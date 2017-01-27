Поппи Делевинь: «В поездках я всегда скучаю по семье»

Поппи Делевинь - настоящая английская роза. Она олицетворяет все, что мы любим и знаем о туманном Альбионе - сдержанность, элегантность, безупречные манеры. Самая модная англичанка в мире - не просто ходячая иллюстрация на тему правильного «британского стиля», но также путеводная звезда всех дизайнеров-соотечественников. Специально для ELLE Поппи рассказала о том, что делает ее красивой, а также дала мастер-класс, как выглядеть модно в любой ситуации.

«Не могу жить без путешествий! Безусловно, это огромный плюс моей работы – новые страны, города, знакомства с интересными людьми. Например, сама я бы никогда не доехала до России, если бы не сотрудничество с брендом Jo Malone London. Единственное, из-за постоянных разъездов я редко вижусь с семьей, мужем и друзьями. Бывает, что из-за работы я пропускаю их дни рождения и другие семейные праздники. Обожаю получать приятные подарки, а еще больше – дарить их другим. Именно этому и посвящена новая кампания Jo Malone London Just because, послом которой я являюсь. Ее основная идея в том, чтобы делать приятные сюрпризы себе и окружающим как можно чаще, по поводу и без. Например, когда ты получил водительские права, приготовил вкусную пасту или выходишь замуж на следующей неделе – да что угодно! Главное – внимание и забота к семье и близким.

Кара и Поппи Делевинь

С ароматами Jo Malone London у меня связана масса приятных воспоминаний. Так, парфюмерная линия Orange Blossom напоминает мне о дне свадьбы: в праздничном декоре были использованы интерьерные свечи с нежным ароматом цитрусовых. Jo Malone London Red Roses – мои самые первые и любимые духи, которыми я пользуюсь с 20 лет. Впрочем, иногда я изменяю им, смешивая сразу два парфюма - Tuberose Angelica и Orange Blossom. Вместе они создают невероятно легкую и романтичную композицию, которая особенно хороша для зимних вечеров. Я - настоящий бьютиголик. При этом для создания идеального макияжа мне достаточно всего нескольких продуктов, которые всегда есть в моей косметичке: консилер MAC, бронзер и помада Bobbi Brown, объемная тушь Charlotte Tilbury для создания пышных ресниц в духе 60-х годов. В моей сумке всегда найдется увлажняющий бальзам для губ от австралийского бренда Dr. PawPaw (в Австралии он стоит около 2 долларов, а в Британии - 15 фунтов), помада яркого оттенка и бронзер Bobbi Brown, чтобы немного освежить макияж. Во все поездки я беру с собой небольшой флакон духов Jo Malone London Amber & Lavender – это любимый аромат моего мужа, который всегда напоминает мне о нем.

Поппи Делевинь с мужем Джеймсом Куком

Каждое утро, как водится, я начинаю с тщательного очищения и увлажнения кожи. Мои фавориты – увлажняющий тоник SkinCeuticals и крем для кожи вокруг глаз Dr. Hauschka. Я никогда не сплю с распущенными волосами, иначе на утро на моей голове будет настоящий хаос. Всегда заплетаю волосы в косу перед сном. Для меня настоящее преступление – лечь спать, не удалив косметику. Конечно, я часто так делала будучи подростком.

Я восхищаюсь Мэрил Стрип за то, что ей удается вдохновлять окружающих, а Джейн Биркин и Джин Шримптон – за их неповторимый и расслабленный стиль. Они были такими шикарными и одновременно естественными, словно не прилагали для этого никаких усилий. Обожаю эпоху 70-х! Быть модной, на мой взгляд, очень легко. Так, основа моего ежедневного гардероба – джинсы-бойфренды или кожаные брюки в сочетании с простыми футболками с забавными надписями или джемперами. Также я обожаю ботинки с необычным декором, например, из шипов, камней или вышивки. В моем гардеробе миллион байкерских курток и объемных дубленок в духе 60-х и 70-х годов. Любой даже самый сдержанный и скучный образ можно дополнить яркими акцентами: сумкой, серьгами, шарфом, эффектной укладкой, в конце концов.