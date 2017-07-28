Саша Бортич: «Я очень редко бываю на светских тусовках»

Странное дело, Саша Бортич проснулась знаменитой не после премьеры дорогого отечественного блокбастера, как это у нас принято, а после дебюта в откровенной драме режиссера Нигины Сайфуллаевой «Как меня зовут». Как зовут эту девушку, в 2014-м запомнили все, да так крепко, что уже не забыть. Тем более что Саша вдруг развила поистине нечеловеческую работоспособность — любая маститая актриса позавидовала бы. «Духless 2», «Про Любовь», «Викинг», «Вы все меня бесите», «Филфак» — это меньше половины списка фильмов и сериалов, в которых 22-летняя красотка уже снялась или снимается сейчас. Дальше — больше. Сегодня Бортич задействована сразу в нескольких крупных проектах: драме «Жги!», триллере «Проводник» и мини-сериале «Чужая кровь». Что добавить? Конкурентки, берегитесь!

Водолазка из хлопка и нейлона, Wolford; серьги Threads, желтое золото, бриллианты, David Yurman. На правой руке: кольцо Allegra, розовое золото, бриллианты, кольцо Allegra, желтое золото, черные бриллианты, сапфиры, все — de Grisogono. На левой руке: кольцо Albion, желтое золото, бриллианты, аметист, David Yurman ФОТО Arseny Jabiev СТИЛЬ Vadim Galaganov

ELLE Вы с детства хотели стать актрисой? САША БОРТИЧ Совсем нет, я вообще не мечтала об этом. Просто в 9 классе пошла на актерские курсы, а потом поступила в театральный вуз — так получилось. Цели иметь толпы поклонников у меня точно никогда не было. Я не представляла себя окруженной фанатами или что-то в этом духе. ELLE И все же вы известны на всю страну! Слава не утомляет? С.Б. Ах, эта слава, слава! (Смеется.) К ­чему такое громкое слово? Даже не знаю, что ответить… Скажу, что плакаты с моим изображением, развешанные по всему ­городу, — весьма сомнительное ­удовольствие.

Жакет из шелка и шерсти, колье, все — Chanel ФОТО Arseny Jabiev СТИЛЬ Vadim Galaganov

ELLE А когда на улице узнают, раздражаетесь? С.Б. Ну меня очень мило узнают. Недавно ездила домой, в Гродно, и мама на улице спросила у одной девушки, как пройти к нужному нам дому. Я отстала от нее, подошла только через минуту. Девушка, увидев меня, буквально затряслась от радости, честное слово: «Вот это да! Это же Саша Бортич, здесь, сама!» — Она чуть не расплакалась, правда. Столько комплиментов мне наговорила, и это было совершенно искренне. Хотя бывают разные случаи, конечно. Просто я вообще не люблю подобный лексикон: слава, звезда, ­знаменитость… Я очень много работаю, и все. ELLE В разных журналах писали, что ваша главная цель — большая крепкая семья: пятеро детей, муж-защитник. И чтобы собака еще обязательно была. В общем, идиллическая картинка. Сейчас мечты о семье у вас по-прежнему на первом месте? С.Б. Сразу скажу, я не люблю обсуждать личную жизнь. Это только мое — и точка. Но говоря по теме, я не вижу проблемы совмещать и то и другое, если есть на это желание. Зачем что-то исключать, с головой погружаясь в быт? Все идет так, как идет.

Боди из шелка, брюки из полиэстера, все — Elisabetta Franchi; шляпа из соломы, Ruslan Baginskiy; серьги, собственность Саши; кольцо Garden, белое, желтое и черное золото, аметист, сапфиры, топазы, гранаты и рубины, кольцо, Garden, желтое и черное золото, сапфиры, кварц, шпинель и рубин, все — Roberto Coin ФОТО Arseny Jabiev СТИЛЬ Vadim Galaganov

ELLE Как вы проводите свой день? С.Б. Встаю в 7 утра, еду на съемочную площадку в Химки, возвращаюсь домой в 10 вечера, сплю, а назавтра все повторяется опять. (Смеется.) ELLE Но свободные дни бывают? С.Б. Да, и тогда я стараюсь навещать маму. Еще, если погода хорошая, люблю погулять, в кино сходить… Сейчас столько интересных фильмов выходит, даже не успеваю все посмотреть. ELLE Значит, вы совсем не тусовщица? С.Б. Ой, нет, нет. Это не про меня. То есть я хожу на светские мероприятия, но это бывает так редко! Разве что хорошие знакомые позовут или желание вдруг появится, но такое бывает нечасто. (Смеется.)

Комбинезон из полиэстера, Escada; туфли из лакированной кожи, Moreschi; серьги Giardini Segreti, розовое золото, бриллианты, аметисты, жадеиты, Pasquale Bruni; колье, Chanel; часы Classico Lady Jewellery Paradise Bird, белое золото, эмаль, бриллианты, Ulysse Nardin ФОТО Arseny Jabiev СТИЛЬ Vadim Galaganov

ELLE Какие роли предпочитаете — комедийные или драматические? С.Б. Конечно, драматические, я же настоящая drama queen! Мне только дай порыдать. (Улыбается.) Например, недавно я посмотрела видео о девочке, бежавшей из Северной Кореи, где она рассказывает о своем детстве, — и все — целое утро я прорыдала над этой историей. Говоря о работе и комедийных ролях, могу признать, что рассмешить человека значительно сложнее, чем заставить его грустить. Да и потом, я с трудом смогу назвать хотя бы парочку крутых российских комедий, вышедших за последние годы, и тут вопрос в качестве юмора. ELLE Долго ли вы «вживаетесь» в новый образ? ­Можете сказать, какая роль была в этом смысле ­самой сложной? С.Б. Я стараюсь всегда использовать максимум времени, которое у меня есть в распоряжении. Для меня все роли особенные и по-своему сложные. Но, конечно, «Викинг» был труднее других из-за эпохи: постоянно нужно было себя контролировать и пытаться прочувствовать то время — как люди себя держали, вели, разговаривали.

Платье из полиэстера, Escada; часы из керамики, Rado; кольцо Fantasia, розовое и черное золото, бриллианты, сапфиры, кварц, рубин, Roberto Coin ФОТО Arseny Jabiev СТИЛЬ Vadim Galaganov

ELLE Что для вас самое сложное в актерской профессии? С.Б. То, что есть многие вещи, которые от тебя не зависят. Ты можешь быть идеально подготовлен к пробам и сделать все на высшем уровне, но, если режиссер или продюсеры не видят тебя в этой роли, ты бессилен. Или, например, когда фильм готов, может оказаться, что на монтаже были приняты решения, которые повлияли на твоего персонажа, и снова актер может только смириться с этим — такая у нас работа. ELLE Какую сторону своего характера вы считаете самой сильной? С.Б. Конечно, я должна сейчас ответить ­что-то про свою несравненную красоту и сексуальность, растущую с каждым днем! (Смеется.) Но, если серьезно, моей силой и одновременно слабостью является искренность. Сейчас не любят прямолинейных и откровенных людей, которые говорят то, что думают. Особенно в нашей профессии. А я к тому же терпеть не могу всех этих светских ужимок: «Ах, ты мой котик, как все здорово прошло!». Просто кошмар какой-то! Поэтому в окружающих я также ценю честность. И ради близких друзей я действительно готова на все — кожу с себя сниму и отдам, если потребуется. ELLE Ок, звучит возвышенно и вдохновляюще. Кстати, что сейчас играет в наушниках? С.Б. Вам не понравится ответ, но — Beastie Boys и Led Zeppelin.

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