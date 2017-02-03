Бен Аффлек: «Я общался с людьми, сидевшими в тюрьме»

Талантливый человек талантлив во всем. Только посмотрите на Бена Аффлека, ­который легко подтверждает эту формулу успеха. Накануне выхода криминальной драмы «­Закон ночи» Жанна Присяжная поговорила с ее главным героем о личной ­гордости и ­танцевальных предубеждениях.

Что делать, когда у тебя, как у Бена Аффлека, все есть? Красавица жена, трое очаровательных детей, захватывающие любовные авантюры, миллионы долларов на банковском счету и миллионы подписчиков в Инстаграме. А еще и самые престижные награды, которые только существуют в профессиональной индустрии — от французского «Сезара» до голливудского «Оскара» (и даже шутливая «Золотая малина»), — пылятся на книжной полке. Как тут не приуныть от недостатка новых амбициозных целей в жизни? Но, даже несмотря на вальяжную внешность и показную нерасторопность, Бен не из тех, кто может спокойно усидеть на одном месте. Это один из самых деятельных представителей современной киноиндустрии, который уже попробовал себя во всех возможных амплуа: был и режиссером, и сценаристом, и продюсером, и, само собой, актером. Настоящий человек-оркестр, ­даже нечего к этому списку добавить. Встречайте! Бэтмен, гангстер и покоритель женских сердец Бен Аффлек. До ­чего же хорош!

ELLE В новом фильме «Закон ночи» вы вновь выступаете один в четырех лицах — представляете картину как сценарист, режиссер, продюсер и актер. Как вам удается совмещать все эти амплуа сразу? Тяжело приходится?

Бен Аффлек На самом деле нет. Главное, собрать команду профессионалов, которым ты полностью доверяешь. Надо нанимать лучших из лучших, и тогда все получится. Например, один из моих продюсеров, Дженнифер Тодд, брала на себя невероятное количество работы. Она трудилась каждый божий день, с утра до вечера, без остановки. Боб Ричардсон, оператор, приходил на площадку с такими гениальными идеями, что, кроме искренних слов похвалы, мне больше нечего было добавить! А первый ассистент режиссера Дэвид Вэбб — просто золотой человек! То же самое в принципе я могу сказать обо всех ребятах в коллективе. К примеру, специально для съемок актер Крис Мессина набрал 20 килограммов веса! Как вам такое? Нам действительно повезло, что у нас в команде оказались люди, которые настолько преданно относились к делу. С ними нетрудно быть и режиссером, и актером, и продюсером, и сценаристом. Я мог запросто на любого из них положиться.

ELLE Всех похвалили, никого не забыли. Складывается такое ощущение, что вы просто приходили на площадку, заявляли, что сего­дня не хотите быть режиссером, и всю работу команда делала за вас...

Б.А. Так все и было! (Смеется.) Я просто кричал «Камера! Мотор!» и отправлялся восвояси.

ELLE А если серьезно: каково это быть вновь актером после того, как попробовал себя в роли режиссера, причем очень успешно?

Б.А. После всей проделанной работы я понял, как мало у актера ответственности на съемках. Все, о чем приходится думать, — как убедительнее сыграть героя, когда камера направлена на тебя. Не нужно волноваться о постановке кадра, о световой композиции, о том, что кто-то из команды пришел на работу в стельку пьяным. (Смеется.) Так что это прекрасно — быть только актером, как будто находишься в отпуске!

ELLE После успеха фильма «Операция «Арго» (в 2013 году режиссер и продюсер Аффлек получил за нее второй «Оскар» в карьере. — Прим. ELLE) насколько сильно вы ощущали на себе давление и определенный груз ответственности? Ведь теперь надо разбиться в лепешку, но повторить этот триумф.

Б.А. Я знал, что «Операция «Арго» — история, которая происходит раз в жизни. Понимаете, о чем я? Такой успех приходит только однажды — осознание этого момента освободило меня от лишних страхов и переживаний. Конечно, когда мы работали над новой картиной, мне приходилось постоянно ссылаться на успех «Арго», повторяя: «Поверьте мне — это точно сработает, как тогда!» Да и актеров подбирать было легче — они гораздо быстрее соглашаются со мной работать. Теперь, когда съемки закончились, остается только ждать, что зрители по достоинству оценят «Закон ночи».

ELLE Фильм основан на книге Денниса Лихэйна. Это не первый раз, когда вы беретесь экранизировать тексты этого автора.

Б.А. Да, мне кажется, всем уже стало ясно, что я настоящий фанат его произведений. Обожаю подход Денниса к делу: «Я пишу книги и не умею снимать фильмы. Поэтому, если вы покупаете права на экранизацию, делайте с текстом что хотите!» Помню, как показывал ему черновики сценария: он мне сказал свое мнение, я все записал, и после этого мы больше ничего с ним не обсуждали. Только когда разобрались со съемками и закончили первый монтаж, он смог увидеть результаты. Лихэйн не из тех парней, которым надо сидеть у монитора и отсматривать каждый кадр.

ELLE Вам в жизни приходилось сталкиваться с криминальным миром? Как вы исследовали эту тему для фильма? Консультировались у потомков тех самых гангстеров?

Б.А. В прошлом мне приходилось общаться с людьми, сидевшими в тюрьме. Многое мне рассказывал дедушка, хотя даже он не застал эпоху гангстеров. Но его истории про войну на тихоокеанских островах, про жестокость тех лет отразились на моей актерской игре. Ну и потом, я же вдохновлялся книгой Денниса Лихэйна! А она, поверьте мне, очень фактурная.