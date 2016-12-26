Нарцисо Родригес: «Аромат — это нечто интимное, спокойное, естественное»

Дизайнеру Нарцисо Родригесу удается все, за что он ни возьмется. В его ­платьях ­дефилируют самые известные дамы, вплоть до Мишель Обамы, а ароматы марки Narciso Rodriguez вот уже 13 лет бьют рекорды продаж по всему миру. В чем секрет такого успеха, выясняла Мария Тараненко.

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В этом году я впервые волновалась, собираясь на нью-йоркскую Неделю моды. Дело было не в напряженной политической обстановке — рядовые американцы относились и относятся к нам превосходно, — а в предстоящем интервью с Нарцисо Родригесом. Ведь как beauty-директор говорить я должна была с ним не о моде, а о парфюмерии.

И хотя организаторы уверяли: кутюрье — страстный аромафанат, я все равно нервничала. Как сказать ему, что 99 % покупательниц в России понятия не имеют, кто такой этот Нарцисо Родригес? И что это не мешает всем его благоухающим творениям начиная с 2003 года, когда появился For Her, становиться бестселлерами. Ведь чем-то он должен объяснить этот феномен!

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Ставка на успех

Накануне интервью я побывала на показе дизайнера. Лаконичный крой, скупая гамма оттенков: любимые цвета Нарцисо — черный и белый — доми­нировали, как обычно. И при этом во всех моделях сквозит удивительная женственность, сексуальность и хрупкость. Жаль, в России одежду Narciso Rodriguez, как говорится, днем с огнем не сыщешь. И первый мой вопрос к кутюрье был о причинах этого. Нарцисо развел руками и кротко улыбнулся. К слову, улыбка у него абсолютно детская: открытая, чуть стеснительная. «Мы продавали какие-то вещи в Санкт-Петербурге с 2000-го по 2008 год. А потом случился кризис», — со вздохом говорит он.

Ателье Narciso Rodriguez в Нью-Йорке

И я решаюсь задать свой главный, пусть и бестактный вопрос: как объяснить тот факт, что fashion-творения Narciso Rodriguez не так известны и популярны, как Dior и Chanel, а ароматы успешно конкурируют с духами этих и других модных Домов. «В композиции не так важно имя, как звучание, — искренне отвечает Нарцисо. — Очень многие в парфюмерной индустрии боятся предложить что-то свое, хотят действовать наверняка. Иными словами, следуют за трендом, а не задают его. Аромат с орхидеей стал популярен? Все делают ароматы с орхидеей. Но это не мой стиль!

Мудборд в офисе Нарцисо

Практически сразу после создания собственного fashion-бренда Narciso Rodriguez я «замахнулся» на парфюмерию. У меня была мечта, одержимость, желание придумать нечто особенное, свое, не в угоду моде. Я просто бредил мускусом, ноты которого тогда использовались только как аккомпанемент и база. А мы вместе с тогда еще молодыми парфюмерами Кристин Нажель и Франсисом Кюркджаном решили отдать мускусу первую партию. И не прогадали!»

Нарцисо нередко можно встретить в ресторане Minetta Tavern

Личные заслуги

Кристин Нажель и Франсис Кюркджан сегодня самые известные и востребованные парфюмеры. Кристин возглавляет ароманаправление Hermès, а Франсис — свою личную марку Maison Francis Kurkdjian, а также творит для десятка ведущих брендов. Но с Нарцисо они больше не работают. «Это было прекрасное сотрудничество, потом же я сделал ставку на других парфюмеров. В последние годы — на Орельена Гишара. Как показал успех наших запусков, и в частности последнего, Narciso Pudree, расчет был верным. Кстати, в Петербурге я был шокирован той любовью, которую аромат пробудил в покупательницах.

У Нарцисо Родригеза три собаки: два йоркширских терьера и один ­чихуахуа

Девушки ждали меня у отеля, чтобы сказать, как им нравится новинка, да и вся продукция Narciso Rodriguez. Я был тронут. Причина моих аромапобед еще и в том, что я много беседую с парфюмерами, апеллирую к чувствам и эмоциям, объясняю, каким вижу новый аромат, чем и как он должен отличаться от всего остального». В общем, ­Нарцисо Родригес откровенно признается, что считает успех парфюмов личной заслугой. И когда я в лоб спрашиваю его об этом, соглашается все с той же своей простодушной мальчишеской улыбкой: «Если относиться к чему-то с настоящей страстью и любовью, то все получается».

Офис дизайнера расположен на Ирвинг-Плейс в Нью-Йорке

Новый букет

Настал черед узнать о новом аромате, который появится к концу зимы. «Я храню верность мускусу. Так что название новинки прогнозируемо: Fleur Musk For Her. В этот раз он звучит вместе с дуэтом из пиона и розы — моих любимых цветов. Флакон сохранит прежние очертания, но станет ярко-розовым. Это мой третий любимый цвет после черного и белого, — признается Нарцисо. — Всегда повторяю, что розовый — новый черный».

Модели за кулисами показа Narciso Rodriguez

А есть ли у Нарцисо табу в парфюмерии и моде? «Мне не нравятся слишком нарочитые и навязчивые запахи. Аромат — это нечто интимное, спокойное, естественное. Не терплю химических и десертных нот. Я фанат шоколада, могу есть его тоннами, балдею от запаха, но не в моей парфюмерии! Хотя никогда не стоит говорить никогда. То же самое с модой. Не люблю кричащие вещи. Свое творчество могу выразить словами: чувственность, комфорт, индивидуальность, сексуальность».

Ароматы For Him Bleu Noir и Narciso Poudree, Narciso Rodriguez

А будет ли гардения?

И еще один традиционный вопрос: о вдохновении. Не жду ничего особенного: обычно творцы мира красоты ограничиваются общими фразами. Но Нарцисо удивительно конкретен: «Это всегда эмоция. Ее может подарить мне человек, цветок, какое-то место и т. д. Однажды в Португалии я попал в апельсиновый сад, когда все деревья были в цвету.

За вдохновением Нарцисо отправляется в галерею современного искусства David Zwirner

Сорвал цветок, сохранил его и вдохновлялся этим воспоминанием, создавая первый аромат. Да-да, именно ноты флердоранжа позволили мускусу зазвучать по-новому. В этом и был секрет успеха моего первенца. Создавая же новый Fleur Musk For Her, я вспоминал о букетах, которые составляла мама. Ну, и если продолжать разговор о цветах, родственниках и вдохновении, то не могу забыть цветы гардении из тетушкиного сада.

Она срезала их и расставляла по дому. Мы тогда жили на севере, где гардении не росли. С тех пор их запах для меня ассоциируется с теплом, светом и отдыхом». Намекает ли дизайнер, что в его грядущем творении будут благоухать цветы гардении?

Одно из любимых мест дизайнера в Нью-Йорке — небоскреб Сигрем Билдинг на Парк-авеню

В ответ Нарцисо лишь смеется и прикладывает палец к губам: «Тсс, я и так рассказал слишком много. Давайте пока насладимся букетом моей мамы, а о гардении тетушки поговорим, когда наступит ее время. Если оно наступит, конечно».