Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    17 августа 2017

    6 цитат Брижит Макрон, первой леди Франции

    Об отношениях с президентом Франции, клевете окружающих и новой работе

    Сентябрьский номер французского Elle вышел с Брижит Макрон на обложке. Также в журнале опубликовали первое масштабное интервью об отношениях с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Напомним, Брижит старше Эммануэля Макрона на 25 лет. Ей 64 года, она познакомилась с будущим мужем, когда ему было 15 лет.

    1. «Если бы я оттолкнула будущего мужа только из-за разницы в возрасте — считайте, жизнь прошла бы мимо меня»

    2. «Единственное, в чем можно обвинить моего мужа, так это в том, что он младше меня»

    3. «Я не хочу получать зарплату за роль первой леди. Французы должны знать, чем конкретно я занимаюсь. Мое официальное расписание будет опубликовано онлайн»

    4. «Когда я читаю, что пишут о нашей паре, кажется, что читаешь чужую историю. Наша история любви очень простая»

    5. «В союзе с мужем я привыкла к небанальным вещам. Например, из жены превратиться в первую леди. Последние 20 лет, проведенные с мужем, — это сплошные приключения»

    6. «Накануне второго тура президентских выборов твердили, что нас однозначно ждет победа. Я никогда в это не верила. Считаю, что событиям нужно радоваться только тогда, когда они уже произойдут»

    Полное интервью выйдет в печатном номере французского Elle. Журнал начнет продаваться 18 сентября.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз