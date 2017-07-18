Пару лет назад ослепительная австралийская супермодель сложила крылья «ангела» Victoria’s Secret . Это, впрочем, не мешает красавице заключать один рекламный контракт за другим. В этом сезоне обладательница идеальной фигуры, шелковистых волос и фирменных ямочек представляет откровенные платья и уютные пальто от Marella. В личной жизни у нее тоже большие перемены: после развода с Леголасом-ловеласом Орландо Блумом звезда инстаграма (у аккаунта @mirandakerr 10 миллионов фолловеров) переключилась на куда более серьезных мужчин. И, переехав в Калифорнию, благосклонно приняла еще одного «подписчика» — самого молодого миллиардера Кремниевой долины, основателя мессенджера Snapchat — 26-летнего Эвана Шпигеля , сделавшего ей в июне ­ предложение .

ELLE Почему вы переехали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес?

МИРАНДА КЕРР Это решение мы приняли вместе с моим бывшим мужем Орландо Блумом: так лучше для нашего пятилетнего сына Флинна. Я обожаю Нью-Йорк, но Калифорния лучше для воспитания детей. Я купила дом в Малибу, и теперь мой сын по утрам выходит в сад, катается на самокате вокруг веранды, прыгает на батуте и плавает в бассейне — где в Нью-Йорке такое возможно?

ELLE Как вы обустроили дом?

М.К. Это пляжный коттедж 1960-х годов. Я не стала его капитально перестраивать. Обошлись тем, что выкрасили стены в белый цвет и отреставрировали полы. Больше всего я люблю огромные окна и открывающийся из них вид. Участок находится на возвышенности в окружении леса, поэтому создается ощущение, что это дом на дереве. У меня есть своеобразная коллекция искусства, состоящая из рисунков Флинна. Я их все ­сохранила, ­поместила в рамы и развесила по стенам.

ELLE Вы неоднократно упоминали, что полюбили органически выращенные овощи еще в далеком австралийском детстве, когда помогали дедушке и бабушке в огороде. А в Малибу у вас есть грядки?

М.К. Да, есть! Выращиваю там капусту, свеклу, фасоль и огурцы. А еще клубнику, чернику и даже лимоны! Это так прекрасно — пойти в сад и сорвать там что-нибудь к столу.

ELLE Вы, похоже, вообще любите, чтобы все было органическим. Расскажите про вашу линию косметики KORA Organics, которую вы запустили еще в 2009 году.

М.К. Хотела бы подчеркнуть, что этим понятием сегодня довольно часто злоупотребляют. Про мою линию правильнее говорить, что это «сертифицированная органическая косметика». Такой статус нелегко получить и удержать: фермерские поля, откуда мы берем сырье, постоянно инспектируют всевозможные комиссии. Они тестируют почву и воду, чтобы убедиться, что наши поставщики не применяют токсичные удобрения.

ELLE Удивительно, что такие места еще остались.

М.К. В моей родной Австралии они есть. Я абсолютно уверена в чистоте нашей продукции и сама пользуюсь ею каждый день. Скажу вам больше: ключевые компоненты этих средств я взяла «из детства». Моя бабушка научила меня не только правильному питанию, но и уходу за собой с помощью натуральных масел, трав и цветов. Масла шиповника и жожоба, ромашка, лаванда, алоэ, зеленый чай и фрукт нони, в котором содержится 150 витаминов и минералов, — моя обязательная бьюти-программа с 12 лет. И все они присутствуют в KORA Organics. А еще у меня есть собственное ноу-хау — вода, которая используется при производстве, настаивается на розовом кварце. Этот минерал считается талисманом искренних и теплых чувств. Он прекрасно лечит любовные раны, снимает стресс, подпитывает энергией и настраивает на вибрацию любви. В общем, как видите, я полностью вовлечена в разработку моей косметической линии и горжусь результатами. Каждый день я внимательно изучаю отзывы клиентов со всего мира, и они меня радуют.

ELLE Помимо правильного питания, чем еще можно объяснить вашу фантастическую физическую форму?

М.К. Спортивными нагрузками. Основа всего — это йога. Плюс пилатес, балет и силовой тренинг. Обычно я занимаюсь сама, но, когда нужно хорошенько проработать какую-то проблемную зону, прошу помощи тренера.

ELLE Расскажите, как вы познакомились с вашим будущим супругом Эваном Шпигелем, который недавно сделал вам предложение?

М.К. Это случилось пару лет назад в Нью-Йорке на деловом ужине.

ELLE А вы уже назначили дату свадьбы? Какой будет церемония?

М.К. Мы вовсю готовимся. Свадьба запланирована на следующий год. Это будет камерное мероприятие, без посторонних. Позовем только самых близких. (Интервью ELLE. ноябрь 2016)

ELLE Вы активно пользуетесь разработкой Эвана — приложением Snapchat, постоянно постите в соцсетях селфи со смешными масками оттуда.

М.К. Да, я его обожаю. Фильтр с собачьими ушами и носом — самый любимый. А если открыть рот — появится длинный собачий язык. Это очень смешно!

ELLE Что самое приятное в вашей профессии?

М.К. Благодаря моей работе я смогла познакомиться с невероятно талантливыми людьми и объездить весь мир.

ELLE В этом сезоне вы стали лицом бренда Marella. Какие вещи из последней коллекции вам понравились больше всего?

М.К. Я влюбилась в комфортные пальто этой марки. Это прекрасная основа осеннего гардероба. Они очень теплые, и их можно носить на обе стороны. И главное — модели очень в духе 1970-х, которые я обожаю. Также мне понравилось длинное темно-зеленое платье с декольте, которое я надела, когда съемка шла уже ночью.

ELLE А как и где снимали рекламную кампанию?

М.К. Все происходило в полутора часах езды от Нью-Йорка, съемка длилась 10 часов. Под конец дня приходилось то и дело накидывать куртку, чтобы не замерзнуть. Но, согласитесь, результат того стоил.