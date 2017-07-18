Белла Хадид: «Думаю, я смогла бы принять участие в Олимпиаде»

Как заставить миллениалов следить за временем не по смартфону, а по стрелкам часов? Привлечь к решению непростой задачи одну из звезд успешного семейства Хадид. Не сомневаемся: когда бренд TAG Heuer только объявил своим амбассадором Беллу, продажи его часов среди покупателей младше 25 лет резко выросли. Тем более что новинка — модель TAG Heuer Connected Modular 45 — не только прекрасный пример отменной механики, но и современный гаджет. Сама же Белла отмечает: в часах она ценит не только функциональность, но и эстетику .

ELLE Какие отношения у вас сложились с временем?

Белла Хадид Все детство я была очень занята: школа, тренировки, занятия верховой ездой. Дни были расписаны по минутам, поэтому время для меня — сложная структура, что-то вроде графика. И я до сих пор его строго придерживаюсь в работе. Но если удается взять выходной — за временем вообще не слежу.

ELLE Помните свою первую модель часов?

Б.Х. Да! И они каждый раз меня гипнотизировали — вместе со стрелками на циферблате двигалась лошадь. Это были самые милые детские часы на свете!

ELLE Вы часто меняете часы?

Б.Х. Признаюсь, да. Я использую их как аксессуар и подбираю новую модель к каждому образу.

ELLE Девиз TAG Heuer — «Не сдаваться под натиском!». Как вы придерживаетесь его в жизни?

Б.Х. Медитирую, слушаю музыку, стремлюсь к концентрации и осознанности. Но я обычный человек, поэтому стресс добирается и до меня. В напряженные моменты стараюсь не зацикливаться на эмоциях, а просто двигаюсь дальше.