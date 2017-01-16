Милла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»

Обнажиться перед объективом известного фотографа? Легко. Спрыгнуть с крыши многоэтажки? Запросто. А может, спасти мир от нашествия зомби? С превеликим удовольствием! В жизни и на экране актриса Милла ЙОВОВИЧ не привыкла искать легких путей и никогда не пасует перед сложными задачами.

Милла Йовович в шоу-бизнесе белая ворона. Открыто общается с прессой, рассказывая в интервью всегда чуть больше, чем положено звезде; в обществе ведет себя до неприличия просто, будто знакома с каждым новым человеком с детства; умеет широко и искренне улыбаться. Секрет ее привлекательности не только и не столько в красоте, сколько в непосредственности, своеобразном голосе и громком заразительном смехе. Она моментально очаровывает всех: зрителей, продюсеров, коллег по съемочной площадке, журналистов, случайных попутчиков. Это умение уже с первых минут общения располагать к себе помогло ей в школе создать своеобразный «клуб Миллы». И это несмотря на то, что многие одноклассники, мягко говоря, недолюбливали девочку из-за ее советского происхождения (актриса родилась в Киеве в 1975 году). Но разве дурацкие стереотипы смогут устоять перед этой улыбкой?

Платье из бархата и кружева, Nina Ricci; серьги Apollo Long, золото, циркон, Eddie Borgo ФОТО Ellen von Unwerth СТИЛЬ Gaelle Bon

Ее талант и обаяние покорили многих режиссеров, но сильнее всех был впечатлен Пол Андерсон. Он увидел в Милле не только подтянутую и бойкую актрису, созданную для супергеройских ролей, но и очень трогательную женщину. Вот уже пятнадцать лет с редкими перерывами он снимает ее во франшизе «Обитель зла», последний эпизод которой совсем скоро появится на российских экранах. Вместе с культовой ролью в «неубиваемой» франшизе и солидным гонораром Милла получила нечто большее. В 2009 году Пол Андерсон сделал своей музе предложение, и сегодня звездная пара вместе воспитывает двух дочерей. Так что же еще этой суперженщине нужно для счастья?

Брюки и галстук из шелка, рубашка из шифона, все — Dries Van Noten ФОТО Ellen von Unwerth СТИЛЬ Gaelle Bon

ELLE Когда пятнадцать лет назад Пол Андерсон предложил вам сняться в первой части «Обители зла», вы сразу согласились? МИЛЛА ЙОВОВИЧ Это было забавное совпадение. В то время я с моим младшим братом была сумасшедшей фанаткой компьютерной игры Resident Evil и каждый раз ловила себя на мысли: «Это же отличный сюжет! Почему бы не снять подобный фильм?» Я даже обсуждала такую возможность со своим менеджером. И что вы думаете? Буквально через месяц продюсеры позвали меня на встречу по этому проекту! Тогда я впервые увидела Пола. Специально для меня сценаристы придумали нового персонажа. Признаться честно, я даже не думала, что проект окажется настолько популярным. Я лишь хотела, чтобы мой брат получил удовольствие от того, что его сестра снимается в крутом фильме. (Смеется.) А получается, что на сегодняшний день я единственная актриса, которая играет главную роль в кинопроекте из шести частей. ELLE Вы не раз говорили, что многому научились у своей героини Элис. Что у вас общего? М.Й. Элис — боец, она никогда не сдается. Думаю, это та черта, которую стоит воспитать в себе каждому человеку. Благодаря этой роли я поняла, насколько важно всегда заканчивать начатое дело и не опускать руки. А еще мы обе очень импульсивные. Кроме того, съемки во франшизе обязали меня поддерживать тело в отличной физической форме на протяжении пятнадцати лет.

Тренч из винила,Valentino; бра из шелка, Fifi Chachnil; трусы, Cadolle; серьги, черное золото, брил­лианты, Repossi ФОТО Ellen von Unwerth СТИЛЬ Gaelle Bon

ELLE Вы часто говорили о том, что мир «Обители зла» стал своего рода зависимостью, постоянно хотелось в него вновь окунуться.Что же вы будете делать теперь, когда снята «Последняя глава»? М.Й. Самая большая награда за участие в этом проекте — моя семья. Поэтому в некотором смысле я навечно связана с этой историей. Хотя мне и трудно поверить, что приключения Элис действительно подошли к концу. Грустно прощаться, но... Кто знает, если фильм будет иметь большой успех в прокате, возможно, это будет лишь «первая глава» последней части, и мы поймем, что нужно снимать продолжение. (Смеется.) ELLE Вы прекрасно выглядите! Легко восстановили форму после второй беременности? М.Й. Ох, не могу сказать, что это было просто. Я целый год кормила грудью мою малышку Дашиэл. Зрители наверняка заметят, что в «Последней главе» бюст у Элис заметно больше. (Смеется.) Мы отправились в Кейптаун, когда дочке было всего четыре месяца, и уже на следующий день после прилета я начала восстанавливать форму: шесть недель сидела на строгой диете и постоянно занималась спортом. Только так можно было подготовиться к тому, чтобы работать на съемочной площадке по шестнадцать часов. Малышка постоянно была рядом. Мы делали несколько дублей, я тут же убегала ее кормить и вновь возвращалась на площадку. В таком режиме мы работали с первых недель августа до конца декабря.

Пальто из искусственного меха, Dries Van Noten; корсет и трусы из шелка, Cadolle; сапоги из замши и лакированной кожи, Balenciaga; серьги Apollo Long, золото, циркон, Eddie Borgo ФОТО Ellen von Unwerth СТИЛЬ Gaelle Bon

ELLE Вы известны не только как талантливая ­актриса, но и как одна из самых красивых женщин в мировом шоу-бизнесе. Не боитесь выглядеть непривлекательной на экране? М.Й. Как женщине, мне, конечно, очень важен мой внешний вид. Поэтому после роли Элис, которая на экране постоянно обливается кровью и валяется в грязи, я счастлива, что могу привести себя в порядок и наконец выглядеть нормально. Я стараюсь тренироваться несколько раз в неделю или просто отправляюсь на пробежку с мужем и собаками. Хотя времени на себя бывает и не так много. Не забывайте, что я мама, которая возит девятилетнюю дочку в школу по утрам, провожает ее в танцевальный кружок, на занятия тхэквондо… А дома я провожу время со своим маленьким ребенком и работаю над личными проектами. ELLE В вашей съемке для ELLE есть кадры, где вы практически полностью обнажены. Что сложнее и волнительнее для вас — выполнять сложные трюки или сниматься в откровенных сценах? М.Й. Обнажаться перед Эллен совсем не сложно. В первую очередь она талантливый художник. Я доверяю ей и знаю, что она никогда не опубликует снимки, которые могут как-то скомпрометировать меня. То же самое с выполнением трюков: когда ты работаешь с профессионалами своего дела, то знаешь, что находишься в надежных руках, — и тебе ничего не страшно.

Платье из ­парчи, Lanvin ФОТО Ellen von Unwerth СТИЛЬ Gaelle Bon

ELLE Съемки шестой части франшизы проходили в Южной Африке. Вам бы хотелось еще раз вернуться в эту страну, чтобы просто отдохнуть? М.Й. Это один из самых красивых уголков планеты, в котором мне довелось бывать. Мы прожили там шесть месяцев, и я по-настоящему полюбила это место. Очень хочу туда вернуться. Моя младшая дочь Дашиэл сделала свои первые шаги именно в ЮАР! А старшая Эве половину школьного года проучилась в местной школе. Это уже часть нашей семейной истории, и это незабываемо. ELLE К слову, об Эве. Она снялась вместе с вами в «Последней главе». Вам бы хотелось, ­чтобы дочь пошла по вашим стопам? Кем она мечтает стать? М.Й. Эве интересуется съемками с пяти лет. В Лос-Анджелесе у нее была подруга, которая постоянно ходила на всевозможные кастинги, и моя дочь не хотела отставать. Но когда она попросила у меня разрешения пойти на первое прослушивание, я сделала все, чтобы ее от этого удержать. Мы договорились, что, если она будет много читать и хорошо учиться, я дам свое согласие. Когда Эве исполнилось семь, я смягчилась и отвела ее на детские актерские курсы. Там она по-настоящему расцвела! Я увидела, как моя дочь, оказывается, талантлива. Когда семилетний ребенок чем-то искренне увлечен, любой родитель готов сделать все, чтобы помочь ему развить свои способности. Когда я показала Полу записанный на видео отрывок из спектакля с Эве, он сам пригласил ее на прослушивания для съемок в «Последней главе». Я очень волновалась, что для ребенка это будет большой стресс и колоссальное напряжение; сомневалась, что это хорошая идея — начинать работать на съемочной площадке в таком юном возрасте. Но я по-настоящему горжусь тем, как смело и уверенно она держалась на той встрече с продюсерами фильма! Она так свободно и органично выглядит в кадре, в этой детской ­непосредственности и простоте сила ее таланта. Эве очень понравилось сниматься, и она сказала, что хотела бы стать актрисой, когда вырастет. Если ее курсы не будут мешать учебе в школе, мы с мужем не станем возражать против ее увлечения. ELLE Если бы вас попросили в двух словах рассказать самое важное о себе. О чем бы вы непременно упомянули? М.Й. Я сказала бы, что увлекаюсь историей, люблю читать и заставляю воображение работать на полную катушку.

Перчатки из кожи, Rochas ФОТО Ellen von Unwerth СТИЛЬ Gaelle Bon