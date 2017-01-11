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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

11 января 2017

«Я скучный и неинтересный»: 20 цитат Константина Хабенского, где каждая — на вес золота

Емкие высказывания из интервью ELLE разных лет как поздравление немногословного именинника с его 45-летием

«Я готов к тому, что иногда невозможно, чтобы твои желания совпадали с какими-то планами».

«Персонаж, которого ты играешь, может быть не близок тебе абсолютно, но настолько необычен, что ты пытаешься докопаться до него, подтянуть к ­себе или, наоборот, опуститься с ним на дно».

«Я не ищу легких путей. По-другому просто неинтересно».

Константин ХабенскийФОТОANTON ZEMLYANOY

«Чувство стыда — нормальное состояние. И с возрастом оно не проходит».

«Хотелось бы, чтобы в простоте была сила российского кинематографа. Очень хотелось бы».

«Чаше стараюсь принимать решения все-таки этим инструментом. (Показывает на сердце.)»

«Жаловаться на нехватку времени глупо. Я планирую намного больше, чем успеваю, — вот и все».

«Если человеку есть что сказать, уроки сценической речи ему не нужны. А когда мыслей в голове нет, как бы четко ты ни произносил шипящие согласные, пустая каша выйдет у тебя изо рта».

«Я уважаю время и очень надеюсь, что оно тоже с уважением относится ко мне, поэтому иногда растягивается до неимоверных масштабов, а, порой, сжимается в плотный сгусток».

«Дом там, где тебя ждут. Это место энергетическое, это не стены. Когда ты заходишь, ставишь вещи в прихожей и понимаешь: «Все, приехал»».

Константин ХабенскийФОТОANTON ZEMLYANOY

«Если в двух словах: мне кажется, что я скучный и неинтересный».

«Популярность меня не пугает. Просто считаю, что надо честно работать. Иначе смысла нет».

«Смог что-то приятное сделать для жены, для друзей — тебе хорошо. Не успел — царапает что-то в душе».

«Не понимаю, что такого уж я сделал, за что так расхвален профессиональной прессой».

«Актер в жизни может быть незаметным, без всякого явного проявления актерского темперамента. А открываться нужно там, где это необходимо: в театре, в кино».

Константин Хабенский

«Людей чувствую моментально, сразу понимаю, мой человек или нет».

«Модный актер — это когда везде и всюду. А есть другое определение — актер в рабочем состоянии».

«Даже если у меня что-то случилось, я вам все равно об этом не скажу».

«Люди, которые пытаются жить в ладу с самими собой, жесткие, деспотичные, зачастую холодные, но в то же время и открытые, честные. И они абсолютно неудобны для окружающих».

«Не хочу я встречать никакую старость! Я еще молодой».

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