Шарлотта Генсбур: «У меня не слишком открытый характер, но я от этого не страдаю»

Два года назад она уезжала из Франции совсем в другом настроении: ее старшая сестра, модный фотограф Кейт Барри, шагнув из окна, ушла из жизни... Тогда Шарлотта решила перешагнуть океан — ей был необходим хотя бы глоток свежего воздуха. И перемена мест помогла, как лекарство: сегодня актриса реже появляется на экране, зато все увереннее ощущает себя в реальности и гораздо чаще смеется! Она пришла на интервью в кроссовках и джинсах, ветер с Атлантики будто гуляет в ее растрепанных волосах. В свои 45 лет Генсбур по-прежнему выглядит подростком, который лишь открывает себя, новую жизнь — и огни Нью-Йорка.

ELLE Чего вы ждали от переезда в Америку?

ШАРЛОТТА ГЕНСБУР Два года назад у меня было одно желание — взглянуть на мир по-новому. И я очень порадовалась, вновь обнаружив в себе любопытство. До переезда я совсем не была влюблена в Нью-Йорк, а теперь с каждым днем он мне нравится все больше. Поначалу было не очень легко: я ощущала себя чужаком, иностранкой. А потом поняла, что все мы тут в какой-то степени эмигранты. Здесь каждый говорит со своим акцентом, но с удовольствием подскажет какой-нибудь любимый адрес, поделится секретом, даст совет. Здесь люди помогают.

ELLE А по Парижу не скучаете?

Ш.Г. Пока что нет, но знаю, что когда-нибудь туда вернусь. Большое видится на расстоянии. Во Франции остались мама, моя сестра Лу. Со мной здесь только младшие дети Алис и Джо, а старший, Бен, — в Англии. Ну в общем, это нормально, ему все-таки 19 лет! (Смеется.) А если серьезно, то в Нью-Йорке я наконец смогла себя почувствовать по-настоящему собой. В Париже в последнее время мне это не очень удавалось.

ELLE Из-за чего? Что мешало — ваш имидж, известное имя?

Ш.Г. Ну конечно, имя, а здесь у меня абсолютная анонимность! Я каждый раз удивляюсь, когда меня кто-то узнает. И даже тогда люди со мной говорят о ролях, о фильмах Ларса фон Триера, а не о моих знаменитых родителях, как это всегда бывает во Франции. Быть прежде всего дочкой Сержа Генсбура и Джейн Биркин — в 45 лет это даже как-то неловко. (Смеется.) Мне хотелось не сбежать от популярности, а просто вернуться к себе.

ELLE И как теперь выглядит ­ваша повседневная жизнь?

Ш.Г. Очень просто — семья, школа. Поскольку Иван (актер и режиссер Иван Атталь, гражданский муж Шарлотты Генсбур. — Прим. ELLE) из-за работы часто бывает в разъездах, я много времени провожу с детьми, они ходят в американскую школу. ­Готовлю, рисую, занимаюсь спортом. Наше жилье — это лофт в Трайбека, на Манхэттене, который я очень люблю. Мне нравится бывать на улицах Нью-Йорка. В Париже у меня был велосипед, но я им практически не пользовалась. А здесь езжу буквально повсюду, я ­просто наслаждаюсь свободой! Могу и пешком пройти много километров, сама того не замечая, в любое время года. Здешний климат довольно резкий, но это хорошо освежает мозги! (Смеется.)

ELLE Свой пятый альбом вы начали записывать три года назад. Когда же будет премьера?

Ш.Г. Да, надо признать, что на этот раз процесс оказался гораздо более долгим. Работая над другими альбомами, я все-таки оставалась в роли ведомой, а сейчас мне хочется быть по-настоящему автором. Знаете, очень трудно остановиться, когда никто не скажет тебе: «Стоп! Записали, отлично». Всегда хочется сделать лучше, что-то еще исправить. Особенно собственный голос! (Смеется.)

ELLE А что скажете насчет новых ролей в кино?

Ш.Г. Теперь мне стало немного сложнее сниматься. Моей дочери 13, просто так школу не прогуляешь. И если Иван в Париже, то как все наши расписания состыковать? Но это и к лучшему: есть повод пересмотреть свои приоритеты. В свое время у меня была настоящая булимия в плане съемок, а сейчас это проходит. Только что закончились три месяца, которые я целиком провела на площадке «Обещания на рассвете» (в фильме Эрика Барбье по культовому роману Ромена Гари партнером Шарлотты Генсбур стал французский актер Пьер Нине. — Прим. ELLE). Выложилась настолько, что сейчас совсем не готова думать о новых проектах.

ELLE Зато вы опять снимаетесь для моды — стали лицом новой кампании Gerard Darel. В прошлый раз вы сотрудничали с маркой с 2003-го по 2005 год...

Ш.Г. Даниэль Дарел, новый креативный директор бренда, увидела меня в одном из журналов, ей понравилась моя новая прическа, и она мне позвонила. Признаюсь, это очень приятно. Как и с Николя Гескьером, креативным директором Louis Vuitton, в этих отношениях я больше всего ценю личные, человеческие связи.

ELLE А в Нью-Йорке у вас появились новые друзья, знакомые?

Ш.Г. Пожалуй, нет. Но у меня и в Париже была не слишком активная светская жизнь. Меня не тянет на веселые вечеринки, у меня не слишком открытый характер, меня вряд ли кто назовет очень общительной. Но я от этого не страдаю.

ELLE Вы говорили в своих интервью, что родители просто вам не привили вкус к празднику...

Ш.Г. Здесь надо уточнить: в творчестве у них, конечно, была склонность к темным тонам, однако в 1970-х и начале 1980-х годов они жили бесконечно легко и беззаботно. Они непрерывно общались с друзьями, все время что-то праздновали, там было сплошное веселье. Вот чему они точно меня не научили, так это заботиться о себе самой. Все эти «любить и принимать себя такой, как ты есть» — ну совершенно не про меня!

ELLE И все-таки вы же где-то бываете в Нью-Йорке. Можете поделиться хотя бы парочкой любимых адресов?

Ш.Г. Конечно. Например, я люблю музей Neue Galerie возле Центрального парка: там бывают потрясающие выставки австрийского искусства. На рынке в Челси можно отлично пообедать, к тому же там лучший в Нью-Йорке рыбный прилавок. А спортивные вещи я покупаю в Outdoor Voices. В Париже я никогда не вышла бы на улицу в такой одежде, а здесь чувствую себя в ней чуть больше американкой.