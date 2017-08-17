Сентябрьский номер французского Elle вышел с Брижит Макрон на обложке. Также в журнале опубликовали первое масштабное интервью об отношениях с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Напомним, Брижит старше Эммануэля Макрона на 25 лет. Ей 64 года, она познакомилась с будущим мужем, когда ему было 15 лет.
1. «Если бы я оттолкнула будущего мужа только из-за разницы в возрасте — считайте, жизнь прошла бы мимо меня»
2. «Единственное, в чем можно обвинить моего мужа, так это в том, что он младше меня»
3. «Я не хочу получать зарплату за роль первой леди. Французы должны знать, чем конкретно я занимаюсь. Мое официальное расписание будет опубликовано онлайн»
4. «Когда я читаю, что пишут о нашей паре, кажется, что читаешь чужую историю. Наша история любви очень простая»
5. «В союзе с мужем я привыкла к небанальным вещам. Например, из жены превратиться в первую леди. Последние 20 лет, проведенные с мужем, — это сплошные приключения»
6. «Накануне второго тура президентских выборов твердили, что нас однозначно ждет победа. Я никогда в это не верила. Считаю, что событиям нужно радоваться только тогда, когда они уже произойдут»
Полное интервью выйдет в печатном номере французского Elle. Журнал начнет продаваться 18 сентября.