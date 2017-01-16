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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

16 января 2017

Фото дня: Брэд Питт на благотворительном концерте

Актер посетил рок-вечеринку Кортни Кокс

Из-за сложного развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт теперь редкая светская птица. Однако ежегодную рок-вечеринку Rock4eb!, организованную лучшей подругой Дженнифер Энистон Кортни Кокс, актер не пропустил. Более того: Питт пребывал в прекрасном расположении духа и даже поднялся на сцену вместе с хедлайнером концерта Стингом. Кстати, принять участие в мероприятии актер решил не забавы ради: звездные гости торжества перечисляют средства в благотворительный фонд Epidermolysis Bullosa Medical Research Foundation, помогающий детям с тяжелыми наследственными заболеваниями.

Брэд Питт и Брэндон Джозеф

Брэд Питт и Брэндон Джозеф

Стинг и Брэд Питт

Стинг и Брэд Питт

Брэд Питт, Крис Корнелл и Стинг

Брэд Питт, Крис Корнелл и Стинг

ФОТОGetty Images

Милла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»

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Милла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»

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