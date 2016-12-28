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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

28 декабря 2016ЖУРНАЛ ELLE №11 декабрь

Дарья Златопольская: «Любовь — единственное, что дает нам гарантию счастья»

Популярная телеведущая Дарья Златопольская — самый очаровательный и интеллигентный повод включить телевизор в новом году

Эту изящную женщину на фотографии — именитую телеведущую — вы, скорее всего, знаете под другой фамилией — Спиридонова. Златопольской Дарья стала чуть больше года назад. «Мне просто захотелось иметь такую же фамилию, как у моего сына и мужа (супруг Дарьи — генеральный директор телеканала «Россия» Антон Златопольский. — Прим. ELLE). Для меня это больший приоритет, чем узнаваемость», — признается героиня. Но от перемены слагаемых сумма не меняется: воспитанную, утонченную и элегантную звезду ни с кем не перепутать. Дарья по-прежнему не выходит из кадра. Все так же ведет откровенные беседы с деятелями культуры в «Белой студии» на телеканале «Россия К», а на «России 1» под ее заботливым крылом второй год подряд «оперяются» юные таланты — участники конкурса «Синяя птица», демонстрирующего совсем не детские рейтинги. Незадолго до финала конкурса ELLE поговорил с Дарьей о силе классики, вере в любовь и о неизбежной рефлексии.

Дарья Златопольская

Топ из шелка, бархата и кружева, расшитый пайетками и бисером, юбка из шелка и тюля, все — Oscar de la Renta; серьги Camelia Ganse, белое золото, шпинель, бриллианты, кольцо Lion Protecteur, белое золото, бриллианты, все — Chanel Fine Jewelry

ФОТОAnton Zemlyanoy

ELLE В какой момент вы решили стать ведущей детского конкурса? Откуда такое желание?

ДАРЬЯ ЗЛАТОПОЛЬСКАЯ Это вышло стихийно. Моему сыну Левушке пять лет. Пока он рос, я все больше погружалась в мир детства. Стало очевидно, что современные родители очень внимательно следят за тем, чтобы их ребенок был приобщен к культуре. ­Искусство — это ведь совсем не сложно. При этом все классические произведения поднимают важные темы: успех, любовь, чувство вины, счастье, поиск себя… Культура для того и нужна, чтобы найти ответы на важные вопросы. Это меня и вдохновило.

ELLE Сын следит за конкурсом?

Д.З. Да! Когда в прошлом году закончился первый сезон, он подошел ко мне и сказал: «Мама, а можно все эти дети будут жить у нас дома?» Я ему говорю: «Левушка, ну у них же есть свои семьи». А он мне отвечает: «А мы и родителей позовем».

ELLE Вам не кажется, что все эти талантливые ребята лишены детства?

Д.З. Поначалу я сама задавалась этим вопросом, но пришла к выводу, что детство — это не наличие бессмысленного объема свободного времени. У ребенка, который весь день играет на планшете, детство есть, а у того, кто ходит на занятия скрипкой, его нет? Детство в другом: в радости, которую испытываешь от любимых занятий. Ребенок не рассуждает такими категориями, как успех, провал, конкуренция… У него все впереди, он может стать кем угодно — хоть Николаем Цискаридзе, хоть Денисом Мацуевым. И у детей «Синей птицы» есть самое главное — мечта. Они точно знают, чего хотят.

ELLE В другой вашей программе — «Белая студия» — вы часто говорите с гостями о тех произведениях, которые на них сильно повлияли. А что изменило вас?

Д.З. Это будет огромный список! Любая прочитанная книжка, любой просмотренный фильм так или иначе влияют. То, что я делаю в «Белой студии», очень похоже на мою жизнь — с друзьями, близкими, сестрой, мужем мы точно так же обсуждаем кино и книги. Мы задаем друг другу вопросы: «А как бы ты поступил?» «Что это значит?» Хорошее произведение всегда заставляет задуматься и как будто меняет твой внутренний состав. Есть, конечно, такие произведения, которые гости студии упоминают чаще. Например, «Анна Каренина». И мне понятно почему! В этом романе есть все: не только потрясающая история мужчины и женщины, но и практически «цитатник» уникально точных наблюдений Толстого.

ELLE Телевидение сейчас принято чаще ругать, нежели хвалить. Что скажете в защиту профессии?

Д.З. Ругать телевидение странно — все равно что жаловаться на свой почтовый ящик за то, что в него кладут письма с неприятными новостями. На современном ТВ есть передачи, которые я бы не стала смотреть, — возникает чувство, будто съел что-то испорченное. Но есть и программы, которые помогают человеку лучше понять самого себя. У нас, у журналистов, есть возможность изучить такие сферы, которые большей части аудитории недоступны. И если из этого рождаются идеи, которые помогут зрителям понять нечто важное в их жизни, значит, мы свою работу сделали отлично. В этом я вижу миссию «Белой студии» и «Синей птицы».

ELLE Кого бы вы хотели пригласить в «Белую студию»?

Д.З. Вчера думала о том, что хотела бы поговорить с Брэдом Питтом. Для многих они с Анджелиной Джоли такие же персонажи, как герои «Анны Карениной». И мир разделился на тех, кто втайне рад их разводу, и тех, для кого это большое разочарование. Возможно, это наивно, но я верю в любовь. И мне кажется, что Анджелину и Брэда связывала именно она. Просто случилось нечто, через что им сложно сейчас переступить. Я бы очень хотела сказать этой паре: «Попробуйте преодолеть обиду, оно того стоит. Если вам дарована любовь и вы из-за гордости ее потеряли, то никогда больше не будете счастливыми». Это смешно, но примерно такой разговор был у меня вчера с мужем. Смотреть, как люди теряют любовь, — это как видеть тонущего человека. Ты должен моментально кинуться на помощь. Любовь — единственное, что дает нам полную гарантию счастья.

ELLE В декабре принято подводить итоги. По-вашему, что важного произошло в 2016-м?

Д.З. Возможно, я опять все идеализирую, но мне кажется, что люди стали возвращаться к самому главному. Мы стали больше думать о том, как устроены; как друг с другом находить общий язык. Если раньше все хотели прийти к счастью каким-то пластмассовым способом — сделать укладку или купить новое платье, то сейчас начинают копать глубже. Все хотят стать здоровыми по-настоящему, а не, образно выражаясь, просто выпить анальгина и не чувствовать боли.

ELLE Что бы вы себе пожелали в Новом, 2017 году?

Д.З. Я очень люблю первые числа января. Они все сливаются в один непрекращающийся день, когда тебе не нужно никуда спешить и можно просто сесть и подумать — проанализировать, что важно, а что нет. В прошлом году я, например, просмотрела все фото в телефоне и вспоминала моменты, когда была особенно счастлива... Это помогает понять, где, когда, с кем и что делая ты ловишь эти мгновения радости, и стараться их повторять чаще. И я бы хотела пожелать себе и каждому оставлять это время на размышления. Это важно.

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