Как многие любят мечтать о «Лебедином озере», о партии Одетты или Одиллии, так я всю жизнь мечтаю о партии Никии в балете «Баядерка».
Меня привлекает и современная хореография. Мне нравится создавать что-то новое, работать непосредственно с балетмейстером. Так, например, я проводила работу над номером «Диалог с собой» с Андреем Меркурьевым, ведущим солистом Большого театра. Мы создавали этот номер вместе, подбирали музыку. Естественно, движения создавал Андрей, но он всегда был за то, чтобы выслушать меня как исполнительницу: как я чувствую это движение, что мне лучше поставить.
И, конечно, я не могу забыть о неоклассике, например о хореографии и постановках Джорджа Баланчина. Это для меня, наверное, второй эталон, как человек может двигаться в пространстве под музыку. Мне очень нравится одна из постановок Баланчина - балет «Драгоценности» и партия бриллианта. Это невероятно завораживающее зрелище — моя вторая после Никии партия мечты.
ELLE На каких сценах, кроме Большого, считается наиболее престижно выступать? Где бы хотелось выступить тебе?
С.П. Думаю, ни для кого не секрет, что два самых лучших русских театра — это Большой и Мариинский. Я даже наберусь смелости сказать, что это два лучших театра в мире. Если русский балет — самый лучший в мире, то два его ведущих театра могут считаться храмами всего балетного искусства. Конечно, мне было бы интересно поработать с труппами и потанцевать на сценах таких театров, как Опера Гарнье в Париже, Ла Скала в Италии, Ковент-Гарден в Лондоне. В английской столице живет много моих друзей, и мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь они могли прийти в театр и посмотреть на меня как на приглашенную балерину. Вообще выход на любую сцену для меня — это счастье и море положительных эмоций. Конечно, чем больше масштаб сцены, тем выше ответственность и волнение, но сейчас, когда я только начинаю свой путь, мне так хочется танцевать, творить, постоянно что-то делать, перевоплощаться в новые образы, что для меня каждый выход на сцену — это маленький праздник. На данный момент я мечтаю станцевать на всех сценах мира.
ELLE Что для тебя значат мода и стиль?
С.П. Стиль для меня - это сочетание индивидуальности, безупречного вкуса и комфорта. Когда мне удобно, когда это мой цвет и фасон, только тогда я уверена, что выгляжу достойно. Для меня это одинаково важно и в повседневной жизни, и на занятиях, и на выступлениях. Например, в начале урока или репетиции мы любим надеть на себя все сразу, чтобы было тепло и мышцы разогревались – даже такие разогревочные вещи я стараюсь подбирать друг к другу: гетры, шорты, тонкую шерстяную кофту и жилетку. Все должно быть выдержано в одном стиле.
ELLE Балет обычно ассоциируется с красотой и элегантностью. Есть ли в нем место для спортивного стиля и кроссовок, например?
С.П. Еще как! Кроссовки всегда выручают: в моем шкафчике в раздевалке академии всегда стоит запасная пара, потому что вечером ноги настолько устают, что невозможно влезть ни в какую другую обувь кроме удобных кроссовок.
ELLE В чем тебе наиболее удобно тренироваться?
С.П. Балетная форма в академии – это купальник, трико и тонкая юбка из шифона. Все максимально открыто, чтобы педагоги могли видеть работу мышц и все наши движения. Ведь задача обучения в академии состоит именно в том, чтобы отработать все базовые движения, довести свою профессиональную форму до идеала. А затем, во время работы в театре, на эту базу будет накладываться актерское мастерство и индивидуальность артиста – все, из чего складывается талант и умение проживать на сцене целую жизнь.
ELLE Расскажи, как изменилась твоя жизнь после того, как ты стала популярной в Instagram?
С.П. Когда я начинала вести инстаграм, не думала, что смогу добиться такого количества подписчиков. Изначально моей целью было показать миру свои балетные достижения, повседневную жизнь, чем я занимаюсь и как живу. Позже я стала выкладывать балетные видео, фотографии, их публиковали популярные балетные страницы – так потихоньку начали приходить подписчики. Когда у меня было около 20 тысяч подписчиков, я начала работать с профессионалами в жанре фотографии, мы вместе делали потрясающие кадры, фэшн-проекты, и интерес к моей странице стал расти еще быстрее. Сейчас за мной в инстаграме следят более 100 тысяч подписчиков, и я по-прежнему показываю мою жизнь в балете и мое развитие, реальность с плюсами и минусами, рассказываю все, как есть. Особенно подписчикам нравятся видео рабочего процесса, выступлений и наших экзаменов – то, что обычно остается за кадром.
ELLE Чувствуешь ли ты, что можешь повлиять на свою аудиторию, ощущаешь ли какую-то ответственность за свои посты?
С.П. Я не так давно начала задаваться этим вопросом. В какой-то момент поняла, что людей действительно интересует то, что я пишу и выкладываю. Раньше я в Instagram писала свои мысли, выкладывала картинки, которые мне нравятся, и ни о чем не задумывалась. Сейчас я действительно понимаю, что у меня есть ответственность перед аудиторией, перед людьми, которые меня читают. Я уже не могу писать всякую ерунду, я должна отвечать за качество фотографий, текстов. Несмотря на появившуюся ответственность, я понимаю, что все равно должна делать это с душой, оставлять свою индивидуальность и вести живой блог без каких-то шаблонов, заретушированных фотографий и надуманных текстов.
ELLE У тебя есть кумиры, на которых ты равняешься?
С.П. Диана Вишнева. Я восхищаюсь ее отдачей и энергией. Харизма, красота, сила – в ней есть все. Мне интересно, как у нее получается совмещать работу в жанре классического танца с экспериментами в области современной хореографии. На ее фестивале Context каждый год собираются лучшие хореографы мира с современными постановками. Диана многогранна и вне профессии балерины: она активно участвует в светской жизни, сотрудничает с крупными брендами, пробует себя в разных амплуа и проектах. Балет – это 90% нашей жизни, но это не вся жизнь. Как и Диана, я не планирую сидеть на одном месте и ограничивать свое развитие только сферой балета.
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