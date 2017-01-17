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17 января 2017Кузьмичев Игорь

Интересные факты о Келвине Харрисе

Главное, что нужно знать о диджее

Сегодня шотландский музыкант и продюсер Келвин Харрис отмечает свой очередной день рождения. К 33 годам этот почти двухметровый шотландец пришел, имея в активе титул самого богатого диджея планеты, два десятка хитов и романы с красивейшими девушками планеты. ‪ELLE‬ выбрал несколько фактов из жизни и творчества Келвина.

Келвин Харрис

Состояние музыканта — около $110 млн. Деньги Келвин, регулярно признаваемый самым высокооплачиваемым диджеем мира (по итогам 2015 года он заработал $66 млн), тратит с умом, при этом ни в чем себе не отказывая. Харрис обитает в доме на Голливудских холмах стоимостью в $7 млн., передвигается на автомобиле McLaren MP4-12C, за который отдал $230 000.

Келвин Харрис диджей

Карьера Келвина (чье настоящее имя Адам Уайлс) пошла в гору буквально за год. В 2006-м он подписал свои первые контракты, а в 2007-м стал соавтором песен Кайли Миноуг. Результат их совместной работы — хиты In My Arms и Heart Beat Rock. Одновременно Харрис, известный своим трудолюбием, продюсировал треки для Софи Эллис-Бекстор, Мэри Джей Блайдж и Scissor Sisters.

Келвин Харрис фото

Повышенная работоспособность сочетается в Келвине с умением работать с медиа. Проще говоря, Харрис умеет себя продавать и создавать интригу вокруг своего имени. Весной 2008-го он сообщил, что выход нового альбома откладывается на неопределенный срок, так как ноутбук с готовыми треками пропал в багажном отделении лондонского аэропорта Хитроу. Прошел год, пластинка под названием Ready for the Weekend поступила в продажу и артист признался, что история с пропажей была враньем. А соврал Келвин, потому что не успевал закончить работу над материалом и хотел таким образом потянуть время.

Сотрудничал с Armani в качестве модели, став лицом (и телом) рекламной кампании Emporio Armani весна/лето 2015 года.

Келвин Харрис Emporio ArmaniФОТОEmporio Armani

У Харриса есть характер. Он отказался работать с Леди Гагой, потому что счел материал, присланный ее менеджментом, неинтересным. Кроме того, Келвин порвал контракт с командой Кэти Перри, решив не быть у певицы на разогреве в туре. Причиной этого послужило недовольство Келвина работой менеджеров Кэти.

Личная жизнь Харриса последние несколько лет хорошо кормит желтую прессу. В 2013-м он встречался с Ритой Орой. Роман длился меньше года, в скором времени Келвин закрутил с Элли Голдинг. Именно на концерте Элли он познакомился с Тейлор Свифт, и с марта 2015-го пара Харрис/Свифт стала чуть ли не главной звездной парой в музыкальном бизнесе. Прошлым летом их отношения закончились по инициативе певицы, что больно ранило Келвина — тем более что расставание случилось после серьезной автомобильной аварии, в которую попал диджей. «Келвин не может поверить, что Тейлор бросила его сразу же после аварии — просто потому, что нашла новую игрушку. А Тейлор была настолько одержима своей карьерой, что ругалась с ним каждый раз, когда его планы мешали ее делам», — сообщал тогда источник, утверждая, что Харрис зарекся не встречаться с коллегами по цеху. Однако вскоре в прессе пошли слухи, что Келвин нашел себе новую подругу, и это — Тинаши, британская певица.

Рита Ора и Келвин Харрис

Рита Ора и Келвин Харрис

Элли Голдинг и Келвин Харрис

Элли Голдинг и Келвин Харрис

Тейлор Свифт и Келвин Харрис

Тейлор Свифт и Келвин Харрис

Тинаши и Келвин Харрис

Тинаши и Келвин Харрис

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