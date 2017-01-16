Франсуа Нарс: «Пока не вижу, что продукт идеален, я не утверждаю его»

Франсуа Нарс и Мария Тараненко (ELLE)

С Франсуа Нарсом мы встретились год назад в марте, но публиковать полностью интервью до появления статьи в журнале я не имела права. Теперь же, смело могу выложить всю нашу беседу. А она того стоит. Тем более что многие годы я беззаветно влюблена в макияж Nars, среди средств которого нет ни одного не гениального. Сам Франсуа выглядит совсем юношей. Когда же я узнала, что он 1959 года рождения, то несколько минут не могла произнести слова. Но на вопрос про секрет своей молодости Франсуа ответил уклончиво, сославшись на генетику, «высокие beauty-технологии» и… на любовь к коже. Причем не только к собственной. В одной из книг он пишет, что, в первую очередь, во время съемок (а Франсуа Нарс до сих пор называет себя в первую очередь фотографом) обращает внимание на кожу моделей или звезд, стараясь преподнести ее в «максимально выгодном свете». Франсуа гордится тем, что первым запустил легкие тональные основы, которые не перекрывают текстуру кожи, а подчеркивают ее естественную красоту. Он одним из первых перестал скрывать веснушки и прославился, как визажист, который отказался от «эффекта маски» во время фотосессий.

МАРИЯ ТАРАНЕНКО Для вас важна кожа, но история Nars началась с линии помады. Вы думали о грандиозном успехе? ФРАНСУА НАРС Нет. Такие вещи невозможно ни планировать, ни предвидеть. В те годы я работал визажистом для глянцевых журналов, много путешествовал, работал в разных городах и у меня не было времени что-то просчитывать. Я просто захотел сделать собственную помаду. Так, ради фана. И решил, если она будет успешной – хорошо. Нет? Окей, проехали, идем дальше. М.Т. Но почему же начали с помад, а не с тональных основ, если для вас так важна идеальная кожа? Ф.Н. Честно? Причиной был бюджет. Помада требует намного меньших вложений. Мы же могли позволить себе сделать лишь 12 ее оттенков для универмага Barneys. Помада – это универсальное средство, которое всех привлекает. Я тогда решил, что это станет неким тестом: как покупательницы отреагируют на мое имя? Если позитивно – сделаю остальную линию. М.Т. Сегодня вы участвуете в создании новых продуктов? Ф.Н. Да, конечно. Работа в NARS Отличается от труда в крупных корпорациях. Мы стараемся, чтобы все проходило весело, не сидим часами за круглым столом, не брэйнстормим месяцами. Если мне приходит в голову какая-то идея, то собираю всех и слушаю мнение специалистов по разработкам. Мне нравится спонтанность. Иногда вижу новый продукт у конкурентов и думаю: мы можем сделать подобное, только гораздо лучше. Я изучаю, что нравится женщинам, каких средств им не хватает. Иногда продавцы из магазинов задают вопрос: «Почему вы не сделаете такой-то продукт или оттенок? Его все спрашивают». Идеи приходят отовсюду. Процесс создания очень эклектичен. М.Т. Вас интересуют технические аспекты создания продуктов: формулы, пигменты, микросферы? Посещаете лаборатории? Ф.Н. Нет. Обычно я говорю – мне нравится этот цвет, этот цветок. Сделайте мне такой оттенок. Но я много работаю дома. Миксую цвета в своей студии. Я очень дотошен в отношении новых продуктов. Днями изучаю образцы, могу вернуть на доработку в лаборатории, сказав, что мне не хватает пигментов, цвет не такой насыщенный или стойкий. Пока не вижу, что продукт идеален, я не утверждаю его. М.Т. Что вас вдохновляет - подиум, инстаграм, тренды? Откуда вы берете идеи? Ф.Н. Миллионы разных вещей. Обычно – это какие-то города: Нью-Йорк, Париж, Лос-Анджелес. Музыка, улицы, виды, театр, опера – все!

М.Т. Вы работали с большим количеством звезд. Кто для вас настоящие бьюти-иконы? Ф.Н. Дело в том, что я не могу фотографировать людей, которые мне не нравятся. Будь то модель, актриса или просто прохожий. Именно поэтому со многими, кого я снимал, выстроились близкие дружеские отношения. Например, с Шарлоттой Рэмплинг, Тильдой Суинтон, Марией Карлой, которую снимал уже два раза для рекламы, Дарьей Строкоус. Все они прекрасны и очень вдохновляют. Если у вас нет хорошей модели, это реальная проблема. М.Т. Есть ли актриса или модель или просто женщина, с которой вы бы хотели поработать, но пока не было возможности? Ф.Н. Да, Кейт Бланшетт! Она единственная в своем роде. Я люблю ее фильмы, ее внешность. М.Т. Вы еще с ней не говорили по этому поводу? Ф.Н. Нет. Всегда есть сложности с суперзвездами, которые связаны контрактами и прочими обязательствами. У Кейт большой проект Armani. Но если русский ELLE пригласит меня, как фотографа для съемок Кейт - буду счастлив. А? Дадите мне такой шанс? М.Т. Боюсь, ваша работа «съест» весь наш годовой бюджет. Но раз уж зашел разговор о России, такой вопрос. Вы любите повторять, что лучшая модная коллекция – это «Русский стиль» Ив Сен Лорана 1976. А не хотите ли создать что-то подобное в макияже, вдохновенное Россией? Ф.Н. Почему бы и нет? Было бы интересно. Но сложно состязаться с Ив Сен Лораном. Признаюсь, что Россия вдохновляет меня также как и его. Ваша архитектура, стиль, национальная одежда. С визуальной точки зрения Россия – удивительная страна. М.Т. Что для вас визуально Россия: какой оттенок, какая картинка, место? Ф.Н. Санкт-Петербург: французов он буквально сводит с ума. Вся эта история царской России, богатство, роскошь. И конечно, природа. Я был в России 30 лет назад, еще во времена социализма и Советского Союза. Мы путешествовали по Сибири, были на Байкале и в Самарканд. Природа везде оказалась разной, но неизменно потрясающей. Особенно в Сибири. А эти дома под Иркутском на берегу Байкала! Невероятно красиво. Россия для меня – не только культура или города, но и безграничные просторы, дикая природа, тундра, непроходимые леса, огромные поля. М.Т. Какие цвета в макияже ассоциируется с Россией? Ф.Н. Очень многие. Но я бы выбрал золотой, как символ царского прошлого и глубокий зеленый, как нетронутые леса. М.Т. Какую модель или актрису вы бы пригласили стать лицом этой коллекции? Ф.Н. Дарью Строкоус. Не потому что она русская, а потому что я ее обожаю. В этой девушке столько драмы!