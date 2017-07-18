Белла Хадид: «Думаю, я смогла бы принять участие в Олимпиаде»

Полная версия
У часового бренда TAG Heuer новый амбассадор: модель Белла Хадид стала первым миллениалом в звездном составе марки
Как заставить миллениалов следить за временем не по смартфону, а по стрелкам часов? Привлечь к решению непростой задачи одну из звезд успешного семейства Хадид. Не сомневаемся: когда бренд TAG Heuer только объявил своим амбассадором Беллу, продажи его часов среди покупателей младше 25 лет резко выросли. Тем более что новинка — модель TAG Heuer Connected Modular 45 — не только прекрасный пример отменной механики, но и современный гаджет. Сама же Белла отмечает: в часах она ценит не только функциональность, но и эстетику.
ELLE Какие отношения у вас сложились с временем?
Белла Хадид Все детство я была очень занята: школа, тренировки, занятия верховой ездой. Дни были расписаны по минутам, поэтому время для меня — сложная структура, что-то вроде графика. И я до сих пор его строго придерживаюсь в работе. Но если удается взять выходной — за временем вообще не слежу.
ELLE Помните свою первую модель часов?
Б.Х. Да! И они каждый раз меня гипнотизировали — вместе со стрелками на циферблате двигалась лошадь. Это были самые милые детские часы на свете!
ELLE Вы часто меняете часы?
Б.Х. Признаюсь, да. Я использую их как аксессуар и подбираю новую модель к каждому образу.
ELLE Девиз TAG Heuer — «Не сдаваться под натиском!». Как вы придерживаетесь его в жизни?
Б.Х. Медитирую, слушаю музыку, стремлюсь к концентрации и осознанности. Но я обычный человек, поэтому стресс добирается и до меня. В напряженные моменты стараюсь не зацикливаться на эмоциях, а просто двигаюсь дальше.
ELLE Как вы отвлекаетесь?
Б.Х. Ем пиццу в кровати и смотрю глупый фильм с подружкой. (Смеется.)
ELLE Кто вас восхищает?
Б.Х. Когда я росла, ролевой моделью для меня была Кейт Мосс — притом что она далека от совершенства. Но ее образ, поведение и характер научили меня ценить свою внутреннюю свободу.
ELLE Что самое сложное в том, чтобы быть Беллой Хадид?
Б.Х. Всегда сложно и грустно, когда люди судят о тебе исключительно по внешности. И мало кто обращает внимание на то, какой ты на самом деле человек.
ELLE Кем бы вы стали, если бы не выбрали для себя карьеру модели?
Б.Х. Фотографом или профессиональной наездницей. Думаю, я даже смогла бы принять участие в Олимпиаде.
ELLE Что посоветуете нашим читательницам?
Б.Х. Принимайте себя такими, какие вы есть. Любите собственные изъяны — совершенства не существует!
TAG Heuer на пороге революции в часовом искусстве — впервые в истории бренд «скрестил» электронику с механикой. Модель Connected Modular 45 — это модульный конструктор: смарт-часы, которые превращаются в механические с турбийоном и хронографом.
Часы Connected Modular 45, TAG Heuer