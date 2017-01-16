Фото дня: Брэд Питт на благотворительном концерте

Из-за сложного развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт теперь редкая светская птица. Однако ежегодную рок-вечеринку Rock4eb!, организованную лучшей подругой Дженнифер Энистон Кортни Кокс, актер не пропустил. Более того: Питт пребывал в прекрасном расположении духа и даже поднялся на сцену вместе с хедлайнером концерта Стингом. Кстати, принять участие в мероприятии актер решил не забавы ради: звездные гости торжества перечисляют средства в благотворительный фонд Epidermolysis Bullosa Medical Research Foundation, помогающий детям с тяжелыми наследственными заболеваниями.