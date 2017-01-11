«Я готов к тому, что иногда невозможно, чтобы твои желания совпадали с какими-то планами». «Персонаж, которого ты играешь, может быть не близок тебе абсолютно, но настолько необычен, что ты пытаешься докопаться до него, подтянуть к ­себе или, наоборот, опуститься с ним на дно». «Я не ищу легких путей. По-другому просто неинтересно».

ФОТО ANTON ZEMLYANOY

«Чувство стыда — нормальное состояние. И с возрастом оно не проходит». «Хотелось бы, чтобы в простоте была сила российского кинематографа. Очень хотелось бы». «Чаше стараюсь принимать решения все-таки этим инструментом. (Показывает на сердце.)» «Жаловаться на нехватку времени глупо. Я планирую намного больше, чем успеваю, — вот и все». «Если человеку есть что сказать, уроки сценической речи ему не нужны. А когда мыслей в голове нет, как бы четко ты ни произносил шипящие согласные, пустая каша выйдет у тебя изо рта». «Я уважаю время и очень надеюсь, что оно тоже с уважением относится ко мне, поэтому иногда растягивается до неимоверных масштабов, а, порой, сжимается в плотный сгусток». «Дом там, где тебя ждут. Это место энергетическое, это не стены. Когда ты заходишь, ставишь вещи в прихожей и понимаешь: «Все, приехал»».

ФОТО ANTON ZEMLYANOY

«Если в двух словах: мне кажется, что я скучный и неинтересный». «Популярность меня не пугает. Просто считаю, что надо честно работать. Иначе смысла нет». «Смог что-то приятное сделать для жены, для друзей — тебе хорошо. Не успел — царапает что-то в душе». «Не понимаю, что такого уж я сделал, за что так расхвален профессиональной прессой». «Актер в жизни может быть незаметным, без всякого явного проявления актерского темперамента. А открываться нужно там, где это необходимо: в театре, в кино».