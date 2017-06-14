Hot-Not: секреты стиля и любимые привычки Ренаты Литвиновой

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Режиссер, сценарист, актриса и лицо косметики Faberlic Рената Литвинова — о beauty-привычках и секретах стиля
Для меня незаменимое makeup-средство — это красная помада. А еще — серо-коричневые тени, которыми я рисую все: и брови, и глаза, и скулы.
Черные пиджаки — обязательная составляющая гардероба. Лучшие делает мой друг Демна Гвасалия для Balenciaga.
Жить нужно в удовольствие. Поэтому даже на диете я не отказываю себе в бокале красного бургундского.
Думаю, что важность сна преувеличена. Им можно легко пожертвовать, если есть возможность заняться чем-то более интересным.
Лучший совет по стилю, который я могу вам дать, — чаще ходите в музеи. Вкус начинается с образования.
Это большая честь — стать лицом российского бренда Faberlic. Я искренне считаю, что их линия Platinum просто прекрасная. К тому же, по карману каждой женщине.
Кислородная омолаживающая сыворотка Platinum, Faberlic
Попытка походить на русалку с длинными локонами, когда тебе 50 лет, — это жалкое зрелище. Я остригла свои пряди и очень этому рада.
В вопросах еды у меня все просто: во Франции ем устрицы, в Италии — спагетти, а в Москве каждое утро варю себе гречку.
Не могу уснуть без книги! Из последнего прочитанного — два тома лекций и статей режиссера Георгия Товстоногова.
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