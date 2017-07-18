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    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    18 июля 2017

    Белла Хадид: «Думаю, я смогла бы принять участие в Олимпиаде»

    У часового бренда TAG Heuer новый ­амбассадор: модель Белла Хадид стала первым миллениалом в звездном составе марки

    Как заставить миллениалов следить за временем не по смартфону, а по стрелкам часов? Привлечь к решению непростой задачи одну из звезд успешного семейства Хадид. Не сомневаемся: когда бренд TAG Heuer только объявил своим амбассадором Беллу, продажи его часов среди покупателей младше 25 лет резко выросли. Тем более что новинка — модель TAG Heuer Connected Modular 45 — не только прекрасный пример отменной механики, но и современный гаджет. Сама же Белла отмечает: в часах она ценит не только функциональность, но и эстетику.

    Белла Хадид

    ELLE Какие отношения у вас сложились с временем?

    Белла Хадид Все детство я была очень занята: школа, тренировки, занятия верховой ездой. Дни были расписаны по минутам, поэтому время для меня — сложная структура, что-то вроде графика. И я до сих пор его строго придерживаюсь в работе. Но если удается взять выходной — за временем вообще не слежу.

    ELLE Помните свою первую модель часов?

    Б.Х. Да! И они каждый раз меня гипнотизировали — вместе со стрелками на циферблате двигалась лошадь. Это были самые милые детские часы на свете!

    ELLE Вы часто меняете часы?

    Б.Х. Признаюсь, да. Я использую их как аксессуар и подбираю новую модель к каждому образу.

    ELLE Девиз TAG Heuer — «Не сдаваться под натиском!». Как вы придерживаетесь его в жизни?

    Б.Х. Медитирую, слушаю музыку, стремлюсь к концентрации и осознанности. Но я обычный человек, поэтому стресс добирается и до меня. В напряженные моменты стараюсь не зацикливаться на эмоциях, а просто двигаюсь дальше.

    Белла Хадид

    ELLE Как вы отвлекаетесь?

    Б.Х. Ем пиццу в кровати и смотрю глупый фильм с подружкой. (Смеется.)

    ELLE Кто вас восхищает?

    Б.Х. Когда я росла, ролевой моделью для меня была Кейт Мосс — притом что она далека от совершенства. Но ее образ, поведение и характер научили меня ценить свою внутреннюю свободу.

    ELLE Что самое сложное в том, ­чтобы быть Беллой Хадид?

    Б.Х. Всегда сложно и грустно, когда люди судят о тебе исключительно по внешности. И мало кто обращает ­внимание на то, какой ты на самом деле человек.

    ELLE Кем бы вы стали, если бы не выбрали для себя карьеру модели?

    Б.Х. Фотографом или профессиональной наездницей. Думаю, я даже смогла бы принять участие в Олимпиаде.

    ELLE Что посоветуете нашим читательницам?

    Б.Х. Принимайте себя такими, какие вы есть. Любите собственные изъяны — ­совершенства не существует!

    Заводятся с умом

    TAG Heuer на пороге революции в часовом искусстве — впервые в истории бренд «скрестил» электронику с механикой. Модель Connected Modular 45 — это модульный конструктор: смарт-часы, которые превращаются в механические с турбийоном и хронографом.

    TAG Heuer

    Часы Connected Modular 45, TAG Heuer

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