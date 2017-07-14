Максим Матвеев: «Мы мечтаем о вечной любви, но на деле выходит по-другому»

Травяной чай в термосе, дыхательные практики в перерывах между съемками, разговоры о медитации. От самого стильного современного российского актера с безукоризненной репутацией — Максима Матвеева — никак не ожидаешь персональных рекомендаций по психологии. Ничего общего с его героем — надменным и потерянным Вронским, которого зрители и критики обсуждают последние полгода (весной на канале «Россия» вышел сериал Карена Шахназарова, а 8 июня состоялась премьера полнометражной картины с приставкой «История Вронского». — Прим. ELLE). А что, если бы граф жил в наше вре­мя, освободившись от условностей XIX века? ELLE представляет свою версию ­экранизации.

На Максиме: пиджак из вискозы и полиэстера, Dirk Bikkembergs; сорочка из хлопка, Marciano Guess; брюки из шелка, Versace. На Юле: ботфорты из кожи, Rubeus Milano ФОТО Arseny Jabiev СТИЛЬ Vadim Galaganov

ELLE Чтобы получить роль в «Анне Карениной», вы прошли 5–6 проб. В то время как вашей жене это удалось с первой попытки. Вы всегда идете до победного конца? МАКСИМ МАТВЕЕВ Да, я иду до победного конца в работе над каждым своим персонажем. Но это никак не связано с количеством проб для получения роли. Ведь кастинг — это многоступенчатый процесс «чистки». Ты пробуешься в разных интерьерах, сценах, костюмах... Существует некий стереотип относительно внешности Вронского. Честно признаюсь, эта роль никогда не была настолько заветной мечтой. Я и Вронский — это слишком очевидно. А вот поработать с Кареном Георгиевичем мне очень хотелось. Сильная мотивация относительно персонажа появилась уже во время подготовки — прочитав роман несколько раз, я захотел разрушить стереотипы «школьной программы». Принято считать, что Вронский ­прекрасный и чудесный, а это ­далеко не так.

Пижама из хлопка, Izba; часы Classic Fusion Racing Gray King Gold, золото, Hublot ФОТО Arseny Jabiev СТИЛЬ Vadim Galaganov

ELLE Вы с ним похожи? М.М. Нет. Но я очень сильно ему сочувствую. Он глубоко несчастный человек по своей сути. ELLE Иногда кажется, что, живи ты в другой эпохе, чувствовал бы себя лучше и комфортнее. На съемках «Анны Карениной» вы на несколько месяцев погрузились в атмо­сферу XIX века — было сложно вернуться к реальности? М.М. В любой эпохе есть как минимум две составляющие — чувственная /эмоциональная и ­социальная /поведенческая. Первая — не зависит от времени: люди как страстно любили, так и продолжают это делать. А вот вторая — меняется. Например, с нами на площадке работала замечательный консультант по этикету, которая постоянно следила за всем происходящим. Мы не должны были нарушать «правила приличия» случайным жестом или поворотом головы. Она рассказывала истории, от которых мурашки по коже. Например, один кивок в сторону незнакомой женщины на балу мог разрушить судьбу и довести до ­самоубийства.

На Максиме: пиджак и сорочка из хлопка, все — Marciano Guess. На Юле: ботфорты из кожи, Rubeus Milano ФОТО Arseny Jabiev СТИЛЬ Vadim Galaganov

ELLE Есть мнение, что роман Толстого на самом деле о том, что одной любви человеку мало. Как вам кажется, можно всю жизнь любить только одного человека? Или в какой-то момент ты понимаешь, что этого недостаточно? М.М. Мы все мечтаем о вечной любви, но на деле чаще выходит совсем по-другому. Но я не стал бы обобщать: все-таки «Анна Каренина» — это практически документальная история, которая произошла между людьми с конкретными характерами. Любовь мужчины и женщины имеет много граней, и, на мой взгляд, Вронский не смог дать другой любви Анне. Будь на его месте парень с иной биографией — все сложилось бы совсем не так. Есть масса примеров того, что одной любви более чем достаточно. Для этого нужно относиться к партнеру как к своей судьбе и постоянно работать над чувствами.

Пиджак и брюки из шерсти, все — Prada; водолазка из шерсти, Marciano Guess; часы Classique 7147, розовое золото, Breguet ФОТО Arseny Jabiev СТИЛЬ Vadim Galaganov

ELLE Вы — Лев по гороскопу. Люди вашего знака очень болезненно воспринимают критику. А после выхода сериала в адрес вашей игры и Лизы звучали разные замечания — в том числе их писали в вашем аккаунте в инстаграме. И вы многим отвечали! Зачем вам это? М.М. Да, согласен, знак зодиака, помноженный на профессию, дает определенные нюансы. Я довольно закрытый человек, который постоянно копается в себе. И мой собственный, внутренний критик, поверьте, гораздо активнее и жестче. Жизнь научила меня отвечать на критику достойно, отключая эмоции. Для меня важно мнение очень узкого круга людей, и только от них я готов принимать любые замечания. А когда я сталкиваюсь с откровенными оскорблениями, моя первая мысль, что у человека все очень плохо в жизни и он выплескивает свои несчастья на меня. Вступая в инстаграм-диалог, я пытался сказать: «Жизнь прекрасна и многообразна. Концентрируйте внимание на том, что вам нравится!»

Сорочка из хлопка, Dior Homme; часы Patrimony Excellence Platine, ­платина, Vacheron Constantin ФОТО Arseny Jabiev СТИЛЬ Vadim Galaganov

ELLE Так чье мнение вам ­важно? М.М. Это мои наставники: Игорь Золотовицкий, Евгений Миронов, Олег Табаков, Валерий Тодоровский, Леонид Ярмольник. Они никогда не станут юлить и всегда скажут правду в глаза. ELLE У вас есть любимый способ отпускать от себя проблемы? М.М. Отлично помогает медитация — даже такая простая, как глубокое дыхание перед сном. А еще аффирмации (формулы самовнушения. — Прим. ELLE). Мы должны постоянно работать над собственным гармоничным существованием. Поэтому, когда я сталкиваюсь со стрессом и у меня возникает нервный тик, только благодаря медитативным, буддийским приемам удается успокоиться. Чай, расслабляющая музыка и разговор с самим собой — это самый лучший отдых. Комфортнее всего мне наедине с ­самим собой.

Пиджак и брюки из шелка, сорочка из хлопка, бабочка из шелка, все — Gucci ФОТО Arseny Jabiev СТИЛЬ Vadim Galaganov