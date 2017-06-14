Hot-Not: секреты стиля и любимые привычки Ренаты Литвиновой

Наша героиня — обладательница 17 наград в области кино, культуры и искусства

На многие светские мероприятия Ренату одевает ее друг — дизайнер Гоша Рубчинский

У Ренаты есть шестнадцатилетняя дочь Ульяна, которая живет во Франции

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Для меня незаменимое makeup-средство — это красная помада. А еще — серо-коричневые тени, которыми я рисую все: и брови, и глаза, и скулы.

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Черные пиджаки — обязательная составляющая гардероба. Лучшие делает мой друг Демна Гвасалия для Balenciaga.

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Жить нужно в удовольствие. Поэтому даже на диете я не отказываю себе в бокале красного бургундского.

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Думаю, что важность сна преувеличена. Им можно легко пожертвовать, если есть возможность заняться чем-то более интересным.

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Лучший совет по стилю, который я могу вам дать, — чаще ходите в музеи. Вкус начинается с ­образования.

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Это большая честь — стать лицом российского бренда Faberlic. Я искренне считаю, что их линия Platinum просто прекрасная. К тому же, по карману каждой женщине.

Кислородная омолаживающая сыворотка Platinum, Faberlic

Попытка походить на русалку с длинными локонами, когда тебе 50 лет, — это жалкое зрелище. Я остригла свои пряди и очень этому рада.

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В вопросах еды у меня все просто: во Франции ем устрицы, в Италии — спагетти, а в Москве каждое утро варю себе гречку.

Не могу уснуть без книги! Из последнего прочитанного — два тома лекций и статей режиссера Георгия ­Товстоногова.