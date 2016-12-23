Интервью ELLE: модель, певица и первая леди Карла Бруни-Саркози

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Посол ювелирного Дома Bulgari, культовая модель 1990-х и самая эффектная первая леди в истории Франции Карла Бруни-Саркози вновь в центре внимания
Довольствоваться малым Карла Бруни не привыкла: в 1990-е — супермодель с баснословными гонорарами; в нулевые — певица с четырьмя успешными альбомами; в 2008-м — первая леди Франции; в 2015-м — амбассадор великого ювелирного Дома Bulgari. «Успех — это отличное вознаграждение за труды, — заявила однажды Карла. — Но это и существенный барьер, который заставляет тебя постоянно вспоминать о том, с чего ты начинал». Она родилась в итальянском Турине, как говорят, с «серебряной ложкой во рту»: ее мать — пианистка Мариса Борини, а отчим — бывший владелец концерна Pirelli Альберто Бруни-Тедески. Когда девочке было пять, семья переехала в Париж, где в последующие годы и «запротоколировали» ее успех. Первым и единственным супругом длинноногой шатенки стал президент Франции Николя Саркози. В 40 лет фирменной походкой она вошла в Елисейский дворец. Никогда прежде первая леди не была настолько самодостаточна, элегантна и сексуальна. Идеально сидящее платье, застенчивая улыбка, блеск в глазах, затмевающий сияние бриллиантов... За скобками интервью осталось еще одно слагаемое успеха — слегка хриплый голос, который гипнотизирует собеседника, — и ты понимаешь, что по-другому ее судьба и не могла сложиться.
Колье Love’s Paradise, белое золото, сапфир, бриллианты, кольцо, платина, мадагаскарский сапфир, бриллианты, все — Bulgari High Jewellery; часы Divas’ Dream, белое золото, бриллианты, клатч из кожи ящерицы Serpenti Hypnotic, все — BulgariФОТО
ELLE Вы были на вечеринке, посвященной первому выходу журнала ELLE в России. Каким вам запомнился тот вечер?
КАРЛА БРУНИ Я его прекрасно помню! Поездка была фантастической, а вечеринка — великолепной. Больше всего меня впечатлил поход по Музеям Московского Кремля вместе с Жан-Полем Готье и Анн-Мари Перье, которая была тогда главредом французского ELLE.
ELLE Вы видели российское издание последних лет? Что вам понравилось?
К.Б. Время от времени мне попадаются на глаза номера российского ELLE, и я с большим интересом их просматриваю. Но у меня нет возможности регулярно следить за вашим журналом, мое мнение вряд ли можно считать авторитетным.
ELLE Что значит для вас бренд ELLE? Вы могли бы назвать себя «женщиной в стиле ELLE»?
К.Б. На протяжении всей жизни ELLE был и остается для меня верным компаньоном. Моя мама всегда покупала журнал — я запомнила его с детства. Когда я начала жить самостоятельно, то продолжила эту традицию и читала его каждую неделю (во Франции издание выходит четыре раза в месяц. — Прим. ELLE). В качестве модели я работала с ELLE чаще, чем с любым другим журналом. Поэтому он мне особенно близок и дорог. Мне нравится, что он разговаривает со своими читательницами — самыми разными женщинами — на самые разные темы: культура, общество и, конечно, красота и мода. Он увлекательный и забавный, серьезный и гламурный, но при этом очень настоящий. Он рассказывает обо всех аспектах жизни и делает это очень современно и с юмором.
Браслет Serpenti, желтое и белое золото, бриллианты, Bulgari High JewelleryФОТО
ELLE Вы помните свое первое украшение?
К.Б. Я не помню, как получила его, но почти уверена в том, что моим первым украшением был церковный медальон…
ELLE Какую драгоценность вам бы хотелось передать по наследству Джулии (дочь Карлы и Николя Саркози родилась в 2011 году. — Прим. ELLE)?
К.Б. Самое важное украшение — это мое обручальное кольцо. Но на самом деле почти все мои драгоценности несут в себе нечто, что делает их особенными. Подарки на дни рождения, кольцо в честь помолвки, медальон с ликом святого или даже просто шарм на удачу — все они связаны с сильными чувствами, эмоциями и воспоминаниями. За это я их люблю, и именно этим они мне дороги.
ELLE Верите ли вы в силу камней?
К.Б. У каждого камня — свой характер. Не уверена, что они действительно влияют на своих хозяев, но знаю наверняка, что когда я ношу какой-нибудь из великолепных камней в украшениях Bulgari, то чувствую себя сказочно!
ELLE Как устроен ваш день?
К.Б. Мой день строится вокруг семейного расписания и работы. Мне повезло, что его большая часть отведена творчеству, которым можно заниматься и дома. Я люблю проводить здесь максимум времени — так я всегда доступна для моих детей, когда они не в школе.
ELLE В чем суть материнства?
К.Б. Думаю, это единственное, что действительно глубоко и полностью тебя меняет.
Серьги и колье, белое золото, изумруды, бриллианты, шпинель, аметисты, все — Bulgari High JewelleryФОТО
ELLE Что вам дал мир моды?
К.Б. Модельный бизнес дал мне очень многое — это была великолепная школа жизни! Ты учишься быть одной, постоянно общаешься с новыми людьми, становишься более терпеливой, знакомишься с другими культурами, узнаешь, насколько разным может быть мир вокруг. Эта индустрия помогла мне вырасти и стать взрослой.
ELLE Как вам кажется, какие важные перемены произошли в мире моды за последние 20 лет?
К.Б. Как и любой бизнес, мода стала более быстрой и глобальной. Бренды теперь важнее дизайнеров. Необходимость в большем количестве коллекций сделала ее чуть менее особенной и, возможно, менее креативной и творческой. Это немного грустно, но, с другой стороны, мода теперь часть мировой экономики — а это рабочие места для людей по всей планете. Большие компании помогают дизайнерам, которые не смогли бы громко заявить о себе самостоятельно. Как и во всем, здесь есть и положительные стороны, и не очень.
ELLE Памятное событие в должности первой леди?
К.Б. Их очень много. Но если нужно выбрать только одно — я бы назвала встречу с Нельсоном Манделой.
ELLE Что вас вдохновляет на новые песни?
К.Б. Вдохновить меня может кто и что угодно! Я всегда ношу с собой маленькую записную книжку. Нам часто кажется, что когда в голову придет интересная мысль, то мы обязательно ее запомним. Ничего подобного! Я постоянно все забываю, поэтому, если меня вдруг посещает муза, тут же стараюсь это записать. А ночью, когда все спят и дома царит тишина, складываю все воедино.
ELLE Что вам нравится в русских женщинах?
К.Б. Они очень страстные!
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