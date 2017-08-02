София Коппола: «Ночью я ощущаю себя в абсолютном одиночестве»

Даже имея в багаже венецианского «Золотого льва» за драму «Где-то» и статуэтку «Оскар» за «Лучший сценарий на иностранном языке» к «Трудностям перевода», София Коппола воспринималась критиками как пусть и талантливая, но все-таки «папина дочка». Ну как еще доказать всем собственную состоятельность? Замахнувшись на ремейк фильма «Обманутый» с Клинтом Иствудом и Джеральдин Пейдж в главных ролях, она рисковала многим — никому не хочется прослыть человеком, загубившим кино из голливудского золотого фонда. Но она решилась! И собрала отличную команду. На ее съемочной площадке (впрочем, как и всегда) каждое имя — на вес золота: Николь Кидман, Колин Фаррелл, Кирстен Данст, Эль Фаннинг. К тому же, за визуальную часть отвечал гений-оператор Филипп Ле Сурд, номинант «Оскара» и напарник мэтра Вонга Карвая. Итог рискового мероприятия? Картина «Роковое искушение» и звание «Лучший режиссер», которое присвоило ей жюри Каннского фестиваля во главе с Педро Альмодоваром. Дождалась и заслужила! В одно мгновение задумчивая и обворожительная папина дочка превратилась в признанного мэтра европейского и американского кино. Чего еще можно пожелать?

ФОТО Andrew Durham

ELLE Поздравляю вас с победой на Каннском кинофестивале! Кирстен Данст рассказала мне, что вы были в Кони-Айленде, когда вам сообщили, что вы стали «Лучшим режиссером». Расскажите, как ­узнали и восприняли эту новость? СОФИЯ КОППОЛА Я была дома со своими детьми и, хотя старалась не думать о фестивале, конечно, надеялась, что фильм оценят. А утром мне позвонили и сказали, что я выиграла и что меня ждет приз! Правда, в какой номинации, мне тогда так и не сообщили. Только позднее я узнала, что это награда за лучшую режиссерскую работу. Я была удивлена и обрадована. ELLE Этот Каннский кинофестиваль не был дебютным в вашей жизни. Впервые вы побывали на нем в 8 лет. Помните, что тогда чувствовали? С.К. Я отлично помню свой день рождения — как раз перед началом фестиваля, на котором мой отец представлял «Апокалипсис сегодня». Было очень волнительно: я искренне удивлялась, что смогу просто выйти на набережную Круазетт и встретить многих выдающихся кинематографистов… У меня всегда была определенная сентиментальная связь с Каннами. Именно сюда я привезла свой дебютный фильм «Девственницы-самоубийцы», который тогда очень благосклонно приняли. Я почувствовала, что с этого момента начинается моя карьера ­режиссера. Да, у меня есть множество историй, связанных с Каннами.

ELLE О чем в действительности рассказывает ваше «Роковое искушение»? Какова настоящая история этих трех женщин? С.К. В картине Дона Сигела (режиссер оригинального фильма «Обманутый». — Прим. ELLE) история о солдате, открывающем для себя мир женщин, рассказывается с позиции мужчины. Поэтому когда я вновь обратилась к этому сюжету, то подумала, что хочу показать его женскими глазами. Главных героинь воспитывали беззаботными, милыми леди, но внезапно все парни ушли на фронт. Появление раненого солдата пробуждает в них чувства, которые прежде они сами в себе подавляли. Мне было интересно наблюдать за ними в динамике и ­изучать их. Думаю, что изменение соотношения сил между мужчинами и женщинами, которое все мы чувствуем ­сегодня, в этой истории доведено до абсолюта. ELLE Вы не первый раз работаете с Кирстен Данст и Эль Фаннинг. Как и многие режиссеры (например, Вуди Аллен), предпочитаете делать проекты с одной и той же командой? С.К. Я стараюсь быть открытой ко всему новому, в том числе и актерам. Но у меня есть особая связь с Кирстен — она мое альтер эго и отличный напарник, с которым мне всегда комфортно работать. «Роковое искушение» — наш третий совместный фильм. А с Эль Фаннинг мы познакомились, когда ей было всего 11! Я сразу поняла, какая она особенная, и не перестаю удивляться тому, что она делает, как изменяется с возрастом и становится молодой женщиной. Я работаю в команде людей, с которыми мы понимаем друг друга с полуслова, а это колоссальная помощь.

ELLE На самом деле не так много фильмов, в центре повествования которых — женщины. А вы как раз любите рассказывать о серьезных женских персонажах. Это ваш осознанный выбор? С.К. Мне интересны истории о женщинах, потому что это и мой опыт тоже. Плюс мне хотелось рассказать о героинях разных возрастов, показать, чем они отличаются друг от друга и как реагируют на происходящие события. ELLE Почему вы выбрали Колина Фаррелла на главную мужскую роль? С.К. О, это была самая трудная роль для кастинга! Кто бы мог сыграть женских персонажей, я примерно представляла, но нужно было найти им в напарники подходящего актера — самостоятельного и харизматичного. Мне нужен был герой, который казался бы мужественным и сексуальным самым разным женщинам. Я потратила год на то, что спрашивала у всех вокруг: «Кто ваш любимый актер, которого вы считаете сексуальным?» Я даже задала этот вопрос всем мамам в школе моих дочерей. ELLE Я слышала, что для Колина Фаррелла эти съемки стали самыми веселыми за всю его карьеру. Наверное, потому, что он постоянно был в центре внимания такого ­количества женщин. С.К. Думаю, Колин — очень уверенный в себе человек и он действительно любит женщин. Поэтому, полагаю, он был счастлив отойти на задний план и дать им возможность стать сильными. Мне кажется, ему было весело наблюдать, как женщины обманывают друг друга ради него, пока он, раненый, лежит на подушке. От настоящего мужчины требуется уверенность, чтобы позволить женщинам брать на себя ответственность. ELLE Кирстен рассказывала, что когда вы с ней встретились впервые, то настойчиво советовали не исправлять прикус. И, думаю, это повлияло на нее — ведь молодой актрисе сложно поверить в себя, когда вокруг все только и требуют что-то в себе изменить. А кто помог вам обрести уверенность в себе? С.К. Я встретила Анжелику Хьюстон (известная американская актриса и режиссер. — Прим. ELLE), когда мне было около 14 лет. Она сказала мне: «Не волнуйся, однажды ты перерастешь свой нос». (Улыбается.) И я подумала, что когда-нибудь обязательно должна стать такой же ­уверенной в себе, как она.

ELLE Вы предпочитаете драмы или комедии? С.К. Не могу выбрать — мне нравится и то и другое. Эти жанры очень подходят друг другу. Я люблю истории, в которых есть и печаль, и юмор. Все как в жизни: драматический момент может разрешиться смешной историей. ELLE Чья культура оказала на вас большее влияние — европейская или американская? С.К. Я люблю Европу, но выросла в Северной Калифорнии, и это — значительная часть меня. Мой отец всегда акцентировал внимание на том, что он итальянец, хотя мы много времени провели во Франции. Повезло, что у меня была возможность пожить в Европе и многое взять от местной культуры. Но Калифорния всегда в ­моем сердце. ELLE Вы жаворонок или сова? С.К. Не могу сказать, что я люблю работать по утрам. Раньше я могла не спать всю ночь, если писала. Но сейчас у меня появились дети, и я стала скорее «дневным» человеком. Ты не можешь работать всю ночь, а потом проснуться рано утром ради детей. Тем более, когда снимаешь фильм, тебе также приходится вставать как можно раньше. Но, если говорить о моих предпочтениях, я люблю ночь. В это время ты ощущаешь себя в абсолютном одиночестве, полностью отрезанной от мира. ELLE Я всегда полагала, что вы немного склонны к ностальгии по былым временам: скажите, вы пишете настоящие письма? С.К. Да. Я действительно люблю бумажные письма. У меня даже есть блокнот для заметок и планов на день. Мне нравятся красивые канцелярские принадлежности. И я всегда помню, что записала на конкретной странице. Так что заметки на iPhone для меня не так удобны. ELLE В этом году я разговаривала с вашей мамой, Элинор Копполой, и она сказала, что ее новая работа («Париж подождет») была частично вдохновлена вашим фильмом «Трудности перевода». На его примере она увидела, как собственная жизнь становится материалом для кино. А что вы ­переняли от своей матери? С.К. Моя мама всегда интересовалась современным искусством и водила меня в музеи, на выставки, объясняя, как важно быть художником и уметь что-то создавать. Это поддерживало меня и вдохновляло. Также, думаю, я переняла ее умение сохранять внешнее спокойствие в любой ситуации, даже во время шторма. ELLE Расскажите о вашем сотрудничестве с Cartier: почему вы любите этот бренд? С.К. Представители Cartier попросили меня снять для них проморолик о Panthère Watch, и я была рада этому сотрудничеству. Бренд всегда ассоциировался у меня с эпохой европейского гламура 1970–1980-х — а я очень люблю тот период. Так что было весело — снять что-то гламурное. Я получаю настоящее удовольствие, работая над коммерческим проектом, потому что могу выбирать ту команду, которую хочу. К тому же так я познакомилась со многими профессионалами. Работа над полнометражным фильмом занимает так много времени. А здесь можно четко выразить одну идею коротко и ­ясно. И это здорово! ELLE Вы много путешествуете: любите делать это налегке или с объемным багажом? С.К. Я бы сказала — нечто среднее. Но я так и не научилась правильно собирать вещи. (Смеется.) Хотела бы делать это намного лучше. Каждый раз перед поездкой волнуюсь из-за того, что могла забыть что-то важное. В самолет я всегда беру крем для лица и разные мелочи, которые могут сделать полет более приятным. И хотя стараюсь не привозить с собой много багажа, в нем всегда оказывается что-то лишнее. В общем, я не очень рациональна! Триллер «Роковое искушение» в ­прокате с 27 июля

Факты о «роковом искушении»