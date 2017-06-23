Лейла Явари: «Умение создавать великое из полного хаоса дает власть»

Если вы следите за стритстайл-хроникой с мировых Недель моды, вы без труда узнаете эту высокую и хрупкую, словно балерина, женщину. Влиятельный fashion-консультант и журналист Лейла Явари похожа на аристократку из загадочного, но свободного арабского королевства — что недалеко от истины: она родилась в Иране, а выросла в Калифорнии и со временем объездила полмира. Чуть больше полугода назад Лейла отказалась от престижной должности директора моды онлайн-ритейлера stylebop.com ради того, чтобы продвигать перспективные американские бренды. О значительных переменах в жизни, разнице менталитетов и собственной трактовке слова «свобода» Лейла рассказала ELLE в эксклюзивном интервью.

Комбинезон из полиамида и эластана, Max Mara; чокер из металла, Courrèges ФОТО Jaïr Sfez СТИЛЬ Patrycja Matysiak

ELLE За последние полгода вы круто изменили свою жизнь. Что случилось? ЛЕЙЛА ЯВАРИ Скажу честно, у меня получалось все, кроме одного — совмещать работу и личную жизнь. В stylebop.com я вела 216 брендов и не задерживалась в одной точке мира дольше, чем на две недели. В таком режиме можно прожить шесть лет, но потом наступает момент, когда нужно подумать и о себе. Я просто очень устала и переехала к семье в Лос-Анджелес. Я даже радикально постриглась — это как ритуал, чтобы начать жизнь заново. ELLE Современная жизнь требует от женщин 100 % отдачи в работе. А отказ от карьеры, который вы в итоге предпочли, выглядит как екое социальное самоубийство. Л.Я. Неправда. Я бы, наоборот, назвала это актуальной тенденцией — знаю многих женщин, которые бросили свои высокие посты в корпорациях ради спокойной жизни. И я говорю не про дауншифтинг. Мои подруги уходят, чтобы заниматься не только семьей, — многие развивают собственный бизнес, работают на себя, не жертвуя при этом личной свободой.

Жакет из кожи, блуза из хлопка, все — Ellery ФОТО Jaïr Sfez СТИЛЬ Patrycja Matysiak

ELLE А у вас так получается? Л.Я. Да, сейчас я счастлива. Но не хочу показаться неблагодарной: если бы не было stylebop.com, я бы вряд ли смогла стать модным консультантом и заниматься развитием молодых американских марок, а это для меня работа мечты. Что это значит? Когда встаешь и тебе не обязательно куда-то торопиться. Например, сегодняшнее утро я начала с йоги, сейчас спокойно завтракаю и болтаю с вами, а потом поеду встречаться с клиентами и друзьями, вернусь домой в разумное время, а не за полночь и лягу спать абсолютно счастливой. ELLE Кажется, вы сейчас описали классический калифорнийский образ жизни. Л.Я. Да, тут все именно так, как показывают в фильмах, поскольку полдня приходится проводить в машине — по-другому здесь просто не передвигаются — слушать музыку и расслабляться. Если, конечно, вас не бесят пробки. Я обожаю Лос-Анджелес как раз за то, что здесь легко освободить разум. Вся американская культура на самом деле о том, как надо отдыхать и жить без забот.

Платье из кожи, ремень из кожи, все — Hermès; браслет из латуни и родия XL Flow Cuff, Jennifer Fisher ФОТО Jaïr Sfez СТИЛЬ Patrycja Matysiak

ELLE Вы же не только в США жили: родились в Иране, переехали с родителями во Францию и потом в Калифорнию. Как каждая из культур на вас повлияла? Л.Я. Я долго жила в Париже — не только с родителями, но и в юности, когда взяла академический отпуск в университете Беркли. Европейцы для меня — пример того, как нарушать любые правила. Согласитесь, это дает определенную власть — возможность создавать что-то великое из полного хаоса. Я всегда мечтала этому у них научиться, но в нашей семье культивировали восточные ценности — уважение к родителям, преданность диаспоре и умение радоваться мелочам. Последнее в США, кстати, совсем не развито — тут царит бездумное потребительство. ELLE Как ваши родители смогли адаптироваться к жизни в новом месте? Л.Я. Их сильно пугала американская культура — весь этот «секс—наркотики—рок-н-ролл». Одно время они пытались запретить нам с сестрой носить джинсы и смотреть MTV. Но запретный плод так сладок! Вот мы и рвали джинсы, как в клипах Nirvana. Родители быстро сдались — западный образ жизни их очаровал. Мы ходили на пикники, в театры, кино... Но в то же время я помню их грусть, как после потери близкого человека, — мама с папой так и не смогли забыть свою родину.

Жакет из шерсти и хлопка, топ из хлопка, юбка из кожи, все — Louis Vuitton; браслет из шагреневой кожи и металла, De Galluchat ФОТО Jaïr Sfez СТИЛЬ Patrycja Matysiak

ELLE В этом сезоне в отношениях моды и Ближнего Востока наступил настоящий ренессанс. С чем это связано? Л.Я. Это не ренессанс, а реакция на политику стран-лидеров, то есть способ людей, не наделенных властью — дизайнеров, моделей, блогеров, — выступить против ненависти в обществе. Мир не должен крутиться вокруг политических предрассудков. Кому-то этот тренд покажется спорным и даже поверхностным, потому что мы говорим о мусульманках, живущих в основном на Западе. Но главная проблема не в том, что у ближневосточных женщин нет доступа к моде, — у них вообще нет доступа к информации и массмедиа. И если глянцевый журнал сможет поменять мировоззрение случайно нашедшей его 14-летней девочки — это будет настоящее счастье. ELLE Сразу видно, что вы изучали политику в университете Беркли. Л.Я. Да разбуди вы меня посреди ночи, я смогла бы прочитать курс по политике Ближнего Востока и его скоростному экономическому развитию! В сложившейся ситуации я, возможно, понимаю чуть больше других. Хотите разобраться сами — следите за потоком денег. Впрочем, меня сейчас волнуют не причины, а результаты — я думаю о семьях, которые остались без крова и родины. Таких же, как моя собственная. И я считаю, что помощь этим людям — моя главная обязанность и священный долг.