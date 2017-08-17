Сентябрьский номер французского Elle вышел с Брижит Макрон на обложке. Также в журнале опубликовали первое масштабное интервью об отношениях с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Напомним, Брижит старше Эммануэля Макрона на 25 лет. Ей 64 года, она познакомилась с будущим мужем, когда ему было 15 лет.