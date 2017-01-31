Станислава Постнова: «Балет – это 90% нашей жизни, но не вся жизнь»

18-летняя Станислава Постнова – ученица выпускного класса Московской государственной академии хореографии. В арсенале хрупкой девушки – серебряная медаль на Международном конкурсе Юрия Григоровича «Молодой балет мира», 100-тысячная армия подписчиков в Instagram и сотрудничество с брендом Nike (Станислава стала лицом новой коллекции Black & White). Юная балерина рассказала ELLE о своих отношениях с модой, стереотипах, связанных с балетом, и ежедневной рутине будущей примы лучших театров мира.

ELLE Так ли страшен балет, как его описывают? Профессиональные травмы, конкуренция между коллегами, изнурительные диеты — неизменные спутники любой балерины?

СТАНИСЛАВА ПОСТНОВА Действительно, в нашей профессии встречаются профессиональные травмы, от них не застрахован никто. Другой вопрос, если ты работаешь с головой и правильно распределяешь физические нагрузки, травм можно избежать или, по крайней мере, сократить их количество. Когда ты очень устал и не полностью контролируешь свои действия, чаще всего на уставшие ноги и получаешь травмы. Поэтому, я считаю, надо всегда, в любом состоянии работать с умом, и лучше вовремя закончить, чем травмироваться.

С диетами тоже не все однозначно. Когда я очень много работаю, то элементарно просто не успеваю поесть. Специально я никогда не ограничивала себя в еде и, наверное, никогда не стану. Нужно питаться сбалансированно, чтобы хватало сил и мышцы развивались правильно. В общем, не берусь судить за других, но я себя диетами не изнуряла, ни в коем случае не голодала, потому что все это негативно влияет на организм. Кроме того, знаю на своем опыте: если вечером я плотно не покушаю, то на утро просыпаюсь без сил, а впереди рабочий день.

Конкуренция действительно присутствует в нашей профессии. Я стараюсь избегать общения с очень завистливыми людьми, просто отгораживаюсь от них. В нашей профессии есть и добрые, понимающие люди, которые всегда помогут, с которыми можно дружить. Я думаю, все зависит от окружения, от людей. Если человек самодостаточный и его все устраивает и в жизни, и в профессии, тогда может развиваться нормальная здоровая конкуренция.

ELLE Что представляет собой «золотой стандарт» балерины — рост, вес, параметры?

С.П. Сложный вопрос. Да, существует стандартный набор данных, которые должна иметь каждая балерина. Это, конечно, шаг, красивая высокая стопа, подъем, выворотность, прыжок, гибкость суставов. Очень важен внешний вид: балерина должна быть стройной, иметь длинные руки, ноги. Важны музыкальность и выразительность. Естественно, у каждого танцовщика есть свои недостатки, и именно от набора положительных качеств во многом зависит дальнейшее распределение: кто становится ведущим солистом, а кто — артистом кордебалета. Впрочем, почти все изначальные данные можно развить. Конкретного стандарта, думаю, не существует. Каждая балерина трогает зрителя своими личными неповторимыми качествами, цепляет своей индивидуальностью. Балет — это искусство, а в искусстве не должно быть четких рамок.

ELLE Как обычно проходит твой день?

С.П. Обычно я занята с 9 утра до 8 вечера. Занятия в академии проходят по расписанию, мы начинаем в 9 и заканчиваем в 18.30. Иногда приходим ко второй или третьей паре. У нас есть и общеобразовательные, и специальные предметы. Это, конечно, не математика и физика, а, например, история театра, балета, музыкальная литература. Среди специальных предметов самый важный и основополагающий для нас – классический танец. Это своеобразная профессиональная зарядка, которая обязательно присутствует в жизни балерины и во время учебы, и во время работы в театре. Кроме занятий в течение дня проходят репетиции, поэтому к вечеру всегда устаешь и мышцы болят. Поэтому даже обеденный перерыв большинство из нас используют не по назначению: мы быстро перекусываем и успеваем поспать, чтобы немного восстановить силы. Вечером после занятий я обычно еду в театр, работаю с педагогами там и набираюсь мастерства у тех, кто достиг многого в профессии. Это очень здорово, что культура балета передается из поколения в поколение.

ELLE Есть ли у тебя любимые части балетной подготовки?

С.П. Одно из моих любимых движений у станка – адажио. Это медленные плавные движения под красивую широкую музыку. Мне нравится, когда звучит красивая музыка и ее паузы можно заполнять чувствами, вдохнуть в нее свои эмоции через движение. Именно так рождается настоящая красота и грация.

ELLE Остается ли место на что-нибудь кроме регулярных изнурительных репетиций? Спорт, увлечения?

С.П. Свободного времени у меня не так много. И когда оно появляется — это может быть конец рабочего дня или выходной — я обожаю встречаться с друзьями: получаю от этого дополнительное вдохновение, положительную энергию.

Мое главное увлечение — это рисование. Почти каждые выходные я стараюсь ходить в студию и рисовать. Это может быть картина маслом или незатейливый скетч, это очень хорошо помогает мне расслабиться, помедитировать. Думаю, в нашей профессии очень важно отвлекаться, потому что нужна дополнительная подзарядка, как физическая, так и эмоциональная. Поэтому я стараюсь выделять часть своего времени на походы с друзьями в кино, в драмтеатр. Бываю в бассейне: люблю плавать и это очень полезно для мышц.

ELLE Расскажи про свой режим питания.

С.П. Я ем все, но не так много, как хотелось бы. При таком интенсивном графике занятий и репетиций питаться очень важно, иначе не будет сил. Мне повезло: генетически мне передался такой обмен веществ, что на фигуру не влияют калории, полученные от сладостей и пирожных. Утром я могу выпить кофе с круассаном или йогуртом, потом в течение дня в академии я почти не ем, только немного перекусываю. Это могут быть батончики, мюсли, фрукты или овощи. В коротких перерывах между занятиями пью чай или воду. В обеденный перерыв я обычно сплю, плотный обед в любом случае будет лишним перед занятиями или репетициями. И только вечером могу позволить себе полноценный ужин, иногда это даже может быть пицца или паста. Знаю, что это не очень правильно, но если вечером я не поем, то с утра проснусь без сил.