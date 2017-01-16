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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

16 января 2017Вересков СергейЖУРНАЛ ELLE №12 январь

Милла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»

Откровенная фотосессия и интервью с актрисой

Обнажиться перед объективом известного фотографа? Легко. Спрыгнуть с крыши многоэтажки? Запросто. А может, спасти мир от нашествия зомби? С превеликим удовольствием! В жизни и на экране актриса Милла ЙОВОВИЧ не привыкла искать легких путей и никогда не пасует перед сложными задачами.

Милла Йовович в шоу-бизнесе белая ворона. Открыто общается с прессой, рассказывая в интервью всегда чуть больше, чем положено звезде; в обществе ведет себя до неприличия просто, будто знакома с каждым новым человеком с детства; умеет широко и искренне улыбаться. Секрет ее привлекательности не только и не столько в красоте, сколько в непосредственности, своеобразном голосе и громком заразительном смехе. Она моментально очаровывает всех: зрителей, продюсеров, коллег по съемочной площадке, журналистов, случайных попутчиков. Это умение уже с первых минут общения располагать к себе помогло ей в школе создать своеобразный «клуб Миллы». И это несмотря на то, что многие одноклассники, мягко говоря, недолюбливали девочку из-за ее советского происхождения (актриса родилась в Киеве в 1975 году). Но разве дурацкие стереотипы смогут устоять перед этой улыбкой?

Милла Йовович

Платье из бархата и кружева, Nina Ricci; серьги Apollo Long, золото, циркон, Eddie Borgo

ФОТОEllen von Unwerth СТИЛЬGaelle Bon

Ее талант и обаяние покорили многих режиссеров, но сильнее всех был впечатлен Пол Андерсон. Он увидел в Милле не только подтянутую и бойкую актрису, созданную для супергеройских ролей, но и очень трогательную женщину. Вот уже пятнадцать лет с редкими перерывами он снимает ее во франшизе «Обитель зла», последний эпизод которой совсем скоро появится на российских экранах. Вместе с культовой ролью в «неубиваемой» франшизе и солидным гонораром Милла получила нечто большее. В 2009 году Пол Андерсон сделал своей музе предложение, и сегодня звездная пара вместе воспитывает двух дочерей. Так что же еще этой суперженщине нужно для счастья?

Милла Йовович

Брюки и галстук из шелка, рубашка из шифона, все — Dries Van Noten

ФОТОEllen von Unwerth СТИЛЬGaelle Bon

ELLE Когда пятнадцать лет назад Пол Андерсон предложил вам сняться в первой части «Обители зла», вы сразу согласились?

МИЛЛА ЙОВОВИЧ Это было забавное совпадение. В то время я с моим младшим братом была сумасшедшей фанаткой компьютерной игры Resident Evil и каждый раз ловила себя на мысли: «Это же отличный сюжет! Почему бы не снять подобный фильм?» Я даже обсуждала такую возможность со своим менеджером. И что вы думаете? Буквально через месяц продюсеры позвали меня на встречу по этому проекту! Тогда я впервые увидела Пола. Специально для меня сценаристы придумали нового персонажа. Признаться честно, я даже не думала, что проект окажется настолько популярным. Я лишь хотела, чтобы мой брат получил удовольствие от того, что его сестра снимается в крутом фильме. (Смеется.) А получается, что на сегодняшний день я единственная актриса, которая играет главную роль в кинопроекте из шести частей.

ELLE Вы не раз говорили, что многому научились у своей героини Элис. Что у вас общего?

М.Й. Элис — боец, она никогда не сдается. Думаю, это та черта, которую стоит воспитать в себе каждому человеку. Благодаря этой роли я поняла, насколько важно всегда заканчивать начатое дело и не опускать руки. А еще мы обе очень импульсивные. Кроме того, съемки во франшизе обязали меня поддерживать тело в отличной физической форме на протяжении пятнадцати лет.

Милла Йовович

Тренч из винила,Valentino; бра из шелка, Fifi Chachnil; трусы, Cadolle; серьги, черное золото, брил­лианты, Repossi

ФОТОEllen von Unwerth СТИЛЬGaelle Bon

ELLE Вы часто говорили о том, что мир «Обители зла» стал своего рода зависимостью, постоянно хотелось в него вновь окунуться.Что же вы будете делать теперь, когда снята «Последняя глава»?

М.Й. Самая большая награда за участие в этом проекте — моя семья. Поэтому в некотором смысле я навечно связана с этой историей. Хотя мне и трудно поверить, что приключения Элис действительно подошли к концу. Грустно прощаться, но... Кто знает, если фильм будет иметь большой успех в прокате, возможно, это будет лишь «первая глава» последней части, и мы поймем, что нужно снимать продолжение. (Смеется.)

ELLE Вы прекрасно выглядите! Легко восстановили форму после второй беременности?

М.Й. Ох, не могу сказать, что это было просто. Я целый год кормила грудью мою малышку Дашиэл. Зрители наверняка заметят, что в «Последней главе» бюст у Элис заметно больше. (Смеется.) Мы отправились в Кейптаун, когда дочке было всего четыре месяца, и уже на следующий день после прилета я начала восстанавливать форму: шесть недель сидела на строгой диете и постоянно занималась спортом. Только так можно было подготовиться к тому, чтобы работать на съемочной площадке по шестнадцать часов. Малышка постоянно была рядом. Мы делали несколько дублей, я тут же убегала ее кормить и вновь возвращалась на площадку. В таком режиме мы работали с первых недель августа до конца декабря.

Милла Йовович

Пальто из искусственного меха, Dries Van Noten; корсет и трусы из шелка, Cadolle; сапоги из замши и лакированной кожи, Balenciaga; серьги Apollo Long, золото, циркон, Eddie Borgo

ФОТОEllen von Unwerth СТИЛЬGaelle Bon

ELLE Вы известны не только как талантливая ­актриса, но и как одна из самых красивых женщин в мировом шоу-бизнесе. Не боитесь выглядеть непривлекательной на экране?

М.Й. Как женщине, мне, конечно, очень важен мой внешний вид. Поэтому после роли Элис, которая на экране постоянно обливается кровью и валяется в грязи, я счастлива, что могу привести себя в порядок и наконец выглядеть нормально. Я стараюсь тренироваться несколько раз в неделю или просто отправляюсь на пробежку с мужем и собаками.

Хотя времени на себя бывает и не так много. Не забывайте, что я мама, которая возит девятилетнюю дочку в школу по утрам, провожает ее в танцевальный кружок, на занятия тхэквондо… А дома я провожу время со своим маленьким ребенком и работаю над личными проектами.

ELLE В вашей съемке для ELLE есть кадры, где вы практически полностью обнажены. Что сложнее и волнительнее для вас — выполнять сложные трюки или сниматься в откровенных сценах?

М.Й. Обнажаться перед Эллен совсем не сложно. В первую очередь она талантливый художник. Я доверяю ей и знаю, что она никогда не опубликует снимки, которые могут как-то скомпрометировать меня. То же самое с выполнением трюков: когда ты работаешь с профессионалами своего дела, то знаешь, что находишься в надежных руках, — и тебе ничего не страшно.

Милла Йовович

Платье из ­парчи, Lanvin

ФОТОEllen von Unwerth СТИЛЬGaelle Bon

ELLE Съемки шестой части франшизы проходили в Южной Африке. Вам бы хотелось еще раз вернуться в эту страну, чтобы просто отдохнуть?

М.Й. Это один из самых красивых уголков планеты, в котором мне довелось бывать. Мы прожили там шесть месяцев, и я по-настоящему полюбила это место. Очень хочу туда вернуться. Моя младшая дочь Дашиэл сделала свои первые шаги именно в ЮАР! А старшая Эве половину школьного года проучилась в местной школе. Это уже часть нашей семейной истории, и это незабываемо.

ELLE К слову, об Эве. Она снялась вместе с вами в «Последней главе». Вам бы хотелось, ­чтобы дочь пошла по вашим стопам? Кем она мечтает стать?

М.Й. Эве интересуется съемками с пяти лет. В Лос-Анджелесе у нее была подруга, которая постоянно ходила на всевозможные кастинги, и моя дочь не хотела отставать. Но когда она попросила у меня разрешения пойти на первое прослушивание, я сделала все, чтобы ее от этого удержать. Мы договорились, что, если она будет много читать и хорошо учиться, я дам свое согласие. Когда Эве исполнилось семь, я смягчилась и отвела ее на детские актерские курсы. Там она по-настоящему расцвела! Я увидела, как моя дочь, оказывается, талантлива. Когда семилетний ребенок чем-то искренне увлечен, любой родитель готов сделать все, чтобы помочь ему развить свои способности. Когда я показала Полу записанный на видео отрывок из спектакля с Эве, он сам пригласил ее на прослушивания для съемок в «Последней главе».

Я очень волновалась, что для ребенка это будет большой стресс и колоссальное напряжение; сомневалась, что это хорошая идея — начинать работать на съемочной площадке в таком юном возрасте. Но я по-настоящему горжусь тем, как смело и уверенно она держалась на той встрече с продюсерами фильма! Она так свободно и органично выглядит в кадре, в этой детской ­непосредственности и простоте сила ее таланта. Эве очень понравилось сниматься, и она сказала, что хотела бы стать актрисой, когда вырастет. Если ее курсы не будут мешать учебе в школе, мы с мужем не станем возражать против ее увлечения.

ELLE Если бы вас попросили в двух словах рассказать самое важное о себе. О чем бы вы непременно упомянули?

М.Й. Я сказала бы, что увлекаюсь историей, люблю читать и заставляю воображение работать на полную катушку.

Милла Йовович

Перчатки из кожи, Rochas

ФОТОEllen von Unwerth СТИЛЬGaelle Bon

ELLE Как ваши друзья могли бы вас описать?

М.Й. Недавно мой лучший друг прислал мне трогательное письмо, в котором поблагодарил за то, что я всегда говорю ему правду. Думаю, это очень важно — всегда говорить с друзьями начистоту.

ELLE «Обитель зла» — это хоррор со всеми вытекающими: жуткими зомби и прочими ужасными тварями. Мурашки по коже! А чего вы боитесь в реальной жизни?

М.Й. Я боюсь нетерпимости. Я думаю, что неспособность человека принимать людей, которые чем-то отличаются от него самого, — самая страшная черта характера. А еще — неумение видеть собственные ошибки и нежелание других работать над собой. Это очень меня пугает.

ELLE Назовите три главных бьюти-правила, ­которым вы всегда следуете.

М.Й. Правило первое: пить много воды. Важно поддерживать в организме необходимый баланс жидкости. Второе: держаться подальше от переработанных продуктов. Именно поэтому я предпочитаю готовить сама и есть дома, чтобы быть уверенной в качестве используемых ингредиентов. Третье: здоровый сон. Я стараюсь спать столько, сколько могу себе позволить.

ELLE Что вы скорее закажете: ­салат или десерт?

М.Й. И то, и другое! (Смеется.)

ELLE В начале года принято давать себе обещания, строить планы, стараться ­избавиться от вредных привычек. Вы уже наметили какой-то план для себя?

М.Й. Проблема всех новогодних обещаний в том, что впоследствии обязательно возникают какие-то причины, по которым ты не можешь их выполнить. И это приводит к неоправданному чувству вины. Поэтому я просто стараюсь следовать тем принципам, ­которые всегда действуют в моей жизни. Мой главный приоритет — уделять время семье. Если дочки здоровы, счастливы и хорошо спят по ночам, значит, и в моем мире все хорошо. Когда я вижу, что они всем довольны, я получаю необходимый стимул и ставлю перед собой новые цели в жизни. Но 2017 год я хочу посвятить себе. Например, научиться хорошо шить. Последнее время я постоянно была так занята, что все никак не могла закончить пару джинсов и блейзер. Мечтаю наконец с ними разобраться — это первый пункт моей новогодней программы.

Фантастический триллер «Обитель зла: ­Последняя глава» в кино с 16 февраля.

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