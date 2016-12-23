Интервью ELLE: модель, певица и первая леди Карла Бруни-Саркози

Довольствоваться малым Карла Бруни не привыкла: в 1990-е — супермодель с баснословными гонорарами; в нулевые — певица с четырьмя успешными альбомами; в 2008-м — первая леди Франции; в 2015-м — амбассадор великого ювелирного Дома Bulgari. «Успех — это отличное вознаграждение за труды, — заявила однажды Карла. — Но это и существенный барьер, который заставляет тебя постоянно вспоминать о том, с чего ты начинал». Она родилась в итальянском Турине, как говорят, с «серебряной ложкой во рту»: ее мать — пианистка Мариса Борини, а отчим — бывший владелец концерна Pirelli Альберто Бруни-Тедески. Когда девочке было пять, семья переехала в Париж, где в последующие годы и «запротоколировали» ее успех. Первым и единственным супругом длинноногой шатенки стал президент Франции Николя Саркози. В 40 лет фирменной походкой она вошла в Елисейский дворец. Никогда прежде первая леди не была настолько самодостаточна, элегантна и сексуальна. Идеально сидящее платье, застенчивая улыбка, блеск в глазах, затмевающий сияние бриллиантов... За скобками интервью осталось еще одно слагаемое успеха — слегка хриплый голос, который гипнотизирует собеседника, — и ты понимаешь, что по-другому ее судьба и не могла сложиться.

Колье Love’s Paradise, белое ­золото, сапфир, бриллианты, кольцо, платина, мадагаскарский ­сапфир, бриллианты, все — Bulgari High Jewellery; часы Divas’ Dream, белое золото, бриллианты, клатч из кожи ящерицы Serpenti Hypnotic, все — Bulgari ФОТО David Atlan

ELLE Вы были на вечеринке, посвященной первому выходу журнала ELLE в России. Каким вам ­запомнился тот вечер? КАРЛА БРУНИ Я его прекрасно помню! Поездка была фантастической, а вечеринка — великолепной. Больше всего меня впечатлил поход по Музеям Московского Кремля вместе с Жан-Полем Готье и Анн-Мари Перье, которая была тогда глав­редом французского ELLE. ELLE Вы видели российское ­издание последних лет? Что вам понравилось? К.Б. Время от времени мне попадаются на глаза номера российского ELLE, и я с большим интересом их просматриваю. Но у меня нет возможности регулярно следить за вашим журналом, мое мнение вряд ли можно считать авторитетным. ELLE Что значит для вас бренд ELLE? Вы могли бы назвать себя «женщиной в стиле ELLE»? К.Б. На протяжении всей жизни ELLE был и остается для меня верным компаньоном. Моя мама всегда покупала журнал — я запомнила его с детства. Когда я начала жить самостоятельно, то продолжила эту традицию и читала его каждую неделю (во Франции издание выходит четыре раза в месяц. — Прим. ELLE). В качестве модели я работала с ELLE чаще, чем с любым другим журналом. Поэтому он мне особенно близок и дорог. Мне нравится, что он разговаривает со своими читательницами — самыми разными женщинами — на самые разные темы: культура, общество и, конечно, красота и мода. Он увлекательный и забавный, серьезный и гламурный, но при этом очень настоящий. Он рассказывает обо всех аспектах ­жизни и делает это очень современно и с юмором.

Браслет Serpenti, желтое и белое золото, бриллианты, Bulgari High Jewellery ФОТО David Atlan

ELLE Вы помните свое первое украшение? К.Б. Я не помню, как получила его, но почти уверена в том, что моим первым украшением был церковный медальон… ELLE Какую драгоценность вам бы хотелось передать по наследству Джулии (дочь Карлы и Николя Саркози родилась в 2011 году. — Прим. ELLE)? К.Б. Самое важное украшение — это мое обручальное кольцо. Но на самом деле почти все мои драгоценности ­несут в себе нечто, что делает их особенными. Подарки на дни рождения, кольцо в честь помолвки, медальон с ликом святого или даже просто шарм на удачу — все они связаны с сильными чувствами, эмоциями и воспоминаниями. За это я их люблю, и именно этим они мне дороги. ELLE Верите ли вы в силу камней? К.Б. У каждого камня — свой характер. Не уверена, что они действительно влияют на своих хозяев, но знаю наверняка, что когда я ношу какой-нибудь из великолепных камней в украшениях Bulgari, то чувствую себя сказочно! ELLE Как устроен ваш день? К.Б. Мой день строится вокруг семейного расписания и работы. Мне повезло, что его большая часть отведена творчеству, которым можно заниматься и дома. Я люблю проводить здесь максимум времени — так я всегда доступна для моих детей, когда они не в школе. ELLE В чем суть материнства? К.Б. Думаю, это единственное, что действительно глубоко и полностью тебя меняет.

Серьги и колье, белое золото, изумруды, бриллианты, шпинель, аметисты, все — Bulgari High Jewellery ФОТО David Atlan