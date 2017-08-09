Интервью ELLE: дизайнер Майкл Корс

ELLE Как думаете, почему ваш бренд так популярен в России? MАЙКЛ КОРС У русских потрясающее чувство стиля — вы, как никто, можете оценить роскошь. Поэтому вам нужен наш бренд: мы много вкладываем в качество, будь то сумка из кожи, которая не сотрется, или свитер из мягчайшего кашемира. Безумно интересно, какие вещи будут популярны в Москве. Время покажет!

Мама всегда ­поддерживала меня. И даже доверила пере­шить ее свадебное платье. А мне было всего-то лет пять!

ELLE Вы родились в США, ваш бренд — символ американского стиля. Что значит для вас быть американцем? И как это — одеваться по-американски? M.К. Американцы первыми транслировали стиль жизни в моду. Им были нужны вещи, которые выглядели бы по-разному в разное время суток, успевая за ритмом жизни. Эта идея переросла континент, на котором родилась. Людей, путешествующих из одного конца света в другой, стало больше. Все хотят научиться быстро собирать чемодан и выглядеть безупречно — где бы ни находились. Вдобавок интернет стер границы — тренды одни и те же, от Милана до Москвы.

Топ, юбка из ­кружева, пояс и ­сумка из кожи, все — Michael Kors ФОТО Nikolay Biryukov

ELLE Вы бросили Институт моды и технологий в Нью-Йорке, чтобы работать. Почему? M.К. Я всегда знал, какую одежду хочу шить, и в какой-то момент стал ругаться с преподавателями из-за того, как надо скроить лацкан или классический костюм. Помню, один из профессоров сказал: «Нечего вам здесь делать, пора работать. Вы готовы!» И я устроился на полставки в бутик Lothar’s. Долго не думал — мне пообещали два бесплатных костюма в сезон. Я ушел из института и уже через пару месяцев делал коллекции их собственной марки, оформлял витрины и управлял персоналом. Остальное уже история. ELLE Кто повлиял на вас сильнее всего? M.К. Мама. Она всегда поддерживала меня. Даже доверила перешить ее свадебное платье — а мне было всего лет пять! От нее я многое узнал о моде, одежде и о том, как общаться с клиентами. Не знаю, где бы я был, если бы не она.

Кардиган из шерсти, блуза, юбка, ремень и сумка из кожи, все — Michael Kors ФОТО Nikolay Biryukov

ELLE Ваши платья носит Мишель Обама. Расскажите, каково это — одевать первую леди Америки? M.К. Огромная честь! И я ощущаю ее всякий раз, когда ко мне обращаются женщины с просьбой сшить для них одежду. ELLE Кто из звезд в одежде Michael Kors впечатлил вас больше всего? M.К. Дженнифер Лопес в леопардовом платье, расшитом пайетками, на балу в Метрополитен-музее. У нее еще была роскошная панковская прическа, зачесанные волосы, что-то вроде ирокеза. Не знаю никого гламурнее ее!

Платье, пояс, босоножки и сумка из кожи, все — Michael Kors ФОТО Nikolay Biryukov

ELLE Что вы думаете о «быстрой моде»? M.К. Каждый понимает ее по-своему. Для меня это демократичная мода. Линия MICHAEL Michael Kors создавалась вокруг идеи сделать люкс доступным, чтобы каждая женщина могла позволить себе идеальную сумку или платье. С другой стороны, моя основная линия строится на инвестициях — купите одну вещь, и она будет служить вечность.

Платье и сумка из кожи, все — Michael Kors ФОТО Nikolay Biryukov

ELLE Почему вы сменили название коллекции prefall на transeason? M.К. Мне нравится идея одежды, которая уместна и в мае, и, допустим, в сентябре. Неважно, какая погода за окном, — носите вещи, которые поднимают настроение в любой сезон!

ELLE Мода — это много-много вечеринок. Какая из них была лучшей? M.К. Запуск очков Miranda. Он совпал с Неделей моды в Нью-Йорке, и в городе были вообще все! Словно на встрече выпускников — я увидел многих людей, с которыми давно хотел пересечься. ELLE В чем секрет вашего успеха? M.К. Если вы решили, что всего достигли, ваша карьера окончена. Я всегда расту и прислушиваюсь к чужому мнению, особенно мнению клиентов. В этом и есть секрет — суметь поставить себя на их место. И еще один — оставаться любопытным!